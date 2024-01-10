تقدم OpenAI اشتراك فريق ChatGPT لمجموعات الخدمة الذاتية صغيرة الحجم

يتصدر OpenAI، وهو اسم بارز في مجال الذكاء الاصطناعي، عناوين الأخبار مع تقديم فريق ChatGPT، وهي خطة اشتراك جديدة مصممة للفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم والمكتفية ذاتيًا.

يقوم فريق ChatGPT، كما يوحي اسمه، بتوسيع مساحة عمل فريدة تم إنشاؤها حصريًا لفرق يصل عدد أفرادها إلى 149 عضوًا. تساعد مساحة العمل هذه على استخدام ChatGPT مع تقديم مجموعة من الأدوات الإدارية التي تدعم الإدارة الفعالة للفريق. علاوة على ذلك، يتمتع أعضاء فريق ChatGPT بإمكانية وصول غير مقيدة إلى أحدث نماذج OpenAI - GPT-4 (المكلفة بإنشاء النص)، وGPT-4 مع الرؤية (فهم الصور بالإضافة إلى النص)، وDALL-E 3 (المسؤول عن إنشاء الصور) .

بالإضافة إلى هذه الميزات، تستضيف خطة الاشتراك هذه أدوات تتيح التحليل المتطور والتحرير واستخراج البيانات من الملفات التي تم تحميلها.

لا تعمل خطة فريق ChatGPT على تسهيل التعاون داخل الفريق فحسب، بل تشجع أيضًا على إنشاء ومشاركة GPTs. هذه تطبيقات مخصصة تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OpenAI لإنشاء النصوص. ليست هناك حاجة إلى معرفة بالبرمجة لإنشاء GPTs، ويمكن أن تكون أولية أو معقدة حسب المتطلبات. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هو GPT المبرمج لتغذية قواعد التعليمات البرمجية الخاصة بالشركة، مما يسهل على المطورين فحص أسلوبهم أو إنشاء تعليمات برمجية تتوافق مع أفضل الممارسات.

قامت OpenAI بتحسين الصفقة من خلال الالتزام بإطلاق ميزات وتحسينات جديدة في المستقبل كميزة إضافية حصريًا لمشتركي فريق ChatGPT. كما أنه يضمن عدم تدريب النماذج على بيانات الفريق أو المحادثات، وبالتالي ضمان الخصوصية والسرية.

يتم تقديم ChatGPT Team بسعر 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وفقًا لترتيب الفوترة السنوية، وهو بالتأكيد أكثر تكلفة من الخطة المميزة الفردية، ChatGPT Plus، والتي يبلغ سعرها 20 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، فهو بديل أقل تكلفة من ChatGPT Enterprise، والذي يتطلب 60 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، مما يستلزم ما لا يقل عن 150 مستخدمًا وعقدًا لمدة 12 شهرًا على الأقل.

على الرغم من أن ChatGPT Team يعد خيارًا مناسبًا للميزانية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يتنازل عن توفير ميزات متطورة. والغرض من ذلك هو تلبية احتياجات العملاء الذين يبحثون عن وظائف ChatGPT الموجهة نحو الفريق دون الحاجة إلى دفع سعر مرتفع. وفقًا لدراسة استقصائية حديثة أجرتها ResumeBuilder، يلجأ ما يقرب من 49% من المؤسسات إلى استخدام ChatGPT لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البرمجة وصياغة المحتوى مثل التوصيف الوظيفي وصياغة أسئلة المقابلات وتلخيص التقارير والاجتماعات. علاوة على ذلك، أكد حوالي 30% منهم عزمهم على دمج ChatGPT في عملياتهم قريبًا.

في الواقع، تُحدث روبوتات الدردشة وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT ثورة في كيفية عمل الفرق والتواصل في عصرنا الرقمي. مع قادة مثل OpenAI و AppMaster وغيرهم، تبدو الاحتمالات بلا حدود. وعلى نفس المنوال، تقدم منصة AppMaster حلولاً شاملة لإنشاء تطبيقات no-code ، مما يسمح للفرق الأصغر حجمًا بالحلم الكبير والبناء بشكل أكبر.