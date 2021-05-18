Стремясь продвинуть свою платформу разработки приложений no-code, Adalo успешно привлекла 8 миллионов долларов в раунде финансирования серии A. В раунде под руководством Tiger Global также приняли участие Oceans Ventures и OldSlip Group. По словам генерального директора Дэвида Адкина, этот последний раунд будет поддерживать разработку продуктов, найм и выход на рынок.

По оценкам, всего 0,3% населения мира обладают набором навыков, необходимых для разработки приложений. В результате большинство людей, в том числе владельцы малого бизнеса и некоммерческие организации, вынуждены отдавать разработку приложений на аутсорсинг, что является дорогостоящим и трудоемким процессом. По данным Standish Group, около 52% проектов по разработке программного обеспечения сталкиваются с проблемами, а от 19% до 23% полностью терпят неудачу. Платформа Adalo направлена на уменьшение этих проблем и сбоев, предлагая альтернативное решение.

Adalo, названный в честь математика Ады Лавлейс, предлагает среду no-code drag-and-drop для разработки приложений для веб-платформ и мобильных платформ. Платформа позволяет пользователям выбирать из предварительно настроенных модулей или создавать свои собственные, используя конфигурации базы данных и API для синхронизации с существующими системами. С помощью Adalo пользователи могут управлять записями в базах данных, а также обновлять и отслеживать пользовательские данные. Кроме того, платформа может создавать нативные приложения как для iOS, так и для Android.

История возникновения Adalo восходит к 2018 году, когда основатели Бен Хефеле и Дэвид Адкин заметили быстрый прогресс в инструментах дизайна и искали решение для создания приложений без кодирования. Их подход заключался в том, чтобы сделать инструменты проектирования функциональными, а не превращать языки программирования в визуальные. После успешного создания и продажи приложений стартапам и устоявшимся предприятиям основатели осознали потенциал своей платформы и обратились к венчурному финансированию.

Платформа Adalo предлагает настраиваемые элементы интерфейса, позволяющие пользователям создавать динамические информационные панели, которые автоматически обновляются пользовательскими данными, интегрируются с поставщиками платежей, такими как Stripe, и автоматически запускают push-уведомления для определенных пользователей. Более того, с разрешения платформа также может получить доступ к камерам пользователей, библиотекам фотографий и собственным возможностям обмена.

Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке разработки приложений no-code и low-code, который, по прогнозам, к 2027 году будет стоить 86,92 миллиарда долларов, Adalo продемонстрировала впечатляющий рост с момента своего запуска. С более чем 223 000 зарегистрированных разработчиков и более чем 25,3 миллионами активных пользователей в месяц платформа также стала свидетелем приобретения приложений, созданных на ее основе, таких как Spotto, японской рекрутинговой фирмой A-Career.

Благодаря недавно полученному финансированию Adalo планирует улучшить свои услуги, предлагая адаптивные приложения и расширяя свою торговую площадку, включая шаблоны, действия и интеграции. Компания также сосредоточится на образовательных инициативах, запустив академию для помощи пользователям на протяжении всего процесса разработки приложений, в соответствии со своей миссией сделать создание приложений доступным для более широкой аудитории.

Платформы, такие как Adalo, наряду с другими, такими как AppMaster , стремятся произвести революцию в разработке приложений, уменьшив входные барьеры, упрощая для компаний и частных лиц создание веб-приложений и мобильных приложений, не полагаясь на традиционные дорогостоящие и трудоемкие методы разработки.