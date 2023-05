Dążąc do rozwoju swojej platformy do tworzenia aplikacji no-code, Adalo zebrała 8 milionów dolarów w rundzie finansowania Serii A. Prowadzona przez Tiger Global runda obejmowała również udział Oceans Ventures i OldSlip Group. Według dyrektora generalnego Davida Adkina ta ostatnia runda będzie wspierać rozwój produktów, zatrudnianie i wprowadzanie na rynek.

Szacuje się, że zaledwie 0,3% światowej populacji posiada zestaw umiejętności wymaganych do tworzenia aplikacji. W rezultacie większość osób, w tym właściciele małych firm i organizacje non-profit, jest zmuszona zlecać tworzenie aplikacji na zewnątrz, co jest kosztownym i czasochłonnym procesem. Według firmy Standish Group około 52% projektów związanych z tworzeniem oprogramowania napotyka na wyzwania, a od 19% do 23% kończy się całkowitym niepowodzeniem. Platforma Adalo ma na celu ograniczenie tych wyzwań i niepowodzeń poprzez zapewnienie alternatywnego rozwiązania.

Nazwany na cześć matematyka Ady Lovelace, Adalo oferuje środowisko drag-and-drop no-code do projektowania aplikacji na platformy internetowe i mobilne. Platforma pozwala użytkownikom wybierać spośród wstępnie skonfigurowanych modułów lub tworzyć własne, wykorzystując konfiguracje baz danych i interfejsy API do synchronizacji z istniejącymi systemami. Dzięki Adalo użytkownicy mogą zarządzać rekordami w bazach danych, a także aktualizować i śledzić dane użytkowników. Ponadto platforma może generować natywne aplikacje zarówno na iOS, jak i na Androida.

Historia powstania Adalo sięga 2018 roku, kiedy założyciele, Ben Haefele i David Adkin, zauważyli szybki postęp w narzędziach do projektowania i szukali rozwiązania umożliwiającego tworzenie aplikacji bez kodowania. Ich podejście polegało na uczynieniu narzędzi projektowych funkcjonalnymi, a nie wizualnymi językami programowania. Po pomyślnym zbudowaniu i sprzedaży aplikacji start-upom i firmom o ugruntowanej pozycji założyciele zdali sobie sprawę z potencjału swojej platformy i zwrócili się ku finansowaniu przedsięwzięć.

Platforma Adalo oferuje konfigurowalne elementy interfejsu, umożliwiając użytkownikom tworzenie dynamicznych pulpitów nawigacyjnych, które automatycznie aktualizują się o dane użytkownika, integrują się z dostawcami płatności, takimi jak Stripe, i automatycznie uruchamiają powiadomienia push dla określonych użytkowników. Ponadto, za zgodą, platforma może również uzyskiwać dostęp do aparatów użytkowników, bibliotek zdjęć i natywnych funkcji udostępniania.

Pomimo ostrej konkurencji na rynku tworzenia aplikacji no-code i low-code, który według przewidywań ma być wart 86,92 miliarda dolarów do 2027 roku, Adalo odnotowało imponujący wzrost od czasu jego uruchomienia. Z ponad 223 000 zarejestrowanych programistów i ponad 25,3 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie, platforma była również świadkiem przejęcia zbudowanych na niej aplikacji, takich jak Spotto przez japońską firmę rekrutacyjną A-Career.

Dzięki niedawno pozyskanym funduszom Adalo planuje ulepszyć swoje usługi, oferując responsywne aplikacje i rozszerzając swój rynek o szablony, akcje i integracje. Firma skoncentruje się również na inicjatywach edukacyjnych, uruchamiając akademię, która pomoże użytkownikom w całym procesie tworzenia aplikacji, zgodnie z ich misją udostępniania tworzenia aplikacji szerszemu gronu odbiorców.

Platformy takie jak Adalo, wraz z innymi, takimi jak AppMaster , dążą do zrewolucjonizowania tworzenia aplikacji poprzez zmniejszenie barier wejścia, ułatwiając firmom i osobom indywidualnym tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych bez polegania na tradycyjnych, kosztownych i czasochłonnych metodach programowania.