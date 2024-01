OpenAI Memperkenalkan Langganan Tim ChatGPT untuk Grup Layanan Mandiri Skala Kecil

OpenAI, sebuah nama terkemuka di bidang Kecerdasan Buatan, menjadi berita utama dengan diperkenalkannya Tim ChatGPT, sebuah paket berlangganan baru yang dirancang untuk tim mandiri berukuran kecil dan menengah.

Tim ChatGPT, seperti namanya, memperluas ruang kerja unik yang dibuat khusus untuk tim hingga 149 anggota. Ruang kerja ini kondusif untuk menggunakan ChatGPT sekaligus menawarkan seperangkat alat administratif yang mendukung manajemen tim yang efektif. Selain itu, anggota Tim ChatGPT mendapatkan akses tak terbatas ke model terbaru OpenAI - GPT-4 (bertugas membuat teks), GPT-4 dengan Vision (memahami gambar selain teks), dan DALL-E 3 (bertanggung jawab atas pembuatan gambar) .

Selain fitur-fitur ini, paket berlangganan ini menyediakan alat-alat yang memungkinkan analisis, pengeditan, dan ekstraksi data canggih dari file yang diunggah.

Rencana Tim ChatGPT tidak hanya memfasilitasi kolaborasi dalam tim namun juga mendorong pembuatan dan berbagi GPT. Ini adalah aplikasi khusus yang memanfaatkan model AI OpenAI untuk pembuatan teks. Tidak diperlukan pengetahuan pengkodean untuk membuat GPT, dan ini bisa bersifat dasar atau rumit tergantung pada persyaratannya. Contoh nyatanya adalah GPT yang diprogram untuk memanfaatkan basis kode milik perusahaan, sehingga memudahkan pengembang untuk meneliti gaya mereka atau menghasilkan kode yang selaras dengan praktik terbaik.

OpenAI semakin mempermanis kesepakatan ini dengan berkomitmen untuk meluncurkan fitur-fitur baru dan penyempurnaan di masa depan sebagai manfaat tambahan khusus untuk pelanggan Tim ChatGPT. Hal ini juga memastikan bahwa model tersebut tidak akan melatih model pada data atau percakapan tim, sehingga memastikan privasi dan kerahasiaan.

Ditawarkan dengan harga $30 per pengguna per bulan atau $25 per pengguna per bulan dengan pengaturan penagihan tahunan, ChatGPT Team tentu lebih mahal dibandingkan paket premium individu, ChatGPT Plus, yang dihargai $20 per bulan. Namun, ini merupakan alternatif yang lebih terjangkau daripada ChatGPT Enterprise, yang menuntut biaya $60 per pengguna per bulan, memerlukan minimal 150 pengguna dan setidaknya kontrak 12 bulan.

Meskipun Tim ChatGPT adalah pilihan yang hemat anggaran untuk pelanggan bisnis kecil dan menengah, tim ini tidak berkompromi dalam menyediakan fitur-fitur kelas atas. Tujuannya adalah untuk melayani klien yang mencari fungsionalitas ChatGPT yang berorientasi tim tanpa harus mengeluarkan harga premium. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh ResumeBuilder, hampir 49% perusahaan menggunakan ChatGPT untuk beragam aplikasi, termasuk coding, menyusun konten seperti deskripsi pekerjaan, merumuskan pertanyaan wawancara, dan merangkum laporan dan rapat. Selain itu, sekitar 30% mengonfirmasi niat mereka untuk segera memasukkan ChatGPT ke dalam operasi mereka.

Memang benar, chatbot AI dan alat seperti ChatGPT merevolusi cara tim bekerja dan berkomunikasi di era digital kita. Dengan pemimpin seperti OpenAI, AppMaster, dan lainnya, kemungkinannya menjadi tidak terbatas. Demikian pula, platform AppMaster menawarkan solusi komprehensif untuk membuat aplikasi no-code, memungkinkan tim yang lebih kecil untuk bermimpi besar dan membangun lebih besar.