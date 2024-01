OpenAI presenta l'abbonamento al team ChatGPT per gruppi self-service su piccola scala

OpenAI, nome di spicco nel campo dell'intelligenza artificiale, sta facendo notizia con l'introduzione del ChatGPT Team, un nuovo piano di abbonamento pensato per squadre autosufficienti di piccole e medie dimensioni.

ChatGPT Team, come suggerisce il nome, estende uno spazio di lavoro unico creato esclusivamente per team fino a 149 membri. Questo spazio di lavoro favorisce l'utilizzo di ChatGPT offrendo allo stesso tempo una serie di strumenti amministrativi che supportano una gestione efficace del team. Inoltre, i membri di un team ChatGPT ottengono un'accessibilità illimitata ai modelli più recenti di OpenAI: GPT-4 (incaricato della generazione di testo), GPT-4 con Vision (che comprende immagini oltre al testo) e DALL-E 3 (responsabile della creazione di immagini) .

Oltre a queste funzionalità, questo piano di abbonamento ospita strumenti che consentono analisi sofisticate, modifica ed estrazione di dati dai file caricati.

Il piano ChatGPT Team non solo facilita la collaborazione all'interno di un team ma promuove anche la creazione e la condivisione di GPT. Si tratta di applicazioni personalizzate che sfruttano i modelli AI di OpenAI per la generazione di testo. Non è necessario codificare la conoscenza per creare GPT e questi possono essere elementari o complessi a seconda dei requisiti. Un esempio concreto potrebbe essere un GPT programmato per alimentare le basi di codice proprietarie di un'azienda, rendendo più semplice per gli sviluppatori esaminare attentamente il loro stile o generare codice in linea con le migliori pratiche.

OpenAI ha ulteriormente addolcito l'accordo impegnandosi a lanciare nuove funzionalità e miglioramenti in futuro come ulteriore vantaggio esclusivamente per gli abbonati del ChatGPT Team. Garantisce inoltre che non addestrerà modelli sui dati o sulle conversazioni del team, garantendo così privacy e riservatezza.

Offerto a $ 30 per utente al mese o $ 25 per utente al mese con un accordo di fatturazione annuale, ChatGPT Team è sicuramente più costoso del piano premium individuale, ChatGPT Plus, che ha un prezzo di $ 20 al mese. Tuttavia, è un'alternativa più conveniente rispetto a ChatGPT Enterprise, che richiede l'enorme cifra di $ 60 per utente al mese, richiedendo un minimo di 150 utenti e almeno un contratto di 12 mesi.

Sebbene ChatGPT Team sia un'opzione economica per i clienti di piccole e medie imprese, non scende a compromessi nel fornire funzionalità di fascia alta. Lo scopo è soddisfare i clienti che cercano funzionalità ChatGPT orientate al team senza dover sborsare un prezzo premium. Secondo un recente sondaggio condotto da ResumeBuilder, quasi il 49% delle aziende ricorre all'utilizzo di ChatGPT per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la codifica, la stesura di contenuti come descrizioni di lavoro, la formulazione di domande per colloqui e il riepilogo di rapporti e riunioni. Inoltre, circa il 30% ha confermato l’intenzione di incorporare presto ChatGPT nelle proprie operazioni.

In effetti, i chatbot e strumenti basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT stanno rivoluzionando il modo in cui i team lavorano e comunicano nella nostra era digitale. Con leader come OpenAI, AppMaster e altri, le possibilità sembrano illimitate. Allo stesso modo, la piattaforma AppMaster offre soluzioni complete per la creazione di applicazioni no-code, consentendo anche ai team più piccoli di sognare in grande e costruire in grande.