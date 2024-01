OpenAI présente l'abonnement d'équipe ChatGPT pour les groupes libre-service à petite échelle

OpenAI, un nom éminent dans le domaine de l'intelligence artificielle, fait la une des journaux avec l'introduction de ChatGPT Team, un nouveau plan d'abonnement conçu pour les petites et moyennes équipes autonomes.

ChatGPT Team, comme son nom l'indique, étend un espace de travail unique créé exclusivement pour des équipes comptant jusqu'à 149 membres. Cet espace de travail est propice à l'utilisation de ChatGPT tout en proposant également un ensemble d'outils administratifs prenant en charge une gestion d'équipe efficace. De plus, les membres d'une équipe ChatGPT bénéficient d'un accès illimité aux modèles les plus récents d'OpenAI : GPT-4 (chargé de la génération de texte), GPT-4 avec Vision (comprenant les images en plus du texte) et DALL-E 3 (responsable de la création d'images). .

En plus de ces fonctionnalités, ce plan d'abonnement héberge des outils qui permettent une analyse, une édition et une extraction de données sophistiquées à partir des fichiers téléchargés.

Le plan ChatGPT Team facilite non seulement la collaboration au sein d'une équipe mais favorise également la création et le partage de GPT. Il s'agit d'applications personnalisées qui exploitent les modèles d'IA d'OpenAI pour la génération de texte. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances en codage pour créer des GPT, et ceux-ci peuvent être aussi élémentaires ou complexes selon les exigences. Un exemple concret serait un GPT programmé pour se nourrir des bases de code propriétaires d'une entreprise, permettant ainsi aux développeurs d'examiner plus facilement leur style ou de générer du code conforme aux meilleures pratiques.

OpenAI a encore amélioré l'accord en s'engageant à lancer de nouvelles fonctionnalités et améliorations à l'avenir, un avantage supplémentaire exclusivement pour les abonnés de l'équipe ChatGPT. Il garantit également qu'il n'entraînera pas de modèles sur les données ou les conversations de l'équipe, garantissant ainsi la confidentialité.

Proposé à 30 $ par utilisateur et par mois ou 25 $ par utilisateur et par mois sur un accord de facturation annuel, ChatGPT Team est certainement plus cher que le plan premium individuel, ChatGPT Plus, qui est au prix de 20 $ par mois. Cependant, il s'agit d'une alternative plus abordable que ChatGPT Enterprise, qui demande la somme énorme de 60 $ par utilisateur et par mois, nécessitant un minimum de 150 utilisateurs et un contrat d'au moins 12 mois.

Bien que ChatGPT Team soit une option économique pour les petites et moyennes entreprises clientes, elle ne fait aucun compromis sur la fourniture de fonctionnalités haut de gamme. L'objectif est de répondre aux clients qui recherchent des fonctionnalités ChatGPT orientées équipe sans avoir à débourser un prix élevé. Selon une enquête récente menée par ResumeBuilder, près de 49 % des entreprises ont recours à ChatGPT pour un large éventail d'applications, notamment le codage, la rédaction de contenus tels que des descriptions de poste, la formulation de questions d'entretien et la synthèse de rapports et de réunions. De plus, environ 30 % ont confirmé leur intention d’intégrer prochainement ChatGPT dans leurs opérations.

En effet, les chatbots IA et les outils tels que ChatGPT révolutionnent la façon dont les équipes travaillent et communiquent à notre ère numérique. Avec des leaders comme OpenAI, AppMaster et autres, les possibilités semblent illimitées. Dans le même esprit, la plateforme AppMaster propose des solutions complètes pour créer des applications no-code, permettant aux équipes encore plus petites de rêver grand et de construire plus grand.