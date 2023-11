Comment créer des applications cloud natives avec les technologies Java ?

Les applications cloud natives sont spécialement conçues pour les environnements cloud computing, tirant parti de la conteneurisation, des microservices et des architectures sans serveur pour créer des solutions évolutives, résilientes et facilement déployables. Ces applications peuvent être développées et mises à jour plus rapidement en suivant des méthodes de développement et d'exploitation modernes, telles que l'intégration et le déploiement continus.

Java est un langage de programmation populaire pour les applications cloud natives, grâce à sa portabilité, sa polyvalence et son riche écosystème. Java fournit une large gamme d'outils, de bibliothèques et de frameworks, ainsi que des fonctionnalités cruciales telles que l'interopérabilité, l'évolutivité et la rétrocompatibilité, ce qui en fait un choix approprié pour créer des applications cloud natives de pointe.

Cadres de microservices Java

Les microservices sont devenus un pilier du développement de logiciels modernes, permettant aux organisations de créer des applications volumineuses et complexes en les décomposant en services plus petits, gérables et indépendants. Chaque service est responsable d'une fonctionnalité métier spécifique et communique avec d'autres services via des API , permettant aux développeurs de créer, déployer et faire évoluer les services de manière indépendante. Java propose plusieurs frameworks de microservices populaires pour rendre la création de ces applications plus accessible et efficace.

Botte de printemps

Spring Boot est un framework Java largement utilisé qui simplifie le développement et le déploiement de microservices. Il fournit des outils essentiels et des modèles préconfigurés pour créer des applications autonomes prêtes pour la production sans code passe-partout fastidieux. Les fonctionnalités cloud natives de Spring Boot incluent des fonctionnalités telles que des conteneurs intégrés, une configuration externalisée et endpoints d'intégrité qui aident les développeurs à créer des applications cloud natives résilientes.

Quarkus

Quarkus est un framework Java moderne qui vise à optimiser à la fois les aspects de développement et d'exécution, le rendant ainsi adapté aux environnements cloud natifs. Quarkus améliore le temps de démarrage, réduit l'empreinte mémoire et diminue le coût opérationnel des applications. Ses capacités cloud natives incluent la préparation aux conteneurs, l'optimisation sans serveur et la prise en charge avancée des paradigmes de programmation impératifs et réactifs.

Vert.x

Vert.x est un framework Java léger permettant de créer des applications hautes performances, non bloquantes et pilotées par événements. Sa nature réactive permet aux développeurs de créer des applications capables de gérer une concurrence élevée, ce qui la rend efficace et évolutive pour les déploiements cloud natifs. Vert.x offre une prise en charge polyglotte, permettant aux développeurs d'écrire du code dans plusieurs langages, tels que Java, Kotlin, JavaScript, Scala et Groovy.

Micronaute

Micronaut est un autre framework de microservices Java, axé sur une surcharge minimale et une facilité de développement. Il fournit les fonctionnalités nécessaires à la création de microservices et d'applications sans serveur, telles que l'injection de dépendances, la programmation orientée aspect et la gestion de la configuration. Micronaut optimise le temps de démarrage des applications et la consommation de mémoire, ce qui le rend adapté aux environnements cloud natifs.

Architectures sans serveur en Java

L'informatique sans serveur est une approche en croissance rapide de l'architecture cloud native, permettant aux développeurs de créer et de déployer des applications sans gérer l'infrastructure sous-jacente. Ces applications sont structurées en petites fonctions à usage unique qui s'exécutent à la demande en réponse aux événements, ce qui donne lieu à des solutions rentables et hautement évolutives. Les développeurs Java peuvent exploiter des architectures sans serveur à l'aide de divers outils et plates-formes prenant en charge Java.

AWS Lambda

AWS Lambda est une plate-forme informatique sans serveur fournie par Amazon Web Services (AWS) , prenant en charge Java comme l'un de ses langages. Les développeurs Java peuvent écrire des fonctions Lambda à l'aide du runtime Java AWS Lambda et accéder aux ressources AWS et à d'autres services. AWS Lambda s'occupe de la gestion, de la mise à l'échelle et des correctifs de l'infrastructure sous-jacente, permettant aux développeurs Java de se concentrer sur l'écriture du code.

Fonctions Google Cloud

Google Cloud Functions est une plate-forme informatique sans serveur de Google Cloud, prenant en charge Java comme langage de premier ordre. Les développeurs Java peuvent écrire des fonctions à l'aide du runtime Java 11 léger proposé par Google Cloud Functions, qui fournit une API simple pour répondre aux événements et traiter les données. Comme AWS Lambda, Google Cloud Functions supprime la gestion de l'infrastructure, permettant aux développeurs de travailler sur la logique métier.

Fonctions Azure

Azure Functions est le service informatique sans serveur de Microsoft, qui prend également en charge Java. Les développeurs Java peuvent écrire et déployer des fonctions à l'aide d'outils de développement Java standard, tels que Maven, Gradle et Visual Studio Code. Azure Functions s'intègre de manière transparente à d'autres services Azure et applications tierces, permettant aux développeurs Java de créer des applications sans serveur évolutives et résilientes tout en se concentrant sur le code et non sur la gestion de l'infrastructure.

Conteneurisation et Java

La conteneurisation est devenue une technologie populaire pour l'empaquetage et la distribution d'applications, garantissant qu'elles s'exécutent de manière cohérente dans différents environnements. Pour les applications cloud natives basées sur Java, la conteneurisation offre les avantages suivants :

Environnements légers et portables : les conteneurs regroupent le code d'application, les bibliothèques et les dépendances en une seule unité, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité lors de l'exécution d'applications sur diverses infrastructures et plates-formes.

les conteneurs regroupent le code d'application, les bibliothèques et les dépendances en une seule unité, garantissant ainsi la cohérence et l'efficacité lors de l'exécution d'applications sur diverses infrastructures et plates-formes. Efficacité des ressources : étant donné que les conteneurs s'exécutent sur le même système d'exploitation hôte et partagent les mêmes ressources, ils sont plus économes en ressources que l'exécution de plusieurs machines virtuelles.

étant donné que les conteneurs s'exécutent sur le même système d'exploitation hôte et partagent les mêmes ressources, ils sont plus économes en ressources que l'exécution de plusieurs machines virtuelles. Facilité de mise à l'échelle et d'orchestration : grâce à la conteneurisation, le développement, la mise à l'échelle et l'orchestration d'applications cloud natives deviennent plus faciles et plus efficaces.

Pour tirer parti de la conteneurisation, les développeurs Java peuvent utiliser plusieurs outils et technologies. Deux des plus populaires incluent Docker et Kubernetes.

Docker

Docker est une plateforme open source permettant d'automatiser le développement, le déploiement et la gestion d'applications au sein de conteneurs. Avec Docker, les développeurs Java peuvent créer des images de conteneurs légères, portables et reproductibles qui peuvent être expédiées dans n'importe quel environnement. Docker offre plusieurs avantages aux développeurs Java :

Constructions efficaces : les développeurs peuvent créer des fichiers Docker pour créer et configurer des images d'application Java, garantissant ainsi des étapes cohérentes et des dépendances minimales.

les développeurs peuvent créer des fichiers Docker pour créer et configurer des images d'application Java, garantissant ainsi des étapes cohérentes et des dépendances minimales. Isolation des applications : les conteneurs Docker isolent les applications Java, évitant ainsi les conflits avec d'autres applications ou packages système.

les conteneurs Docker isolent les applications Java, évitant ainsi les conflits avec d'autres applications ou packages système. Prise en charge multiplateforme : les conteneurs Docker peuvent s'exécuter sur n'importe quelle plate-forme, à condition que le système hôte sous-jacent prenne en charge le runtime Docker.

Kubernetes

Kubernetes est une plateforme d'orchestration open source pour la gestion des applications conteneurisées. Il automatise le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion des applications Java cloud natives créées à l'aide d'architectures de microservices. Kubernetes offre plusieurs avantages aux développeurs Java qui créent des applications cloud natives :

Mise à l'échelle automatisée : Kubernetes peut mettre automatiquement à l'échelle les applications Java en fonction de l'utilisation des ressources ou de métriques personnalisées.

Kubernetes peut mettre automatiquement à l'échelle les applications Java en fonction de l'utilisation des ressources ou de métriques personnalisées. Haute disponibilité : Kubernetes garantit la résilience des applications face aux pannes en gérant et en distribuant les réplicas sur plusieurs nœuds.

Kubernetes garantit la résilience des applications face aux pannes en gérant et en distribuant les réplicas sur plusieurs nœuds. Mises à jour et restaurations progressives : Kubernetes prend en charge les mises à jour et les restaurations progressives pour les applications Java, permettant ainsi aux développeurs de déployer de nouvelles fonctionnalités sans temps d'arrêt. En tirant parti des technologies de conteneurisation telles que Docker et Kubernetes, les développeurs Java peuvent simplifier le déploiement, la mise à l'échelle et la gestion de leurs applications cloud natives.

Fournisseurs de plateformes cloud Java

Les principaux fournisseurs de plates-formes cloud proposent divers services qui facilitent le développement, le déploiement et la maintenance d'applications cloud natives basées sur Java. Certains des fournisseurs de plates-formes cloud Java les plus populaires incluent Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure , Oracle Cloud et IBM Cloud.

Amazon Web Services (AWS) : AWS fournit une gamme de services pour exécuter des applications Java, notamment AWS Lambda pour l'informatique sans serveur, Amazon Elastic Beanstalk pour la plateforme en tant que service (PaaS) et Amazon EC2 pour l'infrastructure en tant que service. service (IaaS). AWS propose également des services gérés pour les frameworks Java, tels qu'AWS Corretto pour exécuter des applications OpenJDK.

AWS fournit une gamme de services pour exécuter des applications Java, notamment AWS Lambda pour l'informatique sans serveur, Amazon Elastic Beanstalk pour la plateforme en tant que service (PaaS) et Amazon EC2 pour l'infrastructure en tant que service. service (IaaS). AWS propose également des services gérés pour les frameworks Java, tels qu'AWS Corretto pour exécuter des applications OpenJDK. Google Cloud Platform (GCP) : GCP propose des services pour le déploiement, la surveillance et la mise à l'échelle d'applications Java, notamment Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) et Google Kubernetes Engine pour l'orchestration des conteneurs. GCP fournit également des fonctions Cloud pour créer des fonctions Java sans serveur.

GCP propose des services pour le déploiement, la surveillance et la mise à l'échelle d'applications Java, notamment Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) et Google Kubernetes Engine pour l'orchestration des conteneurs. GCP fournit également des fonctions Cloud pour créer des fonctions Java sans serveur. Microsoft Azure : Azure prend en charge le développement d'applications Java avec des services tels qu'Azure Functions (sans serveur), Azure App Service (PaaS) et Azure Kubernetes Service pour l'orchestration de conteneurs. Azure s'intègre également aux outils, frameworks et bibliothèques Java populaires pour rationaliser le processus de développement.

Azure prend en charge le développement d'applications Java avec des services tels qu'Azure Functions (sans serveur), Azure App Service (PaaS) et Azure Kubernetes Service pour l'orchestration de conteneurs. Azure s'intègre également aux outils, frameworks et bibliothèques Java populaires pour rationaliser le processus de développement. Oracle Cloud : Oracle Cloud Infrastructure fournit des services et des outils pour exécuter des applications Java, tels qu'Oracle Java Cloud Service pour exécuter des applications WebLogic Server, Oracle Container Engine pour Kubernetes et Oracle Cloud Functions pour l'informatique sans serveur.

Oracle Cloud Infrastructure fournit des services et des outils pour exécuter des applications Java, tels qu'Oracle Java Cloud Service pour exécuter des applications WebLogic Server, Oracle Container Engine pour Kubernetes et Oracle Cloud Functions pour l'informatique sans serveur. IBM Cloud : IBM Cloud propose divers services pour les développeurs Java, notamment IBM Cloud Foundry pour les solutions de plateforme en tant que service et IBM Kubernetes Service pour l'orchestration de conteneurs. IBM Cloud prend également en charge l'informatique sans serveur Java avec Apache OpenWhisk. Ces fournisseurs de plates-formes cloud Java proposent une large gamme d'outils, de services et de support pour aider les développeurs à créer et à gérer des applications Java cloud natives.

CI/CD et automatisation basés sur Java

Un pipeline d'intégration continue (CI) et de déploiement continu (CD) est essentiel pour le développement et la publication rapides d'applications cloud natives basées sur Java. Java dispose de divers outils et technologies qui facilitent une CI/CD et une automatisation efficaces.

Jenkins : Jenkins est un serveur d'automatisation open source qui permet aux développeurs Java d'automatiser les processus de création, de test et de déploiement. Jenkins prend en charge de nombreux plugins, intégrations et options d'extensibilité pour s'adapter à divers flux de travail de développement.

Jenkins est un serveur d'automatisation open source qui permet aux développeurs Java d'automatiser les processus de création, de test et de déploiement. Jenkins prend en charge de nombreux plugins, intégrations et options d'extensibilité pour s'adapter à divers flux de travail de développement. Maven et Gradle : Maven et Gradle sont tous deux des outils d'automatisation de génération populaires pour les applications Java. Maven suit une structure de projet standard et s'appuie sur une configuration XML, tandis que Gradle propose un DSL flexible basé sur Groovy ou Kotlin pour les scripts de construction. Le choix entre ces outils dépend des exigences et des préférences des développeurs.

Maven et Gradle sont tous deux des outils d'automatisation de génération populaires pour les applications Java. Maven suit une structure de projet standard et s'appuie sur une configuration XML, tandis que Gradle propose un DSL flexible basé sur Groovy ou Kotlin pour les scripts de construction. Le choix entre ces outils dépend des exigences et des préférences des développeurs. Git : Git est un système de contrôle de version largement utilisé qui facilite la collaboration, le branchement et la fusion de code. Les développeurs Java peuvent suivre et gérer leur code source de manière centralisée ou distribuée, garantissant ainsi une gestion fluide de la base de code entre les équipes.

Git est un système de contrôle de version largement utilisé qui facilite la collaboration, le branchement et la fusion de code. Les développeurs Java peuvent suivre et gérer leur code source de manière centralisée ou distribuée, garantissant ainsi une gestion fluide de la base de code entre les équipes. JUnit et TestNG : JUnit et TestNG sont des frameworks de test pour les applications Java, permettant aux développeurs d'écrire et d'exécuter des tests unitaires et d'intégration. Ces frameworks contribuent à garantir la qualité et la fiabilité des applications cloud natives basées sur Java.

JUnit et TestNG sont des frameworks de test pour les applications Java, permettant aux développeurs d'écrire et d'exécuter des tests unitaires et d'intégration. Ces frameworks contribuent à garantir la qualité et la fiabilité des applications cloud natives basées sur Java. Outils de couverture de code : JaCoCo et Cobertura sont largement utilisés pour les applications Java. Ils aident les développeurs à surveiller les métriques de couverture de code pendant les processus de construction et de test, permettant ainsi d'identifier les domaines qui nécessitent des améliorations.

JaCoCo et Cobertura sont largement utilisés pour les applications Java. Ils aident les développeurs à surveiller les métriques de couverture de code pendant les processus de construction et de test, permettant ainsi d'identifier les domaines qui nécessitent des améliorations. Outils de surveillance et de performances : les outils de surveillance et de performances tels que Prometheus, Grafana et ELK Stack aident les développeurs à surveiller les performances des applications Java, à identifier les goulots d'étranglement et à optimiser l'utilisation des ressources dans les environnements cloud. L'intégration d'outils de CI/CD et d'automatisation basés sur Java dans le processus de développement peut rationaliser la création, les tests et le déploiement d'applications Java cloud natives, garantissant ainsi des logiciels évolutifs et performants.

AppMaster : plateforme No-Code pour un développement rapide

Dans le monde en constante évolution du développement d’applications cloud natives, les plateformes no-code ont changé la donne. Parmi ceux-ci, AppMaster est un puissant outil sans code permettant de simplifier le processus de développement. Il s'adresse aux développeurs et aux entreprises qui recherchent un moyen rapide et efficace de créer des applications sans compétences approfondies en codage.

Simplifier le développement avec des outils No-Code

AppMaster offre une interface conviviale par glisser-déposer qui simplifie le développement d'applications. Les développeurs et même les membres non techniques de l'équipe peuvent tirer parti de ses outils intuitifs pour créer, modifier et itérer rapidement sur des applications. La plateforme rationalise la création de divers composants d'application, des interfaces utilisateur aux intégrations de données, la rendant accessible et efficace pour un large éventail d'utilisateurs.

Le rôle d' AppMaster dans le développement d'applications cloud natives

Dans le domaine du développement d'applications cloud natives, AppMaster contribue de manière significative à la création rapide d'applications. Son approche no-code garantit que les entreprises peuvent répondre aux exigences dynamiques des environnements cloud natifs. Étant donné que les applications cloud natives reposent sur la flexibilité, l'évolutivité et la livraison continue, les capacités d' AppMaster permettent aux développeurs de s'adapter à ces besoins rapidement et précisément. Avec AppMaster, les applications cloud natives peuvent prendre vie plus rapidement, facilitant ainsi la transition des entreprises vers la sphère cloud native.

Dernières pensées

Le développement d'applications cloud natives avec les technologies Java est devenu une approche populaire en raison du vaste écosystème d'outils, de frameworks et de plates-formes cloud disponibles. En utilisant les frameworks, architectures et services Java, les développeurs peuvent créer des applications évolutives, interopérables et puissantes, adaptées aux environnements cloud modernes. Lors de la sélection de la bonne combinaison de technologies Java pour vos applications cloud natives, il est essentiel d'évaluer les exigences et les objectifs spécifiques de votre projet.

Choisir un cadre de microservices approprié, opter pour une architecture sans serveur lorsque cela est nécessaire et tirer parti de la conteneurisation et de l'automatisation sont des étapes cruciales du processus. De plus, il est essentiel de connaître les différents fournisseurs de plateformes cloud et les services spécifiques qu'ils proposent pour les applications Java.

Java reste un choix judicieux pour créer des applications cloud natives en raison de ses diverses fonctionnalités, de ses outils et de son écosystème puissant. En adoptant les technologies Java contemporaines, les développeurs peuvent garantir que leurs applications sont bien adaptées aux environnements cloud modernes et fournir des solutions évolutives, maintenables et efficaces.