OpenAI apresenta assinatura de equipe ChatGPT para grupos de autoatendimento de pequena escala

OpenAI, um nome proeminente no campo da Inteligência Artificial, está ganhando as manchetes com o lançamento da Equipe ChatGPT, um novo plano de assinatura desenvolvido para equipes autossuficientes de pequeno e médio porte.

A Equipe ChatGPT, como o nome sugere, amplia um espaço de trabalho exclusivo criado exclusivamente para equipes de até 149 membros. Este espaço de trabalho é propício ao uso do ChatGPT, ao mesmo tempo que oferece um conjunto de ferramentas administrativas que apoiam o gerenciamento eficaz da equipe. Além disso, os membros de uma equipe ChatGPT ganham acesso irrestrito aos mais novos modelos da OpenAI - GPT-4 (encarregado da geração de texto), GPT-4 com Vision (compreendendo imagens além de texto) e DALL-E 3 (responsável pela criação de imagens) .

Além desses recursos, este plano de assinatura hospeda ferramentas que permitem análise, edição e extração de dados sofisticadas de arquivos carregados.

O plano ChatGPT Team não só facilita a colaboração dentro de uma equipe, mas também promove a criação e compartilhamento de GPTs. São aplicativos personalizados que aproveitam os modelos de IA da OpenAI para geração de texto. Não há necessidade de conhecimento de codificação para criar GPTs, e estes podem ser tão elementares ou complexos dependendo dos requisitos. Um exemplo concreto seria uma GPT programada para se alimentar das bases de código proprietárias de uma empresa, tornando mais fácil para os desenvolvedores examinarem seu estilo ou gerarem código alinhado às melhores práticas.

A OpenAI adoçou ainda mais o acordo, comprometendo-se a lançar novos recursos e melhorias no futuro como um benefício adicional exclusivamente para assinantes da equipe ChatGPT. Também garante que não treinará modelos em dados ou conversas da equipe, garantindo assim privacidade e confidencialidade.

Oferecido por US$ 30 por usuário por mês ou US$ 25 por usuário por mês em um acordo de cobrança anual, o ChatGPT Team é certamente mais caro do que o plano premium individual, ChatGPT Plus, que custa US$ 20 por mês. No entanto, é uma alternativa mais acessível do que o ChatGPT Enterprise, que exige impressionantes US$ 60 por usuário por mês, necessitando de um mínimo de 150 usuários e um contrato de pelo menos 12 meses.

Embora o ChatGPT Team seja uma opção econômica para clientes de pequenas e médias empresas, ele não compromete o fornecimento de recursos de ponta. O objetivo é atender clientes que buscam funcionalidades do ChatGPT voltadas para a equipe, sem precisar desembolsar um preço premium. De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo ResumeBuilder, quase 49% das empresas recorrem à utilização do ChatGPT para uma ampla gama de aplicações, incluindo codificação, elaboração de conteúdo como descrições de cargos, formulação de perguntas para entrevistas e resumo de relatórios e reuniões. Além disso, cerca de 30% confirmaram a intenção de incorporar o ChatGPT nas suas operações em breve.

Na verdade, os chatbots de IA e ferramentas como o ChatGPT estão a revolucionar a forma como as equipas trabalham e comunicam na nossa era digital. Com líderes como OpenAI, AppMaster e outros, as possibilidades parecem ilimitadas. Na mesma linha, a plataforma AppMaster oferece soluções abrangentes para a criação de aplicativos no-code, permitindo que equipes ainda menores sonhem grande e construam maior.