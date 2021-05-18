في محاولة لدفع منصة تطوير التطبيقات no-code ، نجحت Adalo في جمع 8 ملايين دولار في جولة تمويل من السلسلة أ. بقيادة Tiger Global ، تضمنت الجولة أيضًا مشاركة من Oceans Ventures و OldSlip Group. ستدعم هذه الجولة الأخيرة تطوير المنتجات والتوظيف والجهود المبذولة للوصول إلى السوق ، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي ديفيد أدكين.

تشير التقديرات إلى أن 0.3٪ فقط من سكان العالم يمتلكون مجموعة المهارات المطلوبة لتطوير التطبيقات. نتيجة لذلك ، يضطر غالبية الأفراد ، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة والمنظمات غير الربحية ، إلى الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير التطبيقات - وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً. في الواقع ، يواجه حوالي 52٪ من مشاريع تطوير البرمجيات تحديات ، بينما تفشل 19٪ إلى 23٪ تمامًا ، وفقًا لمجموعة Standish Group. تهدف منصة Adalo إلى تقليل هذه التحديات والإخفاقات من خلال توفير حل بديل.

تم تسمية Adalo على اسم عالم الرياضيات Ada Lovelace ، ويوفر بيئة no-code drag-and-drop لتصميم التطبيقات لمنصات الويب والجوال. يسمح النظام الأساسي للمستخدمين بالاختيار من بين الوحدات النمطية المكونة مسبقًا أو إنشاء وحدات خاصة بهم ، باستخدام تكوينات قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات للتزامن مع الأنظمة الحالية. باستخدام Adalo ، يمكن للمستخدمين إدارة السجلات في قواعد البيانات بالإضافة إلى تحديث وتتبع بيانات المستخدم. علاوة على ذلك ، يمكن للنظام الأساسي إنشاء تطبيقات أصلية لكل من iOS و Android.

تعود قصة أصل Adalo إلى عام 2018 عندما لاحظ المؤسسون Ben Haefele و David Adkin التطورات السريعة في أدوات التصميم وسعى إلى إيجاد حل لإنشاء تطبيقات بدون تشفير. كان نهجهم هو جعل أدوات التصميم عملية بدلاً من تحويل لغات البرمجة إلى مرئية. بعد بناء وبيع التطبيقات بنجاح للشركات الناشئة والشركات الراسخة ، أدرك المؤسسون إمكانات منصتهم واتجهوا إلى تمويل المشاريع.

توفر منصة Adalo عناصر واجهة قابلة للتخصيص ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء لوحات معلومات ديناميكية يتم تحديثها تلقائيًا ببيانات المستخدم ، والتكامل مع مزودي الدفع مثل Stripe ، وتشغيل إشعارات الدفع تلقائيًا لمستخدمين محددين. علاوة على ذلك ، بعد الحصول على إذن ، يمكن للمنصة أيضًا الوصول إلى كاميرات المستخدمين ومكتبات الصور وقدرات المشاركة الأصلية.

على الرغم من المنافسة الشديدة في سوق تطوير التطبيقات no-code low-code ، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 86.92 مليار دولار بحلول عام 2027 ، فقد شهد Adalo نموًا مذهلاً منذ إطلاقه. مع أكثر من 223000 مطور مسجل وأكثر من 25.3 مليون مستخدم نشط شهريًا ، شهدت المنصة أيضًا اكتساب التطبيقات المبنية عليها ، مثل Spotto من قبل شركة التوظيف اليابانية A-Career.

من خلال التمويل الذي تم الحصول عليه مؤخرًا ، تخطط Adalo لتحسين خدماتها من خلال تقديم تطبيقات سريعة الاستجابة وتوسيع سوقها لتشمل القوالب والإجراءات والتكامل. ستركز الشركة أيضًا على المبادرات التعليمية ، وإطلاق أكاديمية لمساعدة المستخدمين في جميع مراحل عملية تطوير التطبيق ، بما يتماشى مع مهمتهم المتمثلة في جعل إنشاء التطبيقات في متناول جمهور أوسع.

تسعى منصات مثل Adalo ، جنبًا إلى جنب مع آخرين مثل AppMaster ، إلى إحداث ثورة في تطوير التطبيقات من خلال تقليل حواجز الدخول ، مما يسهل على الشركات والأفراد إنشاء تطبيقات الويب والجوال دون الاعتماد على أساليب التطوير التقليدية المكلفة والمستهلكة للوقت.