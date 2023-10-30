Java Teknolojileriyle Bulutta Yerel Uygulamalar Nasıl Geliştirilir?

Bulutta yerel uygulamalar, ölçeklenebilir, esnek ve kolayca dağıtılabilir çözümler oluşturmak için konteynerizasyondan, mikro hizmetlerden ve sunucusuz mimarilerden yararlanarak bulut bilişim ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Bu uygulamalar, sürekli entegrasyon ve dağıtım gibi modern geliştirme ve işletme yöntemleri takip edilerek daha hızlı geliştirilebilir ve güncellenebilir.

Java, taşınabilirliği, çok yönlülüğü ve zengin ekosistemi sayesinde bulutta yerel uygulamalar için popüler bir programlama dilidir. Java, birlikte çalışabilirlik, ölçeklenebilirlik ve geriye dönük uyumluluk gibi önemli özelliklerin yanı sıra çok çeşitli araçlar, kitaplıklar ve çerçeveler sunarak onu en son teknolojiye sahip bulutta yerel uygulamalar oluşturmak için uygun bir seçim haline getiriyor.

Java Mikro Hizmet Çerçeveleri

Mikro hizmetler, modern yazılım geliştirmenin temel dayanağı haline geldi; kuruluşların büyük, karmaşık uygulamaları daha küçük, yönetilebilir ve bağımsız hizmetlere bölerek oluşturmasına olanak tanıyor. Her hizmet belirli bir iş yeteneğinden sorumludur ve API'ler aracılığıyla diğer hizmetlerle iletişim kurarak geliştiricilerin hizmetleri bağımsız olarak oluşturmasına, dağıtmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Java, bu uygulamaları daha erişilebilir ve verimli hale getirmek için çeşitli popüler mikro hizmet çerçeveleri sunar.

Bahar Çizme

Spring Boot, mikro hizmetlerin geliştirilmesini ve dağıtımını basitleştiren, yaygın olarak kullanılan bir Java çerçevesidir. Sıkıcı ortak kodlar olmadan bağımsız, üretime hazır uygulamalar oluşturmak için gerekli araçları ve önceden yapılandırılmış şablonları sağlar. Spring Boot'un bulutta yerel yetenekleri, geliştiricilerin dayanıklı bulutta yerel uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan yerleşik kapsayıcılar, haricileştirilmiş yapılandırma ve sağlık endpoints gibi özellikleri içerir.

Kuarkus

Quarkus, hem geliştirme hem de çalışma zamanı özelliklerini optimize etmeyi amaçlayan ve onu bulutta yerel ortamlara uygun hale getiren modern bir Java çerçevesidir. Quarkus, başlatma süresini iyileştirir, bellek alanını azaltır ve uygulamaların işletim maliyetini düşürür. Bulut tabanlı yetenekleri arasında konteyner hazırlığı, sunucusuz optimizasyon ve hem zorunlu hem de reaktif programlama paradigmaları için gelişmiş destek yer alır.

Vert.x

Vert.x, yüksek performanslı, engellemeyen ve olay odaklı uygulamalar oluşturmaya yönelik hafif bir Java çerçevesidir. Reaktif doğası, geliştiricilerin yüksek eşzamanlılığı yönetebilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanır ve bu da onu bulutta yerel dağıtımlar için verimli ve ölçeklenebilir hale getirir. Vert.x, geliştiricilerin Java, Kotlin, JavaScript, Scala ve Groovy gibi birden çok dilde kod yazmasına olanak tanıyan çok dilli destek sunar.

Mikronot

Micronaut, minimum ek yüke ve geliştirme kolaylığına odaklanan başka bir Java mikro hizmet çerçevesidir. Bağımlılık ekleme, boyut odaklı programlama ve yapılandırma yönetimi gibi mikro hizmetler ve sunucusuz uygulamalar oluşturmak için gerekli özellikleri sağlar. Micronaut, uygulama başlatma süresini ve bellek tüketimini optimize ederek uygulamayı bulut tabanlı ortamlara uygun hale getirir.

Java'da Sunucusuz Mimariler

Sunucusuz bilgi işlem, bulut tabanlı mimariye hızla büyüyen bir yaklaşımdır ve geliştiricilerin temel altyapıyı yönetmeden uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, olaylara yanıt olarak isteğe bağlı olarak yürütülen küçük, tek amaçlı işlevler halinde yapılandırılmıştır ve bu da uygun maliyetli ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir çözümler sağlar. Java geliştiricileri, Java'yı destekleyen çeşitli araç ve platformları kullanarak sunucusuz mimarilerden yararlanabilir.

AWS Lambda'sı

AWS Lambda , Amazon Web Services (AWS) tarafından sağlanan ve dillerinden biri olarak Java'yı destekleyen sunucusuz bir bilgi işlem platformudur. Java geliştiricileri, AWS Lambda Java çalışma zamanını kullanarak Lambda işlevlerini yazabilir ve AWS kaynaklarına ve diğer hizmetlere erişebilir. AWS Lambda, temel altyapının yönetilmesi, ölçeklendirilmesi ve yama uygulanmasıyla ilgilenerek Java geliştiricilerinin kod yazmaya odaklanmasını sağlar.

Google Bulut İşlevleri

Google Cloud Functions, Google Cloud'un Java'yı birinci sınıf dil olarak destekleyen sunucusuz bir bilgi işlem platformudur. Java geliştiricileri, olaylara yanıt vermek ve verileri işlemek için basit bir API sağlayan, Google Cloud Functions tarafından sunulan hafif Java 11 çalışma zamanını kullanarak işlevler yazabilir. AWS Lambda gibi Google Cloud Functions da altyapı yönetimini soyutlayarak geliştiricilerin iş mantığı üzerinde çalışmasına olanak tanır.

Azure İşlevleri

Azure İşlevleri, Microsoft'un Java'yı da destekleyen sunucusuz bilgi işlem hizmetidir. Java geliştiricileri, Maven, Gradle ve Visual Studio Code gibi standart Java geliştirme araçlarını kullanarak işlevler yazabilir ve dağıtabilir. Azure İşlevleri, diğer Azure hizmetleriyle ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek Java geliştiricilerinin altyapı yönetimine değil koda odaklanırken ölçeklenebilir ve dayanıklı sunucusuz uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

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Konteynerleştirme ve Java

Konteynerleştirme, uygulamaların paketlenmesi ve dağıtılması için popüler bir teknoloji olarak ortaya çıktı ve uygulamaların farklı ortamlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını sağladı. Java tabanlı bulutta yerel uygulamalar için konteynerleştirme aşağıdaki avantajları sunar:

Hafif ve taşınabilir ortamlar: Konteynerler uygulama kodunu, kitaplıkları ve bağımlılıkları tek bir birimde toplayarak uygulamaları farklı altyapı ve platformlarda çalıştırırken tutarlılık ve verimlilik sağlar.

Konteynerler uygulama kodunu, kitaplıkları ve bağımlılıkları tek bir birimde toplayarak uygulamaları farklı altyapı ve platformlarda çalıştırırken tutarlılık ve verimlilik sağlar. Kaynak verimliliği: Kapsayıcılar aynı ana bilgisayar işletim sisteminde çalıştığından ve aynı kaynakları paylaştıklarından, birden fazla sanal makine çalıştırmaktan daha kaynak açısından verimlidirler.

Kapsayıcılar aynı ana bilgisayar işletim sisteminde çalıştığından ve aynı kaynakları paylaştıklarından, birden fazla sanal makine çalıştırmaktan daha kaynak açısından verimlidirler. Ölçeklendirme ve düzenleme kolaylığı: Konteynerleştirmeyle bulutta yerel uygulamaların geliştirilmesi, ölçeklendirilmesi ve düzenlenmesi daha kolay ve daha verimli hale gelir.

Kapsayıcılaştırmadan yararlanmak için Java geliştiricileri çeşitli araç ve teknolojileri kullanabilir. En popüler olanlardan ikisi Docker ve Kubernetes'tir.

Liman işçisi

Docker , konteynerler içindeki uygulamaların geliştirilmesini, devreye alınmasını ve yönetimini otomatikleştirmeye yönelik açık kaynaklı bir platformdur. Docker ile Java geliştiricileri, herhangi bir ortama gönderilebilecek hafif, taşınabilir ve tekrarlanabilir konteyner görüntüleri oluşturabilir. Docker, Java geliştiricilerine çeşitli avantajlar sağlar:

Verimli derlemeler: Geliştiriciler, tutarlı adımlar ve minimum düzeyde bağımlılık sağlayarak Java uygulama görüntüleri oluşturmak ve yapılandırmak için Dockerfiles yazabilir.

Geliştiriciler, tutarlı adımlar ve minimum düzeyde bağımlılık sağlayarak Java uygulama görüntüleri oluşturmak ve yapılandırmak için Dockerfiles yazabilir. Uygulama izolasyonu: Docker kapsayıcıları Java uygulamalarını izole ederek diğer uygulamalarla veya sistem paketleriyle çakışmaları önler.

Docker kapsayıcıları Java uygulamalarını izole ederek diğer uygulamalarla veya sistem paketleriyle çakışmaları önler. Çoklu platform desteği: Docker kapsayıcıları, temeldeki ana bilgisayar sisteminin Docker çalışma zamanını desteklemesi koşuluyla herhangi bir platformda çalışabilir.

Kubernet'ler

Kubernetes, konteynerli uygulamaları yönetmeye yönelik açık kaynaklı bir düzenleme platformudur. Mikro hizmet mimarileri kullanılarak oluşturulan bulutta yerel Java uygulamalarının dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştirir. Kubernetes, bulutta yerel uygulamalar geliştiren Java geliştiricilerine çeşitli avantajlar sunar:

Otomatik ölçeklendirme: Kubernetes, Java uygulamalarını kaynak kullanımına veya özel ölçümlere göre otomatik olarak ölçeklendirebilir.

Kubernetes, Java uygulamalarını kaynak kullanımına veya özel ölçümlere göre otomatik olarak ölçeklendirebilir. Yüksek kullanılabilirlik: Kubernetes, kopyaları birden fazla düğüme yönetip dağıtarak uygulamaların hatalara karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Kubernetes, kopyaları birden fazla düğüme yönetip dağıtarak uygulamaların hatalara karşı dayanıklı olmasını sağlar. Güncelleştirmelerin ve geri almaların devam etmesi: Kubernetes, Java uygulamaları için sürekli güncellemeleri ve geri alma işlemlerini destekleyerek geliştiricilerin yeni özellikleri kesinti olmadan dağıtmasına olanak tanır. Java geliştiricileri, Docker ve Kubernetes gibi konteynerleştirme teknolojilerinden yararlanarak bulutta yerel uygulamalarının dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini basitleştirebilir.

Java Bulut Platformu Sağlayıcıları

Büyük bulut platformu sağlayıcıları, Java tabanlı bulutta yerel uygulamaların geliştirilmesini, devreye alınmasını ve bakımını kolaylaştıran çeşitli hizmetler sunar. Popüler Java bulut platformu sağlayıcılarından bazıları Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure , Oracle Cloud ve IBM Cloud'dur.

Amazon Web Services (AWS): AWS, Java uygulamalarını çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem için AWS Lambda, hizmet olarak platform (PaaS) için Amazon Elastic Beanstalk ve hizmet olarak altyapı için Amazon EC2 dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sağlar. hizmet (IaaS). AWS ayrıca OpenJDK uygulamalarını çalıştırmak için AWS Corretto gibi Java çerçevelerine yönelik yönetilen hizmetler de sunar.

AWS, Java uygulamalarını çalıştırmak için sunucusuz bilgi işlem için AWS Lambda, hizmet olarak platform (PaaS) için Amazon Elastic Beanstalk ve hizmet olarak altyapı için Amazon EC2 dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sağlar. hizmet (IaaS). AWS ayrıca OpenJDK uygulamalarını çalıştırmak için AWS Corretto gibi Java çerçevelerine yönelik yönetilen hizmetler de sunar. Google Bulut Platformu (GCP): GCP, kapsayıcı orkestrasyonu için Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) ve Google Kubernetes Engine dahil olmak üzere Java uygulamalarını dağıtmaya, izlemeye ve ölçeklendirmeye yönelik hizmetler sunar. GCP ayrıca sunucusuz Java işlevleri oluşturmaya yönelik Bulut İşlevleri de sağlar.

GCP, kapsayıcı orkestrasyonu için Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) ve Google Kubernetes Engine dahil olmak üzere Java uygulamalarını dağıtmaya, izlemeye ve ölçeklendirmeye yönelik hizmetler sunar. GCP ayrıca sunucusuz Java işlevleri oluşturmaya yönelik Bulut İşlevleri de sağlar. Microsoft Azure: Azure, konteyner orkestrasyonu için Azure İşlevleri (sunucusuz), Azure App Service (PaaS) ve Azure Kubernetes Hizmeti gibi hizmetlerle Java uygulaması geliştirmeyi destekler. Azure ayrıca geliştirme sürecini kolaylaştırmak için popüler Java araçları, çerçeveleri ve kitaplıklarıyla da entegre olur.

Azure, konteyner orkestrasyonu için Azure İşlevleri (sunucusuz), Azure App Service (PaaS) ve Azure Kubernetes Hizmeti gibi hizmetlerle Java uygulaması geliştirmeyi destekler. Azure ayrıca geliştirme sürecini kolaylaştırmak için popüler Java araçları, çerçeveleri ve kitaplıklarıyla da entegre olur. Oracle Bulut: Oracle Bulut Altyapısı, WebLogic Server uygulama yazılımlarını çalıştırmak için Oracle Java Bulut Hizmeti, Kubernetes için Oracle Container Engine ve sunucusuz bilgi işlem için Oracle Bulut İşlevleri gibi Java uygulamalarını çalıştırmaya yönelik hizmetler ve araçlar sağlar.

Oracle Bulut Altyapısı, WebLogic Server uygulama yazılımlarını çalıştırmak için Oracle Java Bulut Hizmeti, Kubernetes için Oracle Container Engine ve sunucusuz bilgi işlem için Oracle Bulut İşlevleri gibi Java uygulamalarını çalıştırmaya yönelik hizmetler ve araçlar sağlar. IBM Cloud: IBM Cloud, Java geliştiricilerine yönelik, hizmet olarak platform çözümleri için IBM Cloud Foundry ve konteyner orkestrasyonu için IBM Kubernetes Service dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunar. IBM Cloud ayrıca Apache OpenWhisk ile Java sunucusuz bilgi işlemi de destekler. Bu Java bulut platformu sağlayıcıları, geliştiricilerin bulutta yerel Java uygulamaları oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için çok çeşitli araçlar, hizmetler ve destek sunar.

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Java tabanlı CI/CD ve Otomasyon

Java tabanlı bulutta yerel uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi için sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) hattı önemlidir. Java, verimli CI/CD ve otomasyonu kolaylaştıran çeşitli araç ve teknolojilere sahiptir.

Jenkins: Jenkins, Java geliştiricilerinin derleme, test ve dağıtım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Jenkins, çeşitli geliştirme iş akışlarına uyum sağlamak için çok sayıda eklentiyi, entegrasyonu ve genişletilebilirlik seçeneğini destekler.

Jenkins, Java geliştiricilerinin derleme, test ve dağıtım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyan açık kaynaklı bir otomasyon sunucusudur. Jenkins, çeşitli geliştirme iş akışlarına uyum sağlamak için çok sayıda eklentiyi, entegrasyonu ve genişletilebilirlik seçeneğini destekler. Maven ve Gradle: Hem Maven hem de Gradle, Java uygulamaları için popüler derleme otomasyon araçlarıdır. Maven standart bir proje yapısını takip eder ve XML yapılandırmasına dayanır; Gradle ise derleme komut dosyaları için esnek bir Groovy veya Kotlin tabanlı DSL sunar. Bu araçlar arasında seçim yapmak geliştiricilerin gereksinimlerine ve tercihlerine bağlıdır.

Hem Maven hem de Gradle, Java uygulamaları için popüler derleme otomasyon araçlarıdır. Maven standart bir proje yapısını takip eder ve XML yapılandırmasına dayanır; Gradle ise derleme komut dosyaları için esnek bir Groovy veya Kotlin tabanlı DSL sunar. Bu araçlar arasında seçim yapmak geliştiricilerin gereksinimlerine ve tercihlerine bağlıdır. Git: Git, kod işbirliğini, dallanmayı ve birleştirmeyi kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir sürüm kontrol sistemidir. Java geliştiricileri kaynak kodlarını merkezi veya dağıtılmış bir şekilde takip edip yönetebilir, böylece ekipler arasında kod tabanı yönetiminin sorunsuz olmasını sağlar.

Git, kod işbirliğini, dallanmayı ve birleştirmeyi kolaylaştıran, yaygın olarak kullanılan bir sürüm kontrol sistemidir. Java geliştiricileri kaynak kodlarını merkezi veya dağıtılmış bir şekilde takip edip yönetebilir, böylece ekipler arasında kod tabanı yönetiminin sorunsuz olmasını sağlar. JUnit ve TestNG: JUnit ve TestNG, Java uygulamalarına yönelik test çerçeveleridir ve geliştiricilerin birim ve entegrasyon testleri yazmasına ve yürütmesine olanak tanır. Bu çerçeveler, Java tabanlı bulutta yerel uygulamaların kalitesinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

JUnit ve TestNG, Java uygulamalarına yönelik test çerçeveleridir ve geliştiricilerin birim ve entegrasyon testleri yazmasına ve yürütmesine olanak tanır. Bu çerçeveler, Java tabanlı bulutta yerel uygulamaların kalitesinin ve güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Kod kapsamı araçları: JaCoCo ve Cobertura, Java uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Geliştiricilerin geliştirme ve test süreçleri sırasında kod kapsamı ölçümlerini izlemelerine yardımcı olarak iyileştirme gerektiren alanların belirlenmesine olanak tanırlar.

JaCoCo ve Cobertura, Java uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Geliştiricilerin geliştirme ve test süreçleri sırasında kod kapsamı ölçümlerini izlemelerine yardımcı olarak iyileştirme gerektiren alanların belirlenmesine olanak tanırlar. İzleme ve performans araçları: Prometheus, Grafana ve ELK Stack gibi izleme ve performans araçları, geliştiricilerin Java uygulama performansını izlemesine, darboğazları belirlemesine ve bulut ortamlarında kaynak kullanımını optimize etmesine yardımcı olur. Java tabanlı CI/CD ve otomasyon araçlarını geliştirme sürecine dahil etmek, bulutta yerel Java uygulamalarının oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını kolaylaştırabilir, ölçeklenebilir ve performanslı yazılımlar sağlayabilir.

AppMaster: Hızlı Geliştirme için No-Code Platform

Bulutta yerel uygulama geliştirmenin sürekli gelişen dünyasında, no-code platformlar oyunun kurallarını değiştiren bir hale geldi. Bunların arasında AppMaster , geliştirme sürecini basitleştirmeye yönelik güçlü , kodsuz bir araçtır. Kapsamlı kodlama becerileri olmadan uygulamalar oluşturmanın hızlı ve etkili bir yolunu arayan geliştiricilere ve işletmelere hitap eder.

No-Code Araçlarla Geliştirmeyi Basitleştirme

AppMaster, uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu, sürükle ve bırak arayüzü sunar. Geliştiriciler ve hatta teknik olmayan ekip üyeleri, uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmak, değiştirmek ve yinelemek için sezgisel araçlarından yararlanabilir. Platform, kullanıcı arayüzlerinden veri entegrasyonlarına kadar çeşitli uygulama bileşenlerinin oluşturulmasını kolaylaştırarak geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir ve verimli hale getiriyor.

AppMaster Bulutta Yerel Uygulama Geliştirmedeki Rolü

Bulut tabanlı uygulama geliştirme alanında AppMaster, uygulamaların hızla oluşturulmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. no-code yaklaşımı, işletmelerin bulutta yerel ortamların dinamik gereksinimlerine ayak uydurabilmesini sağlar. Bulutta yerel uygulamalar esnekliğe, ölçeklenebilirliğe ve sürekli teslimata dayandığından, AppMaster yetenekleri geliştiricilerin bu ihtiyaçlara hızlı ve kesin bir şekilde uyum sağlamalarına olanak sağlar. AppMaster ile bulutta yerel uygulamalar daha hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir ve işletmelerin bulutta yerel alana geçişleri kolaylaştırılabilir.

Son düşünceler

Java teknolojileriyle bulutta yerel uygulamalar geliştirmek, mevcut geniş araç, çerçeve ve bulut platform ekosistemi nedeniyle popüler bir yaklaşım haline geldi. Geliştiriciler, Java'nın çerçevelerini, mimarilerini ve hizmetlerini kullanarak modern bulut ortamlarına uygun ölçeklenebilir, birlikte çalışabilen ve güçlü uygulamalar geliştirebilirler. Bulutta yerel uygulamalarınız için doğru Java teknolojileri kombinasyonunu seçerken projenizin özel gereksinimlerini ve hedeflerini değerlendirmek önemlidir.

Uygun bir mikro hizmet çerçevesi seçmek, gerektiğinde sunucusuz bir mimariyi tercih etmek ve kapsayıcılaştırma ve otomasyondan yararlanmak bu süreçteki önemli adımlardır. Ayrıca çeşitli bulut platformu sağlayıcılarını ve bunların Java uygulamaları için sundukları belirli hizmetleri bilmek önemlidir.

Java, çeşitli özellikleri, araçları ve güçlü ekosistemi nedeniyle bulutta yerel uygulamalar oluşturmak için güçlü bir seçim olmaya devam ediyor. Geliştiriciler, çağdaş Java teknolojilerini benimseyerek uygulamalarının modern, bulut tabanlı ortamlara uygun olmasını sağlayabilir ve ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve verimli çözümler sunabilir.