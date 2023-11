Come creare app cloud-native con tecnologie Java?

Le applicazioni native del cloud sono progettate specificamente per ambienti di cloud computing, sfruttando la containerizzazione, i microservizi e le architetture serverless per creare soluzioni scalabili, resilienti e facilmente distribuibili. Queste applicazioni possono essere sviluppate e aggiornate più rapidamente seguendo metodi moderni di sviluppo e funzionamento, come l'integrazione e la distribuzione continue.

Java è un linguaggio di programmazione popolare per le applicazioni native del cloud, grazie alla sua portabilità, versatilità e ricco ecosistema. Java fornisce un'ampia gamma di strumenti, librerie e framework, insieme a funzionalità cruciali come l'interoperabilità, la scalabilità e la compatibilità con le versioni precedenti, che lo rendono una scelta adatta per la creazione di applicazioni native del cloud all'avanguardia.

Framework di microservizi Java

I microservizi sono diventati un pilastro nello sviluppo di software moderno, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni grandi e complesse suddividendole in servizi più piccoli, gestibili e indipendenti. Ciascun servizio è responsabile di una specifica funzionalità aziendale e comunica con altri servizi tramite API , consentendo agli sviluppatori di creare, distribuire e scalare i servizi in modo indipendente. Java offre diversi framework di microservizi popolari per rendere la creazione di queste applicazioni più accessibile ed efficiente.

Stivale primaverile

Spring Boot è un framework Java ampiamente utilizzato che semplifica lo sviluppo e la distribuzione dei microservizi. Fornisce strumenti essenziali e modelli preconfigurati per creare applicazioni autonome e pronte per la produzione senza noiosi codici standard. Le funzionalità native del cloud di Spring Boot includono funzionalità come contenitori incorporati, configurazione esternalizzata ed endpoints di integrità che aiutano gli sviluppatori a creare applicazioni resilienti native del cloud.

Quarkus

Quarkus è un moderno framework Java che mira a ottimizzare sia gli aspetti di sviluppo che quelli di runtime, rendendolo adatto agli ambienti cloud-native. Quarkus migliora i tempi di avvio, riduce l'ingombro della memoria e abbassa i costi operativi delle applicazioni. Le sue funzionalità native del cloud includono la predisposizione ai container, l'ottimizzazione serverless e il supporto avanzato per paradigmi di programmazione sia imperativi che reattivi.

Vert.x

Vert.x è un framework Java leggero per la creazione di applicazioni ad alte prestazioni, non bloccanti e guidate da eventi. La sua natura reattiva consente agli sviluppatori di creare applicazioni in grado di gestire un'elevata concorrenza, rendendole efficienti e scalabili per le distribuzioni native del cloud. Vert.x offre supporto poliglotta, consentendo agli sviluppatori di scrivere codice in più linguaggi, come Java, Kotlin, JavaScript, Scala e Groovy.

Micronauta

Micronaut è un altro framework di microservizi Java, incentrato su un sovraccarico minimo e sulla facilità di sviluppo. Fornisce le funzionalità necessarie per la creazione di microservizi e applicazioni serverless, come l'inserimento delle dipendenze, la programmazione orientata agli aspetti e la gestione della configurazione. Micronaut ottimizza il tempo di avvio dell'applicazione e il consumo di memoria, rendendola adatta agli ambienti nativi del cloud.

Architetture serverless in Java

Il serverless computing è un approccio in rapida crescita all'architettura cloud-native, che consente agli sviluppatori di creare e distribuire applicazioni senza gestire l'infrastruttura sottostante. Queste applicazioni sono strutturate in piccole funzioni monouso che vengono eseguite su richiesta in risposta a eventi, dando vita a soluzioni economicamente vantaggiose e altamente scalabili. Gli sviluppatori Java possono sfruttare le architetture serverless utilizzando vari strumenti e piattaforme che supportano Java.

AWSLambda

AWS Lambda è una piattaforma di elaborazione serverless fornita da Amazon Web Services (AWS) , che supporta Java come uno dei suoi linguaggi. Gli sviluppatori Java possono scrivere funzioni Lambda utilizzando il runtime Java AWS Lambda e accedere alle risorse AWS e ad altri servizi. AWS Lambda si occupa della gestione, del dimensionamento e dell'applicazione di patch all'infrastruttura sottostante, consentendo agli sviluppatori Java di concentrarsi sulla scrittura del codice.

Funzioni di Google Cloud

Google Cloud Functions è una piattaforma di elaborazione serverless di Google Cloud, che supporta Java come linguaggio di prima classe. Gli sviluppatori Java possono scrivere funzioni utilizzando il leggero runtime Java 11 offerto da Google Cloud Functions, che fornisce una semplice API per rispondere agli eventi ed elaborare i dati. Come AWS Lambda, Google Cloud Functions astrae la gestione dell'infrastruttura, consentendo agli sviluppatori di lavorare sulla logica aziendale.

Funzioni di Azure

Funzioni di Azure è il servizio di elaborazione serverless di Microsoft, che supporta anche Java. Gli sviluppatori Java possono scrivere e distribuire funzioni utilizzando strumenti di sviluppo Java standard, come Maven, Gradle e Visual Studio Code. Le funzioni di Azure si integrano perfettamente con altri servizi di Azure e applicazioni di terze parti, consentendo agli sviluppatori Java di creare applicazioni serverless scalabili e resilienti concentrandosi sul codice e non sulla gestione dell'infrastruttura.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Containerizzazione e Java

La containerizzazione è emersa come una tecnologia popolare per il packaging e la distribuzione delle applicazioni, garantendo che funzionino in modo coerente in ambienti diversi. Per le applicazioni native del cloud basate su Java, la containerizzazione offre i seguenti vantaggi:

Ambienti leggeri e portatili: i contenitori raggruppano il codice dell'applicazione, le librerie e le dipendenze in un'unica unità, garantendo coerenza ed efficienza durante l'esecuzione delle applicazioni su infrastrutture e piattaforme diverse.

i contenitori raggruppano il codice dell'applicazione, le librerie e le dipendenze in un'unica unità, garantendo coerenza ed efficienza durante l'esecuzione delle applicazioni su infrastrutture e piattaforme diverse. Efficienza delle risorse: poiché i contenitori vengono eseguiti sullo stesso sistema operativo host e condividono le stesse risorse, sono più efficienti in termini di risorse rispetto all'esecuzione di più macchine virtuali.

poiché i contenitori vengono eseguiti sullo stesso sistema operativo host e condividono le stesse risorse, sono più efficienti in termini di risorse rispetto all'esecuzione di più macchine virtuali. Facilità di scalabilità e orchestrazione: con la containerizzazione, lo sviluppo, il dimensionamento e l'orchestrazione delle applicazioni native del cloud diventano più semplici ed efficienti.

Per sfruttare la containerizzazione, gli sviluppatori Java possono utilizzare diversi strumenti e tecnologie. Due dei più popolari includono Docker e Kubernetes.

Docker

Docker è una piattaforma open source per automatizzare lo sviluppo, la distribuzione e la gestione delle applicazioni all'interno dei contenitori. Con Docker, gli sviluppatori Java possono creare immagini di contenitori leggere, portatili e riproducibili che possono essere distribuite in qualsiasi ambiente. Docker offre numerosi vantaggi agli sviluppatori Java:

Build efficienti: gli sviluppatori possono creare Dockerfile per creare e configurare immagini di applicazioni Java, garantendo passaggi coerenti e dipendenze minime.

gli sviluppatori possono creare Dockerfile per creare e configurare immagini di applicazioni Java, garantendo passaggi coerenti e dipendenze minime. Isolamento delle applicazioni: i contenitori Docker isolano le applicazioni Java, prevenendo conflitti con altre applicazioni o pacchetti di sistema.

i contenitori Docker isolano le applicazioni Java, prevenendo conflitti con altre applicazioni o pacchetti di sistema. Supporto multipiattaforma: i contenitori Docker possono essere eseguiti su qualsiasi piattaforma, a condizione che il sistema host sottostante supporti il ​​runtime Docker.

Kubernetes

Kubernetes è una piattaforma di orchestrazione open source per la gestione di applicazioni containerizzate. Automatizza la distribuzione, il dimensionamento e la gestione delle applicazioni Java native del cloud create utilizzando architetture di microservizi. Kubernetes offre numerosi vantaggi agli sviluppatori Java che creano applicazioni native del cloud:

Scalabilità automatizzata: Kubernetes può scalare automaticamente le applicazioni Java in base all'utilizzo delle risorse o a parametri personalizzati.

Kubernetes può scalare automaticamente le applicazioni Java in base all'utilizzo delle risorse o a parametri personalizzati. Elevata disponibilità: Kubernetes garantisce che le applicazioni siano resilienti ai guasti gestendo e distribuendo le repliche su più nodi.

Kubernetes garantisce che le applicazioni siano resilienti ai guasti gestendo e distribuendo le repliche su più nodi. Aggiornamenti e rollback in sequenza: Kubernetes supporta aggiornamenti e rollback in sequenza per le applicazioni Java, consentendo agli sviluppatori di distribuire nuove funzionalità senza tempi di inattività. Sfruttando le tecnologie di containerizzazione come Docker e Kubernetes, gli sviluppatori Java possono semplificare la distribuzione, la scalabilità e la gestione delle loro applicazioni native del cloud.

Fornitori di piattaforme cloud Java

I principali fornitori di piattaforme cloud offrono vari servizi che facilitano lo sviluppo, la distribuzione e la manutenzione di applicazioni native del cloud basate su Java. Alcuni dei popolari fornitori di piattaforme cloud Java includono Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure , Oracle Cloud e IBM Cloud.

Amazon Web Services (AWS): AWS fornisce una gamma di servizi per l'esecuzione di applicazioni Java, tra cui AWS Lambda per l'elaborazione serverless, Amazon Elastic Beanstalk per platform-as-a-service (PaaS) e Amazon EC2 per l'infrastruttura come servizio servizio (IaaS). AWS offre anche servizi gestiti per framework Java, come AWS Corretto per l'esecuzione di applicazioni OpenJDK.

AWS fornisce una gamma di servizi per l'esecuzione di applicazioni Java, tra cui AWS Lambda per l'elaborazione serverless, Amazon Elastic Beanstalk per platform-as-a-service (PaaS) e Amazon EC2 per l'infrastruttura come servizio servizio (IaaS). AWS offre anche servizi gestiti per framework Java, come AWS Corretto per l'esecuzione di applicazioni OpenJDK. Google Cloud Platform (GCP): GCP offre servizi per la distribuzione, il monitoraggio e il dimensionamento delle applicazioni Java, tra cui Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) e Google Kubernetes Engine per l'orchestrazione dei contenitori. GCP fornisce anche Cloud Functions per la creazione di funzioni Java serverless.

GCP offre servizi per la distribuzione, il monitoraggio e il dimensionamento delle applicazioni Java, tra cui Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) e Google Kubernetes Engine per l'orchestrazione dei contenitori. GCP fornisce anche Cloud Functions per la creazione di funzioni Java serverless. Microsoft Azure: Azure supporta lo sviluppo di applicazioni Java con servizi come Funzioni di Azure (serverless), Servizio app di Azure (PaaS) e Servizio Azure Kubernetes per l'orchestrazione dei contenitori. Azure si integra inoltre con gli strumenti, i framework e le librerie Java più diffusi per semplificare il processo di sviluppo.

Azure supporta lo sviluppo di applicazioni Java con servizi come Funzioni di Azure (serverless), Servizio app di Azure (PaaS) e Servizio Azure Kubernetes per l'orchestrazione dei contenitori. Azure si integra inoltre con gli strumenti, i framework e le librerie Java più diffusi per semplificare il processo di sviluppo. Oracle Cloud: Oracle Cloud Infrastructure fornisce servizi e strumenti per l'esecuzione di applicazioni Java, come Oracle Java Cloud Service per l'esecuzione di applicazioni WebLogic Server, Oracle Container Engine for Kubernetes e Oracle Cloud Functions per l'elaborazione serverless.

Oracle Cloud Infrastructure fornisce servizi e strumenti per l'esecuzione di applicazioni Java, come Oracle Java Cloud Service per l'esecuzione di applicazioni WebLogic Server, Oracle Container Engine for Kubernetes e Oracle Cloud Functions per l'elaborazione serverless. IBM Cloud: IBM Cloud offre vari servizi per gli sviluppatori Java, tra cui IBM Cloud Foundry per soluzioni platform-as-a-service e IBM Kubernetes Service per l'orchestrazione dei contenitori. IBM Cloud supporta anche l'elaborazione serverless Java con Apache OpenWhisk. Questi fornitori di piattaforme cloud Java offrono una vasta gamma di strumenti, servizi e supporto per aiutare gli sviluppatori a creare e gestire applicazioni Java native del cloud.

CI/CD e automazione basati su Java

Una pipeline di integrazione continua (CI) e distribuzione continua (CD) è essenziale per il rapido sviluppo e rilascio di applicazioni native del cloud basate su Java. Java dispone di vari strumenti e tecnologie che facilitano CI/CD e automazione efficienti.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Jenkins: Jenkins è un server di automazione open source che consente agli sviluppatori Java di automatizzare i processi di creazione, test e distribuzione. Jenkins supporta numerosi plug-in, integrazioni e opzioni di estensibilità per adattarsi a vari flussi di lavoro di sviluppo.

Jenkins è un server di automazione open source che consente agli sviluppatori Java di automatizzare i processi di creazione, test e distribuzione. Jenkins supporta numerosi plug-in, integrazioni e opzioni di estensibilità per adattarsi a vari flussi di lavoro di sviluppo. Maven e Gradle: sia Maven che Gradle sono popolari strumenti di automazione della build per applicazioni Java. Maven segue una struttura di progetto standard e si basa sulla configurazione XML, mentre Gradle offre un DSL flessibile basato su Groovy o Kotlin per gli script di creazione. La scelta tra questi strumenti dipende dai requisiti e dalle preferenze degli sviluppatori.

sia Maven che Gradle sono popolari strumenti di automazione della build per applicazioni Java. Maven segue una struttura di progetto standard e si basa sulla configurazione XML, mentre Gradle offre un DSL flessibile basato su Groovy o Kotlin per gli script di creazione. La scelta tra questi strumenti dipende dai requisiti e dalle preferenze degli sviluppatori. Git: Git è un sistema di controllo della versione ampiamente utilizzato che facilita la collaborazione, la ramificazione e la fusione del codice. Gli sviluppatori Java possono monitorare e gestire il proprio codice sorgente in modo centralizzato o distribuito, garantendo una gestione fluida della base di codice tra i team.

Git è un sistema di controllo della versione ampiamente utilizzato che facilita la collaborazione, la ramificazione e la fusione del codice. Gli sviluppatori Java possono monitorare e gestire il proprio codice sorgente in modo centralizzato o distribuito, garantendo una gestione fluida della base di codice tra i team. JUnit e TestNG: JUnit e TestNG stanno testando framework per applicazioni Java, consentendo agli sviluppatori di scrivere ed eseguire test di unità e integrazione. Questi framework aiutano a garantire la qualità e l'affidabilità delle applicazioni native del cloud basate su Java.

JUnit e TestNG stanno testando framework per applicazioni Java, consentendo agli sviluppatori di scrivere ed eseguire test di unità e integrazione. Questi framework aiutano a garantire la qualità e l'affidabilità delle applicazioni native del cloud basate su Java. Strumenti di copertura del codice: JaCoCo e Cobertura sono ampiamente utilizzati per le applicazioni Java. Aiutano gli sviluppatori a monitorare le metriche di copertura del codice durante i processi di creazione e test, consentendo l'identificazione delle aree che necessitano di miglioramento.

JaCoCo e Cobertura sono ampiamente utilizzati per le applicazioni Java. Aiutano gli sviluppatori a monitorare le metriche di copertura del codice durante i processi di creazione e test, consentendo l'identificazione delle aree che necessitano di miglioramento. Strumenti di monitoraggio e prestazioni: strumenti di monitoraggio e prestazioni come Prometheus, Grafana ed ELK Stack aiutano gli sviluppatori a monitorare le prestazioni delle applicazioni Java, identificare i colli di bottiglia e ottimizzare l'utilizzo delle risorse negli ambienti cloud. L'integrazione di strumenti CI/CD e di automazione basati su Java nel processo di sviluppo può semplificare la creazione, il test e l'implementazione di applicazioni Java native del cloud, garantendo un software scalabile e performante.

AppMaster: piattaforma No-Code per uno sviluppo rapido

Nel mondo in continua evoluzione dello sviluppo di app cloud-native, le piattaforme no-code sono diventate un punto di svolta. Tra questi, AppMaster è un potente strumento senza codice per semplificare il processo di sviluppo. Si rivolge a sviluppatori e aziende che cercano un modo rapido ed efficiente per creare applicazioni senza competenze approfondite di codifica.

Semplificazione dello sviluppo con strumenti No-Code

AppMaster offre un'interfaccia drag-and-drop intuitiva che semplifica lo sviluppo dell'app. Gli sviluppatori e anche i membri del team non tecnici possono sfruttare i suoi strumenti intuitivi per creare, modificare e iterare rapidamente le applicazioni. La piattaforma semplifica la creazione di vari componenti dell'app, dalle interfacce utente alle integrazioni di dati, rendendola accessibile ed efficiente per un'ampia gamma di utenti.

Il ruolo di AppMaster nello sviluppo di app cloud-native

Nell'ambito dello sviluppo di app native per il cloud, AppMaster contribuisce in modo significativo alla rapida creazione di applicazioni. Il suo approccio no-code garantisce che le aziende possano tenere il passo con i requisiti dinamici degli ambienti nativi del cloud. Poiché le app native del cloud si basano su flessibilità, scalabilità e distribuzione continua, le funzionalità di AppMaster consentono agli sviluppatori di adattarsi a queste esigenze in modo rapido e preciso. Con AppMaster, le app cloud-native possono prendere vita più rapidamente, facilitando la transizione delle aziende alla sfera cloud-native.

Pensieri finali

Lo sviluppo di applicazioni native del cloud con le tecnologie Java è diventato un approccio popolare grazie al vasto ecosistema di strumenti, framework e piattaforme cloud disponibili. Utilizzando i framework, le architetture e i servizi Java, gli sviluppatori possono creare applicazioni scalabili, interoperabili e potenti su misura per i moderni ambienti cloud. Quando si seleziona la giusta combinazione di tecnologie Java per le applicazioni native del cloud, è essenziale valutare i requisiti e gli obiettivi specifici del progetto.

Scegliere un framework di microservizi appropriato, optare per un’architettura serverless quando richiesto e sfruttare la containerizzazione e l’automazione sono passaggi cruciali del processo. Inoltre, è essenziale conoscere i diversi fornitori di piattaforme cloud e i servizi specifici che offrono per le applicazioni Java.

Java rimane una scelta forte per la creazione di applicazioni native del cloud grazie alle sue diverse funzionalità, strumenti e al potente ecosistema. Abbracciando le tecnologie Java contemporanee, gli sviluppatori possono garantire che le loro applicazioni siano adatte agli ambienti moderni basati su cloud e fornire soluzioni scalabili, manutenibili ed efficienti.