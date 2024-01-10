OpenAI, Küçük Ölçekli Self Servis Grupları için ChatGPT Ekip Aboneliğini Sunuyor

Yapay Zeka dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, küçük ve orta ölçekli, kendi kendine yeten ekipler için tasarlanan yeni bir abonelik planı olan ChatGPT Ekibinin tanıtımıyla manşetlere çıkıyor.

ChatGPT Ekibi, adından da anlaşılacağı gibi, 149 üyeye kadar ekipler için özel olarak oluşturulmuş benzersiz bir çalışma alanını genişletiyor. Bu çalışma alanı, ChatGPT'nin kullanılmasına olanak sağlarken aynı zamanda etkili ekip yönetimini destekleyen bir dizi yönetim aracı da sunar. Ayrıca, ChatGPT Ekibinin üyeleri, OpenAI'nin en yeni modellerine sınırsız erişim elde eder: GPT-4 (metin oluşturmayla görevli), Vision özellikli GPT-4 (metne ek olarak görüntüleri anlama) ve DALL-E 3 (görüntü oluşturmadan sorumlu) .

Bu abonelik planı, bu özelliklere ek olarak, yüklenen dosyalardan gelişmiş analiz, düzenleme ve veri çıkarmayı mümkün kılan araçları da barındırır.

ChatGPT Ekibi planı yalnızca ekip içindeki işbirliğini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda GPT'lerin oluşturulmasını ve paylaşılmasını da destekler. Bunlar, metin oluşturmak için OpenAI'nin yapay zeka modellerinden yararlanan özel uygulamalardır. GPT'ler oluşturmak için kodlama bilgisine gerek yoktur ve bunlar gereksinimlere bağlı olarak basit veya karmaşık olabilir. Somut bir örnek, bir şirketin tescilli kod tabanlarını beslemek üzere programlanan ve geliştiricilerin kendi stillerini incelemelerini veya en iyi uygulamalarla uyumlu kod oluşturmalarını kolaylaştıran bir GPT olabilir.

OpenAI, gelecekte yalnızca ChatGPT Ekibi abonelerine yönelik ek bir avantaj olarak yeni özellikler ve geliştirmeler sunmayı taahhüt ederek anlaşmayı daha da güzelleştirdi. Ayrıca modelleri ekip verileri veya konuşmalar üzerine eğitmemesini sağlayarak mahremiyet ve mahremiyet sağlar.

Yıllık fatura düzenlemesinde kullanıcı başına aylık 30 ABD Doları veya kullanıcı başına aylık 25 ABD Doları olarak sunulan ChatGPT Ekibi, aylık 20 ABD Doları olarak fiyatlandırılan bireysel premium plan ChatGPT Plus'tan kesinlikle daha pahalıdır. Bununla birlikte, kullanıcı başına aylık 60 ABD doları tutarında devasa bir ücret talep eden, minimum 150 kullanıcı ve en az 12 aylık sözleşme gerektiren ChatGPT Enterprise'dan daha uygun fiyatlı bir alternatiftir.

ChatGPT Ekibi, küçük ve orta ölçekli işletme müşterileri için bütçe dostu bir seçenek olmakla birlikte, üst düzey özellikler sunma konusunda da ödün vermiyor. Amaç, yüksek bir fiyat ödemek zorunda kalmadan ekip odaklı ChatGPT işlevleri arayan müşterilere hitap etmektir. ResumeBuilder tarafından yakın zamanda yürütülen bir ankete göre işletmelerin yaklaşık %49'u, kodlama, iş tanımları gibi içerik taslaklarının hazırlanması, röportaj sorularının formüle edilmesi ve rapor ve toplantıların özetlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için ChatGPT'yi kullanmaya başvuruyor. Dahası, yaklaşık %30'u ChatGPT'yi yakın zamanda operasyonlarına dahil etme niyetlerini doğruladı.

Aslında yapay zeka sohbet robotları ve ChatGPT gibi araçlar, dijital çağımızda ekiplerin çalışma ve iletişim kurma biçiminde devrim yaratıyor. OpenAI, AppMaster ve diğerleri gibi liderlerle olanaklar sınırsız görünüyor. Benzer şekilde AppMaster platformu, no-code uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı çözümler sunarak küçük ekiplerin bile büyük hayal kurmasına ve daha büyük inşa etmesine olanak tanıyor.