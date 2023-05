In een poging om zijn no-code app-ontwikkelingsplatform voort te stuwen, heeft Adalo met succes $ 8 miljoen opgehaald in een Series A-financieringsronde. Onder leiding van Tiger Global omvatte de ronde ook deelname van Oceans Ventures en OldSlip Group. Volgens CEO David Adkin zal deze laatste ronde productontwikkeling, werving en go-to-market ondersteunen.

Naar schatting beschikt slechts 0,3% van de wereldbevolking over de vaardigheden die nodig zijn voor app-ontwikkeling. Als gevolg hiervan zijn de meeste individuen, waaronder eigenaren van kleine bedrijven en non-profitorganisaties, gedwongen om app-ontwikkeling uit te besteden - een duur en tijdrovend proces. Volgens Standish Group wordt ongeveer 52% van de softwareontwikkelingsprojecten geconfronteerd met uitdagingen, terwijl 19% tot 23% regelrecht faalt. Het platform van Adalo is bedoeld om deze uitdagingen en mislukkingen te verminderen door een alternatieve oplossing te bieden.

Adalo, vernoemd naar de wiskundige Ada Lovelace, biedt een drag-and-drop no-code omgeving voor het ontwerpen van applicaties voor web- en mobiele platforms. Met het platform kunnen gebruikers kiezen uit vooraf geconfigureerde modules of hun eigen modules maken, gebruikmakend van databaseconfiguraties en API's om te synchroniseren met bestaande systemen. Met Adalo kunnen gebruikers records in databases beheren en gebruikersgegevens bijwerken en volgen. Bovendien kan het platform native apps genereren voor zowel iOS als Android.

Het oorsprongsverhaal van Adalo gaat terug tot 2018, toen oprichters Ben Haefele en David Adkin snelle vooruitgang in ontwerptools opmerkten en een oplossing zochten om apps te maken zonder te coderen. Hun benadering was om ontwerptools functioneel te maken in plaats van programmeertalen visueel te maken. Nadat ze met succes applicaties hadden gebouwd en verkocht aan startups en gevestigde bedrijven, beseften de oprichters het potentieel van hun platform en wendden ze zich tot durfkapitaal.

Het platform van Adalo biedt aanpasbare interface-elementen, waarmee gebruikers dynamische dashboards kunnen maken die automatisch worden bijgewerkt met gebruikersgegevens, kunnen worden geïntegreerd met betalingsproviders zoals Stripe en automatisch pushmeldingen voor specifieke gebruikers kunnen activeren. Bovendien heeft het platform met toestemming ook toegang tot de camera's, fotobibliotheken en native sharing-mogelijkheden van gebruikers.

Ondanks de hevige concurrentie op de no-code en low-code app-ontwikkelingsmarkt, die naar verwachting in 2027 $ 86,92 miljard waard zal zijn, heeft Adalo sinds de lancering een indrukwekkende groei doorgemaakt. Met meer dan 223.000 geregistreerde ontwikkelaars en meer dan 25,3 miljoen actieve gebruikers per maand, heeft het platform ook de aankoop van apps gezien, zoals Spotto door het Japanse rekruteringsbedrijf A-Career.

Met de onlangs verkregen financiering is Adalo van plan zijn diensten te verbeteren door responsieve apps aan te bieden en zijn marktplaats uit te breiden met sjablonen, acties en integraties. Het bedrijf zal zich ook richten op onderwijsinitiatieven en een academie lanceren om gebruikers te helpen tijdens het app-ontwikkelingsproces, in overeenstemming met hun missie om het maken van apps toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Platforms zoals Adalo, samen met anderen zoals AppMaster , streven ernaar een revolutie teweeg te brengen in de ontwikkeling van apps door toegangsbarrières te verminderen, waardoor het voor bedrijven en individuen gemakkelijker wordt om web- en mobiele applicaties te maken zonder te vertrouwen op traditionele, kostbare en tijdrovende ontwikkelmethoden.