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OpenAI 为小型自助服务团体推出 ChatGPT 团队订阅

Jan 10, 2024
OpenAI 为小型自助服务团体推出 ChatGPT 团队订阅

OpenAI 是人工智能领域的知名品牌，因推出 ChatGPT Team 而成为头条新闻，ChatGPT Team 是一项专为中小型自给自足团队设计的新颖订阅计划。

ChatGPT Team，顾名思义，扩展了专门为最多 149 名成员的团队创建的独特工作空间。该工作区有利于使用 ChatGPT，同时还提供一组支持有效团队管理的管理工具。此外，ChatGPT 团队的成员可以不受限制地访问 OpenAI 的最新模型 - GPT-4（负责文本生成）、GPT-4 with Vision（除了文本之外还理解图像）和 DALL-E 3（负责图像创建） 。

除了这些功能之外，此订阅计划还提供一些工具，可以从上传的文件中进行复杂的分析、编辑和数据提取。

ChatGPT Team 计划不仅促进团队内部的协作，还促进 GPT 的创建和共享。这些是利用 OpenAI 的 AI 模型进行文本生成的自定义应用程序。创建 GPT 不需要编码知识，这些知识可以是基本的，也可以是复杂的，具体取决于要求。一个具体的例子是 GPT，它被编程为来自公司专有的代码库，使开发人员更容易检查他们的风格或生成符合最佳实践的代码。

OpenAI 承诺在未来推出新颖的功能和增强功能，作为专门为 ChatGPT Team 订阅者提供的额外福利，从而进一步提高了交易的甜度。它还确保不会根据团队数据或对话来训练模型，从而确保隐私和机密性。

ChatGPT Team 的价格为每位用户每月 30 美元，或者按年计费安排为每位用户每月 25 美元，ChatGPT Team 肯定比个人高级计划 ChatGPT Plus 更贵，后者的价格为每月 20 美元。然而，它是比 ChatGPT Enterprise 更实惠的替代方案，ChatGPT Enterprise 要求每个用户每月 60 美元，并且需要至少 150 名用户和至少 12 个月的合同。

虽然 ChatGPT Team 对于中小型企业客户来说是一个预算友好的选择，但它在提供高端功能方面并不妥协。其目的是迎合那些寻求以团队为导向的 ChatGPT 功能而无需支付高价的客户。根据 ResumeBuilder 最近进行的一项调查，近 49% 的企业将 ChatGPT 用于各种应用，包括编码、起草职位描述等内容、制定面试问题以及总结报告和会议。此外，约 30% 的受访者确认有意尽快将 ChatGPT 纳入其运营中。

事实上，人工智能聊天机器人和 ChatGPT 等工具正在彻底改变数字时代团队的工作和沟通方式。有了 OpenAI、 AppMaster等领先者的帮助，可能性似乎是无限的。同样， AppMaster平台提供了用于创建no-code应用程序的全面解决方案，让更小的团队能够实现更大的梦想并构建更大的应用程序。

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