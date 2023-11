Hoe bouw je cloud-native apps met Java-technologieën?

Cloud-native applicaties zijn specifiek ontworpen voor cloud computing-omgevingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van containerisatie, microservices en serverloze architecturen om schaalbare, veerkrachtige en eenvoudig inzetbare oplossingen te creëren. Deze applicaties kunnen sneller worden ontwikkeld en bijgewerkt door moderne ontwikkelings- en bedieningsmethoden te volgen, zoals continue integratie en implementatie.

Java is een populaire programmeertaal voor cloud-native applicaties, dankzij de draagbaarheid, veelzijdigheid en het rijke ecosysteem. Java biedt een breed scala aan tools, bibliotheken en raamwerken, samen met cruciale functies zoals interoperabiliteit, schaalbaarheid en achterwaartse compatibiliteit, waardoor het een geschikte keuze is voor het bouwen van geavanceerde cloud-native applicaties.

Java-microservices-frameworks

Microservices zijn een steunpilaar geworden in de moderne softwareontwikkeling, waardoor organisaties grote, complexe applicaties kunnen bouwen door deze op te splitsen in kleinere, beheerbare en onafhankelijke services. Elke service is verantwoordelijk voor een specifieke bedrijfscapaciteit en communiceert met andere services via API's , waardoor ontwikkelaars onafhankelijk services kunnen bouwen, implementeren en schalen. Java biedt verschillende populaire microservices-frameworks om het bouwen van deze applicaties toegankelijker en efficiënter te maken.

Lente laars

Spring Boot is een veelgebruikt Java-framework dat de ontwikkeling en implementatie van microservices vereenvoudigt. Het biedt essentiële tools en vooraf geconfigureerde sjablonen om stand-alone, productieklare applicaties te bouwen zonder vervelende standaardcode. De cloud-native mogelijkheden van Spring Boot omvatten functies zoals embedded containers, externe configuratie en endpoints waarmee ontwikkelaars veerkrachtige cloud-native applicaties kunnen bouwen.

Quarkus

Quarkus is een modern Java-framework dat zowel ontwikkelings- als runtime-aspecten wil optimaliseren, waardoor het geschikt is voor cloud-native omgevingen. Quarkus verbetert de opstarttijd, verkleint de geheugenvoetafdruk en verlaagt de operationele kosten van applicaties. De cloud-native mogelijkheden omvatten containergereedheid, serverloze optimalisatie en geavanceerde ondersteuning voor zowel imperatieve als reactieve programmeerparadigma's.

Vert.x

Vert.x is een lichtgewicht Java-framework voor het bouwen van krachtige, niet-blokkerende en gebeurtenisgestuurde applicaties. Dankzij het reactieve karakter kunnen ontwikkelaars applicaties maken die een hoge mate van gelijktijdigheid aankunnen, waardoor deze efficiënt en schaalbaar zijn voor cloud-native implementaties. Vert.x biedt polyglot-ondersteuning, waardoor ontwikkelaars code in meerdere talen kunnen schrijven, zoals Java, Kotlin, JavaScript, Scala en Groovy.

Micronaut

Micronaut is een ander Java-microservicesframework, gericht op minimale overhead en ontwikkelingsgemak. Het biedt de noodzakelijke functies voor het creëren van microservices en serverloze applicaties, zoals afhankelijkheidsinjectie, aspectgeoriënteerd programmeren en configuratiebeheer. Micronaut optimaliseert de opstarttijd van applicaties en het geheugenverbruik, waardoor het geschikt is voor cloud-native omgevingen.

Serverloze architecturen in Java

Serverless computing is een snel groeiende benadering van cloud-native architectuur, waardoor ontwikkelaars applicaties kunnen bouwen en implementeren zonder de onderliggende infrastructuur te beheren. Deze applicaties zijn gestructureerd in kleine functies voor één doel die op aanvraag worden uitgevoerd als reactie op gebeurtenissen, wat resulteert in kosteneffectieve en zeer schaalbare oplossingen. Java-ontwikkelaars kunnen serverloze architecturen gebruiken met behulp van verschillende tools en platforms die Java ondersteunen.

AWS Lambda

AWS Lambda is een serverloos computerplatform dat wordt aangeboden door Amazon Web Services (AWS) en Java als een van zijn talen ondersteunt. Java-ontwikkelaars kunnen Lambda-functies schrijven met behulp van de AWS Lambda Java-runtime en toegang krijgen tot AWS-bronnen en andere services. AWS Lambda zorgt voor het beheren, schalen en patchen van de onderliggende infrastructuur, waardoor Java-ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het schrijven van code.

Google Cloud-functies

Google Cloud Functions is een serverloos computerplatform van Google Cloud dat Java als eersteklas taal ondersteunt. Java-ontwikkelaars kunnen functies schrijven met behulp van de lichtgewicht Java 11-runtime die wordt aangeboden door Google Cloud Functions, die een eenvoudige API biedt om op gebeurtenissen te reageren en gegevens te verwerken. Net als AWS Lambda abstraheert Google Cloud Functions het infrastructuurbeheer, waardoor ontwikkelaars aan bedrijfslogica kunnen werken.

Azure-functies

Azure Functions is de serverloze computerservice van Microsoft, die ook Java ondersteunt. Java-ontwikkelaars kunnen functies schrijven en implementeren met behulp van standaard Java-ontwikkeltools, zoals Maven, Gradle en Visual Studio Code. Azure Functions kan naadloos worden geïntegreerd met andere Azure-services en applicaties van derden, waardoor Java-ontwikkelaars schaalbare en veerkrachtige serverloze applicaties kunnen bouwen terwijl ze zich richten op code en niet op infrastructuurbeheer.

Containerisatie en Java

Containerisatie is uitgegroeid tot een populaire technologie voor het verpakken en distribueren van applicaties, waardoor deze consistent in verschillende omgevingen kunnen worden uitgevoerd. Voor op Java gebaseerde cloud-native applicaties biedt containerisatie de volgende voordelen:

Lichtgewicht en draagbare omgevingen: containers bundelen applicatiecode, bibliotheken en afhankelijkheden in één eenheid, waardoor consistentie en efficiëntie worden gegarandeerd bij het uitvoeren van applicaties op verschillende infrastructuur en platforms.

containers bundelen applicatiecode, bibliotheken en afhankelijkheden in één eenheid, waardoor consistentie en efficiëntie worden gegarandeerd bij het uitvoeren van applicaties op verschillende infrastructuur en platforms. Efficiëntie van hulpbronnen: Omdat containers op hetzelfde hostbesturingssysteem draaien en dezelfde bronnen delen, zijn ze efficiënter met hulpbronnen dan het uitvoeren van meerdere virtuele machines.

Omdat containers op hetzelfde hostbesturingssysteem draaien en dezelfde bronnen delen, zijn ze efficiënter met hulpbronnen dan het uitvoeren van meerdere virtuele machines. Gemak van schaalbaarheid en orkestratie: Met containerisatie wordt het ontwikkelen, schalen en orkestreren van cloud-native applicaties eenvoudiger en efficiënter.

Om containerisatie te benutten, kunnen Java-ontwikkelaars verschillende tools en technologieën gebruiken. Twee van de meest populaire zijn Docker en Kubernetes.

Dokwerker

Docker is een open-sourceplatform voor het automatiseren van de ontwikkeling, implementatie en beheer van applicaties binnen containers. Met Docker kunnen Java-ontwikkelaars lichtgewicht, draagbare en reproduceerbare containerimages bouwen die naar elke omgeving kunnen worden verzonden. Docker biedt verschillende voordelen voor Java-ontwikkelaars:

Efficiënte builds: Ontwikkelaars kunnen Dockerfiles schrijven om Java-applicatie-images te bouwen en te configureren, waardoor consistente stappen en minimale afhankelijkheden worden gegarandeerd.

Ontwikkelaars kunnen Dockerfiles schrijven om Java-applicatie-images te bouwen en te configureren, waardoor consistente stappen en minimale afhankelijkheden worden gegarandeerd. Applicatie-isolatie: Docker-containers isoleren Java-applicaties en voorkomen conflicten met andere applicaties of systeempakketten.

Docker-containers isoleren Java-applicaties en voorkomen conflicten met andere applicaties of systeempakketten. Ondersteuning voor meerdere platforms: Docker-containers kunnen op elk platform worden uitgevoerd, op voorwaarde dat het onderliggende hostsysteem de Docker-runtime ondersteunt.

Kubernetes

Kubernetes is een open-sourceorkestratieplatform voor het beheren van containerapplicaties. Het automatiseert de implementatie, schaling en beheer van cloud-native Java-applicaties die zijn gebouwd met behulp van microservices-architecturen. Kubernetes biedt verschillende voordelen voor Java-ontwikkelaars die cloud-native applicaties bouwen:

Geautomatiseerde schaling: Kubernetes kan Java-applicaties automatisch schalen op basis van resourcegebruik of aangepaste statistieken.

Kubernetes kan Java-applicaties automatisch schalen op basis van resourcegebruik of aangepaste statistieken. Hoge beschikbaarheid: Kubernetes zorgt ervoor dat applicaties bestand zijn tegen fouten door replica's te beheren en te distribueren over meerdere knooppunten.

Kubernetes zorgt ervoor dat applicaties bestand zijn tegen fouten door replica's te beheren en te distribueren over meerdere knooppunten. Rollende updates en rollbacks: Kubernetes ondersteunt rolling updates en rollbacks voor Java-applicaties, waardoor ontwikkelaars nieuwe functies kunnen implementeren zonder downtime. Door gebruik te maken van containerisatietechnologieën zoals Docker en Kubernetes kunnen Java-ontwikkelaars de implementatie, schaling en beheer van hun cloud-native applicaties vereenvoudigen.

Providers van Java-cloudplatforms

Grote aanbieders van cloudplatforms bieden verschillende diensten aan die de ontwikkeling, implementatie en onderhoud van op Java gebaseerde cloud-native applicaties vergemakkelijken. Enkele van de populaire aanbieders van Java-cloudplatforms zijn Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure , Oracle Cloud en IBM Cloud.

Amazon Web Services (AWS): AWS biedt een reeks services voor het uitvoeren van Java-applicaties, waaronder AWS Lambda voor serverloos computergebruik, Amazon Elastic Beanstalk voor platform-as-a-service (PaaS) en Amazon EC2 voor infrastructuur-as-a-service dienst (IaaS). AWS biedt ook beheerde services voor Java-frameworks, zoals AWS Corretto voor het draaien van OpenJDK-applicaties.

AWS biedt een reeks services voor het uitvoeren van Java-applicaties, waaronder AWS Lambda voor serverloos computergebruik, Amazon Elastic Beanstalk voor platform-as-a-service (PaaS) en Amazon EC2 voor infrastructuur-as-a-service dienst (IaaS). AWS biedt ook beheerde services voor Java-frameworks, zoals AWS Corretto voor het draaien van OpenJDK-applicaties. Google Cloud Platform (GCP): GCP biedt services voor het implementeren, monitoren en schalen van Java-applicaties, waaronder Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) en Google Kubernetes Engine voor containerorkestratie. GCP biedt ook Cloud Functions voor het creëren van serverloze Java-functies.

GCP biedt services voor het implementeren, monitoren en schalen van Java-applicaties, waaronder Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) en Google Kubernetes Engine voor containerorkestratie. GCP biedt ook Cloud Functions voor het creëren van serverloze Java-functies. Microsoft Azure: Azure ondersteunt de ontwikkeling van Java-applicaties met services zoals Azure Functions (serverloos), Azure App Service (PaaS) en Azure Kubernetes Service voor containerorkestratie. Azure kan ook worden geïntegreerd met populaire Java-tools, frameworks en bibliotheken om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen.

Azure ondersteunt de ontwikkeling van Java-applicaties met services zoals Azure Functions (serverloos), Azure App Service (PaaS) en Azure Kubernetes Service voor containerorkestratie. Azure kan ook worden geïntegreerd met populaire Java-tools, frameworks en bibliotheken om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Oracle Cloud: Oracle Cloud Infrastructure biedt services en tools voor het uitvoeren van Java-applicaties, zoals Oracle Java Cloud Service voor het uitvoeren van WebLogic Server-applicaties, Oracle Container Engine voor Kubernetes en Oracle Cloud Functions voor serverloos computergebruik.

Oracle Cloud Infrastructure biedt services en tools voor het uitvoeren van Java-applicaties, zoals Oracle Java Cloud Service voor het uitvoeren van WebLogic Server-applicaties, Oracle Container Engine voor Kubernetes en Oracle Cloud Functions voor serverloos computergebruik. IBM Cloud: IBM Cloud biedt verschillende diensten voor Java-ontwikkelaars, waaronder IBM Cloud Foundry voor platform-as-a-service-oplossingen en IBM Kubernetes Service voor containerorkestratie. IBM Cloud ondersteunt ook Java-serverloos computergebruik met Apache OpenWhisk. Deze Java-cloudplatformaanbieders bieden een uitgebreid scala aan tools, services en ondersteuning om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en beheren van cloud-native Java-applicaties.

Op Java gebaseerde CI/CD en automatisering

Een pijplijn voor continue integratie (CI) en continue implementatie (CD) is essentieel voor de snelle ontwikkeling en release van op Java gebaseerde cloud-native applicaties. Java beschikt over verschillende tools en technologieën die efficiënte CI/CD en automatisering mogelijk maken.

Jenkins: Jenkins is een open-source automatiseringsserver waarmee Java-ontwikkelaars de bouw-, test- en implementatieprocessen kunnen automatiseren. Jenkins ondersteunt talloze plug-ins, integraties en uitbreidbaarheidsopties om zich aan te passen aan verschillende ontwikkelingsworkflows.

Jenkins is een open-source automatiseringsserver waarmee Java-ontwikkelaars de bouw-, test- en implementatieprocessen kunnen automatiseren. Jenkins ondersteunt talloze plug-ins, integraties en uitbreidbaarheidsopties om zich aan te passen aan verschillende ontwikkelingsworkflows. Maven en Gradle: Zowel Maven als Gradle zijn populaire build-automatiseringstools voor Java-applicaties. Maven volgt een standaard projectstructuur en vertrouwt op XML-configuratie, terwijl Gradle een flexibele Groovy- of Kotlin-gebaseerde DSL biedt voor build-scripts. De keuze tussen deze tools hangt af van de vereisten en voorkeuren van ontwikkelaars.

Zowel Maven als Gradle zijn populaire build-automatiseringstools voor Java-applicaties. Maven volgt een standaard projectstructuur en vertrouwt op XML-configuratie, terwijl Gradle een flexibele Groovy- of Kotlin-gebaseerde DSL biedt voor build-scripts. De keuze tussen deze tools hangt af van de vereisten en voorkeuren van ontwikkelaars. Git: Git is een veelgebruikt versiebeheersysteem dat code-samenwerking, vertakking en samenvoeging mogelijk maakt. Java-ontwikkelaars kunnen hun broncode op een gecentraliseerde of gedistribueerde manier volgen en beheren, waardoor een soepel codebase-beheer tussen teams wordt gegarandeerd.

Git is een veelgebruikt versiebeheersysteem dat code-samenwerking, vertakking en samenvoeging mogelijk maakt. Java-ontwikkelaars kunnen hun broncode op een gecentraliseerde of gedistribueerde manier volgen en beheren, waardoor een soepel codebase-beheer tussen teams wordt gegarandeerd. JUnit en TestNG: JUnit en TestNG testen raamwerken voor Java-applicaties, waardoor ontwikkelaars unit- en integratietests kunnen schrijven en uitvoeren. Deze raamwerken helpen de kwaliteit en betrouwbaarheid van op Java gebaseerde cloud-native applicaties te garanderen.

JUnit en TestNG testen raamwerken voor Java-applicaties, waardoor ontwikkelaars unit- en integratietests kunnen schrijven en uitvoeren. Deze raamwerken helpen de kwaliteit en betrouwbaarheid van op Java gebaseerde cloud-native applicaties te garanderen. Codedekkingstools: JaCoCo en Cobertura worden veel gebruikt voor Java-toepassingen. Ze helpen ontwikkelaars bij het monitoren van de codedekkingsstatistieken tijdens de bouw- en testprocessen, waardoor de identificatie van gebieden mogelijk wordt gemaakt die verbetering behoeven.

JaCoCo en Cobertura worden veel gebruikt voor Java-toepassingen. Ze helpen ontwikkelaars bij het monitoren van de codedekkingsstatistieken tijdens de bouw- en testprocessen, waardoor de identificatie van gebieden mogelijk wordt gemaakt die verbetering behoeven. Monitoring- en prestatietools: Monitoring- en prestatietools zoals Prometheus, Grafana en ELK Stack helpen ontwikkelaars de prestaties van Java-applicaties te monitoren, knelpunten te identificeren en het resourcegebruik in cloudomgevingen te optimaliseren. Door op Java gebaseerde CI/CD- en automatiseringstools in het ontwikkelingsproces op te nemen, kan het maken, testen en implementeren van cloud-native Java-applicaties worden gestroomlijnd, waardoor schaalbare en performante software wordt gegarandeerd.

AppMaster: platform No-Code voor snelle ontwikkeling

In de steeds evoluerende wereld van cloud-native app-ontwikkeling zijn no-code platforms een game-changer geworden. Hiervan is AppMaster een krachtige tool zonder code om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen. Het is geschikt voor ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar een snelle en efficiënte manier om applicaties te maken zonder uitgebreide codeervaardigheden.

AppMaster biedt een gebruiksvriendelijke drag-and-drop- interface die de app-ontwikkeling vereenvoudigt. Ontwikkelaars en zelfs niet-technische teamleden kunnen de intuïtieve tools gebruiken om snel applicaties te bouwen, aan te passen en te herhalen. Het platform stroomlijnt de creatie van verschillende app-componenten, van gebruikersinterfaces tot data-integraties, waardoor het toegankelijk en efficiënt wordt voor een breed scala aan gebruikers.

De rol van AppMaster bij de ontwikkeling van cloud-native apps

Op het gebied van cloud-native app-ontwikkeling draagt AppMaster aanzienlijk bij aan de snelle creatie van applicaties. De no-code aanpak zorgt ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan de dynamische vereisten van cloud-native omgevingen. Omdat cloud-native apps afhankelijk zijn van flexibiliteit, schaalbaarheid en continue levering, stellen de mogelijkheden van AppMaster ontwikkelaars in staat zich snel en nauwkeurig aan deze behoeften aan te passen. Met AppMaster kunnen cloud-native apps sneller tot leven worden gebracht, waardoor de transitie van bedrijven naar de cloud-native sfeer wordt vergemakkelijkt.

Laatste gedachten

Het ontwikkelen van cloud-native applicaties met Java-technologieën is een populaire aanpak geworden vanwege het enorme ecosysteem van beschikbare tools, frameworks en cloudplatforms. Door gebruik te maken van de Java-frameworks, architecturen en services kunnen ontwikkelaars schaalbare, interoperabele en krachtige applicaties bouwen die zijn afgestemd op moderne cloudomgevingen. Bij het selecteren van de juiste combinatie van Java-technologieën voor uw cloud-native applicaties is het essentieel om de specifieke vereisten en doelstellingen van uw project te evalueren.

Het kiezen van een geschikt microservicesframework, het kiezen voor een serverloze architectuur wanneer dat nodig is, en het benutten van containerisatie en automatisering zijn cruciale stappen in het proces. Bovendien is het essentieel om de verschillende cloudplatformaanbieders te kennen en de specifieke diensten die zij aanbieden voor Java-applicaties.

Java blijft een goede keuze voor het bouwen van cloud-native applicaties vanwege de diverse functies, tools en krachtige ecosysteem. Door hedendaagse Java-technologieën te omarmen, kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun applicaties goed geschikt zijn voor moderne, cloudgebaseerde omgevingen en schaalbare, onderhoudbare en efficiënte oplossingen leveren.