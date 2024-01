OpenAI wprowadza subskrypcję zespołu ChatGPT dla małych grup samoobsługowych

OpenAI, wybitna marka w dziedzinie sztucznej inteligencji, trafia na pierwsze strony gazet wraz z wprowadzeniem zespołu ChatGPT, nowatorskiego planu subskrypcji opracowanego dla małych i średnich, samowystarczalnych drużyn.

ChatGPT Team, jak sama nazwa wskazuje, rozszerza unikalną przestrzeń roboczą stworzoną wyłącznie dla zespołów liczących maksymalnie 149 członków. Ta przestrzeń robocza sprzyja korzystaniu z ChatGPT, oferując jednocześnie zestaw narzędzi administracyjnych wspierających efektywne zarządzanie zespołem. Ponadto członkowie zespołu ChatGPT zyskują nieograniczony dostęp do najnowszych modeli OpenAI - GPT-4 (zadanie generowania tekstu), GPT-4 z Vision (rozumienie obrazów oprócz tekstu) i DALL-E 3 (odpowiedzialny za tworzenie obrazów) .

Oprócz tych funkcji ten plan subskrypcji zawiera narzędzia umożliwiające zaawansowaną analizę, edycję i wyodrębnianie danych z przesłanych plików.

Plan ChatGPT Team nie tylko ułatwia współpracę w zespole, ale także promuje tworzenie i udostępnianie GPT. Są to niestandardowe aplikacje, które wykorzystują modele AI OpenAI do generowania tekstu. Do tworzenia GPT nie jest konieczna znajomość kodowania, a mogą one być elementarne lub skomplikowane, w zależności od wymagań. Konkretnym przykładem może być GPT zaprogramowany do korzystania z zastrzeżonych baz kodu firmy, co ułatwia programistom analizę ich stylu lub generowanie kodu zgodnego z najlepszymi praktykami.

OpenAI jeszcze bardziej osłodziło umowę, zobowiązując się do wprowadzenia w przyszłości nowych funkcji i ulepszeń jako dodatkowej korzyści wyłącznie dla abonentów zespołu ChatGPT. Zapewnia również, że nie będzie trenował modeli na podstawie danych zespołu lub rozmów, zapewniając w ten sposób prywatność i poufność.

Oferowany za 30 USD za użytkownika miesięcznie lub 25 USD za użytkownika miesięcznie w ramach rocznego porozumienia rozliczeniowego, ChatGPT Team jest z pewnością droższy niż indywidualny plan premium ChatGPT Plus, którego cena wynosi 20 USD miesięcznie. Jest to jednak tańsza alternatywa niż ChatGPT Enterprise, która wymaga aż 60 dolarów na użytkownika miesięcznie, co wymaga minimum 150 użytkowników i co najmniej 12-miesięcznej umowy.

Chociaż ChatGPT Team jest przystępną cenowo opcją dla małych i średnich klientów biznesowych, nie rezygnuje z zapewniania zaawansowanych funkcji. Celem jest zaspokojenie potrzeb klientów poszukujących zorientowanych na zespół funkcjonalności ChatGPT bez konieczności wydawania wyższej ceny. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez ResumeBuilder prawie 49% przedsiębiorstw korzysta z ChatGPT do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do kodowania, tworzenia treści, takich jak opisy stanowisk, formułowania pytań do rozmów kwalifikacyjnych oraz podsumowywania raportów i spotkań. Co więcej, około 30% potwierdziło zamiar szybkiego włączenia ChatGPT do swojej działalności.

Rzeczywiście, chatboty i narzędzia AI, takie jak ChatGPT, rewolucjonizują sposób, w jaki zespoły pracują i komunikują się w naszej erze cyfrowej. Dzięki liderom takim jak OpenAI, AppMaster i innym możliwości wydają się nieograniczone. W podobnym duchu platforma AppMaster oferuje kompleksowe rozwiązania do tworzenia aplikacji no-code, dzięki czemu nawet mniejsze zespoły mogą marzyć i budować większe.