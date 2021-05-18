Adalo, no-code uygulama geliştirme platformunu ilerletmek için bir Seri A finansman turunda 8 milyon $'ı başarıyla topladı. Tiger Global liderliğindeki turda ayrıca Oceans Ventures ve OldSlip Group'un katılımı da yer aldı. CEO David Adkin'e göre bu son tur, ürün geliştirme, işe alım ve pazara açılma çabalarını destekleyecek.

Dünya nüfusunun yalnızca %0,3'ünün uygulama geliştirme için gerekli becerilere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, küçük işletme sahipleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere bireylerin çoğunluğu, pahalı ve zaman alıcı bir süreç olan uygulama geliştirmeyi dış kaynak olarak kullanmak zorunda kalıyor. Aslında, Standish Group'a göre yazılım geliştirme projelerinin yaklaşık %52'si zorluklarla karşılaşırken, %19 ila %23'ü tamamen başarısız oluyor. Adalo'nun platformu, alternatif bir çözüm sunarak bu zorlukları ve başarısızlıkları azaltmayı hedefliyor.

Adını matematikçi Ada Lovelace'den alan Adalo, web ve mobil platformlar için uygulama tasarlamak için drag-and-drop no-code bir ortam sunuyor. Platform, kullanıcıların önceden yapılandırılmış modüller arasından seçim yapmasına veya mevcut sistemlerle senkronize etmek için veritabanı yapılandırmalarını ve API'leri kullanarak kendi modüllerini oluşturmasına olanak tanır. Adalo ile kullanıcılar, veritabanlarındaki kayıtları yönetebildiği gibi, kullanıcı verilerini güncelleyebilir ve takip edebilir. Ayrıca, platform hem iOS hem de Android için yerel uygulamalar üretebilir.

Adalo'nun başlangıç hikayesi, kurucuları Ben Haefele ve David Adkin'in tasarım araçlarındaki hızlı ilerlemeleri fark edip kodlamadan uygulama oluşturmak için bir çözüm aradığı 2018 yılına dayanıyor. Yaklaşımları, programlama dillerini görselleştirmek yerine tasarım araçlarını işlevsel hale getirmekti. Uygulamaları başarılı bir şekilde oluşturup yeni kurulan şirketlere ve kurulan işletmelere sattıktan sonra, kurucular platformlarının potansiyelini fark ettiler ve risk sermayesine yöneldiler.

Adalo'nun platformu, kullanıcıların kullanıcı verileriyle otomatik olarak güncellenen, Stripe gibi ödeme sağlayıcılarıyla entegre olan ve belirli kullanıcılar için anında iletme bildirimlerini otomatik olarak tetikleyen dinamik panolar oluşturmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir arayüz öğeleri sunar. Ayrıca platform, izin alınması durumunda kullanıcıların kameralarına, fotoğraf kitaplıklarına ve yerel paylaşım özelliklerine de erişebilir.

2027 yılına kadar 86,92 milyar dolar değerinde olması öngörülen no-code ve low-code uygulama geliştirme pazarındaki zorlu rekabete rağmen Adalo, lansmanından bu yana etkileyici bir büyüme kaydetti. 223.000'in üzerinde kayıtlı geliştiricisi ve aylık 25,3 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platform, Spotto gibi uygulamaların Japon işe alım firması A-Career tarafından satın alındığını da gördü.

Yakın zamanda edinilen fonla Adalo, duyarlı uygulamalar sunarak ve pazarını şablonları, eylemleri ve entegrasyonları içerecek şekilde genişleterek hizmetlerini geliştirmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, uygulama oluşturmayı daha geniş bir kitleye erişilebilir kılma misyonuyla uyumlu olarak, uygulama geliştirme süreci boyunca kullanıcılara yardımcı olacak bir akademi başlatarak eğitim girişimlerine odaklanacak.

Adalo gibi platformlar, AppMaster gibi diğerleri ile birlikte, giriş engellerini azaltarak, işletmelerin ve bireylerin geleneksel maliyetli ve zaman alıcı geliştirme yöntemlerine güvenmeden web ve mobil uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırarak uygulama geliştirmede devrim yaratmaya çalışıyor.