OpenAI представляет подписку ChatGPT Team для небольших групп самообслуживания

OpenAI, известное имя в области искусственного интеллекта, попало в заголовки газет, представив ChatGPT Team, новый план подписки, разработанный для малых и средних, самодостаточных команд.

Команда ChatGPT, как следует из названия, расширяет уникальное рабочее пространство, созданное исключительно для команд численностью до 149 человек. Это рабочее пространство удобно для использования ChatGPT, а также предлагает набор инструментов администрирования, которые поддерживают эффективное управление командой. Кроме того, члены команды ChatGPT получают беспрепятственный доступ к новейшим моделям OpenAI — GPT-4 (генерирует текст), GPT-4 с Vision (понимает изображения в дополнение к тексту) и DALL-E 3 (отвечает за создание изображений). .

В дополнение к этим функциям в этом плане подписки содержатся инструменты, которые позволяют выполнять сложный анализ, редактирование и извлечение данных из загруженных файлов.

План ChatGPT Team не только облегчает сотрудничество внутри команды, но также способствует созданию и обмену GPT. Это специальные приложения, которые используют модели искусственного интеллекта OpenAI для генерации текста. Для создания GPT не нужны знания кодирования, и они могут быть как элементарными, так и сложными в зависимости от требований. Конкретным примером может служить GPT, запрограммированный на использование собственных кодовых баз компании, что упрощает разработчикам изучение их стиля или создание кода, соответствующего лучшим практикам.

OpenAI еще больше укрепила сделку, взяв на себя обязательство запускать новые функции и улучшения в будущем в качестве дополнительного преимущества исключительно для подписчиков команды ChatGPT. Это также гарантирует, что модели не будут обучаться на данных команды или разговорах, тем самым обеспечивая конфиденциальность и конфиденциальность.

ChatGPT Team, предлагаемый по цене 30 долларов США за пользователя в месяц или 25 долларов США за пользователя в месяц при годовой схеме выставления счетов, безусловно, дороже, чем индивидуальный премиальный план ChatGPT Plus, цена которого составляет 20 долларов США в месяц. Однако это более доступная альтернатива, чем ChatGPT Enterprise, которая требует колоссальных 60 долларов за пользователя в месяц, что требует минимум 150 пользователей и как минимум 12-месячного контракта.

Хотя ChatGPT Team — это экономичный вариант для клиентов малого и среднего бизнеса, он не ставит под угрозу предоставление высококлассных функций. Цель состоит в том, чтобы обслуживать клиентов, которым нужны ориентированные на команду функциональные возможности ChatGPT без необходимости платить повышенную цену. Согласно недавнему опросу, проведенному ResumeBuilder, почти 49% предприятий прибегают к использованию ChatGPT для широкого спектра приложений, включая кодирование, составление контента, такого как должностные инструкции, формулирование вопросов для собеседований и подведение итогов отчетов и встреч. Более того, около 30% подтвердили намерение в ближайшее время включить ChatGPT в свою деятельность.

Действительно, чат-боты с искусственным интеллектом и такие инструменты, как ChatGPT, произвели революцию в том, как команды работают и общаются в наш цифровой век. С такими лидерами, как OpenAI, AppMaster и другими, возможности кажутся безграничными. Аналогичным образом, платформа AppMaster предлагает комплексные решения для создания приложений no-code, позволяя даже небольшим командам мечтать о большем и строить больше.