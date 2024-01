OpenAI introduceert ChatGPT-teamabonnement voor kleinschalige zelfbedieningsgroepen

OpenAI, een prominente naam op het gebied van kunstmatige intelligentie, haalt de krantenkoppen met de introductie van het ChatGPT-team, een nieuw abonnementsplan ontworpen voor kleine en middelgrote, zelfvoorzienende squads.

ChatGPT Team breidt, zoals de naam al doet vermoeden, een unieke werkruimte uit die exclusief is gemaakt voor teams van maximaal 149 leden. Deze werkruimte is bevorderlijk voor het gebruik van ChatGPT en biedt tegelijkertijd een reeks administratieve hulpmiddelen die effectief teambeheer ondersteunen. Bovendien krijgen leden van een ChatGPT-team onbelemmerde toegang tot de nieuwste modellen van OpenAI - GPT-4 (belast met het genereren van tekst), GPT-4 met Vision (begrijpen van afbeeldingen naast tekst) en DALL-E 3 (verantwoordelijk voor het maken van afbeeldingen) .

Naast deze functies bevat dit abonnement tools die geavanceerde analyses, bewerkingen en gegevensextractie uit geüploade bestanden mogelijk maken.

Het ChatGPT Teamplan vergemakkelijkt niet alleen de samenwerking binnen een team, maar bevordert ook het maken en delen van GPT’s. Dit zijn op maat gemaakte applicaties die gebruik maken van de AI-modellen van OpenAI voor het genereren van tekst. Er is geen noodzaak voor codeerkennis om GPT's te maken, en deze kunnen net zo elementair of ingewikkeld zijn, afhankelijk van de vereisten. Een concreet voorbeeld zou een GPT zijn die is geprogrammeerd om de eigen codebases van een bedrijf te voeden, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om hun stijl onder de loep te nemen of code te genereren die aansluit bij de best practices.

OpenAI heeft de deal verder veraangenaamd door zich ertoe te verbinden in de toekomst nieuwe functies en verbeteringen te lanceren als een extra voordeel exclusief voor ChatGPT Team-abonnees. Het zorgt er ook voor dat het geen modellen traint op teamgegevens of gesprekken, waardoor privacy en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd.

ChatGPT Team wordt aangeboden voor $30 per gebruiker per maand of $25 per gebruiker per maand op basis van een jaarlijkse factureringsregeling en is zeker duurder dan het individuele premiumplan, ChatGPT Plus, dat $20 per maand kost. Het is echter een betaalbaarder alternatief dan ChatGPT Enterprise, dat maar liefst $ 60 per gebruiker per maand vraagt, waarvoor minimaal 150 gebruikers en een contract van minimaal 12 maanden nodig zijn.

Hoewel ChatGPT Team een ​​budgetvriendelijke optie is voor kleine en middelgrote zakelijke klanten, doet het geen concessies aan het bieden van hoogwaardige functies. Het doel is om tegemoet te komen aan klanten die op zoek zijn naar teamgerichte ChatGPT-functionaliteiten zonder een premium prijs te hoeven betalen. Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door ResumeBuilder maakt bijna 49% van de bedrijven gebruik van ChatGPT voor een breed scala aan toepassingen, waaronder coderen, het opstellen van inhoud zoals functiebeschrijvingen, het formuleren van interviewvragen en het samenvatten van rapporten en vergaderingen. Bovendien bevestigde ongeveer 30% hun voornemen om ChatGPT binnenkort in hun activiteiten op te nemen.

AI-chatbots en tools zoals ChatGPT zorgen voor een revolutie in de manier waarop teams werken en communiceren in ons digitale tijdperk. Met leiders als OpenAI, AppMaster en anderen lijken de mogelijkheden grenzeloos. In dezelfde geest biedt het AppMaster platform uitgebreide oplossingen voor het creëren van no-code -applicaties, waardoor zelfs kleinere teams groots kunnen dromen en groter kunnen bouwen.