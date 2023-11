Como construir aplicativos nativos da nuvem com tecnologias Java?

Os aplicativos nativos da nuvem são projetados especificamente para ambientes de computação em nuvem, aproveitando a conteinerização, os microsserviços e as arquiteturas sem servidor para criar soluções escaláveis, resilientes e facilmente implantáveis. Esses aplicativos podem ser desenvolvidos e atualizados mais rapidamente seguindo métodos modernos de desenvolvimento e operação, como integração e implantação contínuas.

Java é uma linguagem de programação popular para aplicativos nativos da nuvem, graças à sua portabilidade, versatilidade e rico ecossistema. Java fornece uma ampla gama de ferramentas, bibliotecas e estruturas, juntamente com recursos cruciais como interoperabilidade, escalabilidade e compatibilidade com versões anteriores, tornando-o uma escolha adequada para a construção de aplicativos nativos da nuvem de ponta.

Estruturas de microsserviços Java

Os microsserviços tornaram-se um pilar no desenvolvimento de software moderno, permitindo que as organizações criem aplicações grandes e complexas, dividindo-as em serviços menores, gerenciáveis ​​e independentes. Cada serviço é responsável por uma capacidade de negócios específica e se comunica com outros serviços por meio de APIs , permitindo que os desenvolvedores construam, implantem e dimensionem serviços de forma independente. Java oferece diversas estruturas de microsserviços populares para tornar a construção desses aplicativos mais acessível e eficiente.

Bota Primavera

Spring Boot é uma estrutura Java amplamente utilizada que simplifica o desenvolvimento e implantação de microsserviços. Ele fornece ferramentas essenciais e modelos pré-configurados para criar aplicativos independentes e prontos para produção, sem código clichê tedioso. Os recursos nativos da nuvem do Spring Boot incluem recursos como contêineres incorporados, configuração externalizada e endpoints de integridade que ajudam os desenvolvedores a criar aplicativos resilientes nativos da nuvem.

Quarcus

Quarkus é um framework Java moderno que visa otimizar aspectos de desenvolvimento e tempo de execução, tornando-o adequado para ambientes nativos de nuvem. O Quarkus melhora o tempo de inicialização, reduz o consumo de memória e reduz o custo operacional dos aplicativos. Seus recursos nativos da nuvem incluem prontidão para contêineres, otimização sem servidor e suporte avançado para paradigmas de programação imperativos e reativos.

Vert.x

Vert.x é uma estrutura Java leve para construir aplicativos de alto desempenho, sem bloqueio e orientados a eventos. Sua natureza reativa permite que os desenvolvedores criem aplicativos que possam lidar com alta simultaneidade, tornando-os eficientes e escaláveis ​​para implantações nativas da nuvem. Vert.x oferece suporte poliglota, permitindo que os desenvolvedores escrevam código em várias linguagens, como Java, Kotlin, JavaScript, Scala e Groovy.

Micronauta

Micronaut é outra estrutura de microsserviços Java, com foco na sobrecarga mínima e na facilidade de desenvolvimento. Ele fornece os recursos necessários para a criação de microsserviços e aplicativos sem servidor, como injeção de dependência, programação orientada a aspectos e gerenciamento de configuração. O Micronaut otimiza o tempo de inicialização do aplicativo e o consumo de memória, tornando-o adequado para ambientes nativos da nuvem.

Arquiteturas sem servidor em Java

A computação sem servidor é uma abordagem em rápido crescimento para a arquitetura nativa da nuvem, permitindo que os desenvolvedores criem e implantem aplicativos sem gerenciar a infraestrutura subjacente. Esses aplicativos são estruturados em funções pequenas e de propósito único que são executadas sob demanda em resposta a eventos, resultando em soluções econômicas e altamente escaláveis. Os desenvolvedores Java podem aproveitar arquiteturas sem servidor usando várias ferramentas e plataformas que suportam Java.

AWS Lambda

AWS Lambda é uma plataforma de computação sem servidor fornecida pela Amazon Web Services (AWS) , com suporte a Java como uma de suas linguagens. Os desenvolvedores Java podem escrever funções Lambda usando o tempo de execução Java do AWS Lambda e acessar recursos e outros serviços da AWS. O AWS Lambda cuida do gerenciamento, do dimensionamento e da correção da infraestrutura subjacente, permitindo que os desenvolvedores Java se concentrem na escrita do código.

Funções do Google Cloud

Google Cloud Functions é uma plataforma de computação sem servidor do Google Cloud, compatível com Java como linguagem de primeira classe. Os desenvolvedores Java podem escrever funções usando o tempo de execução Java 11 leve oferecido pelo Google Cloud Functions, que fornece uma API simples para responder a eventos e processar dados. Assim como o AWS Lambda, o Google Cloud Functions abstrai o gerenciamento da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores trabalhem na lógica de negócios.

Funções do Azure

Azure Functions é o serviço de computação sem servidor da Microsoft, que também oferece suporte a Java. Os desenvolvedores Java podem escrever e implantar funções usando ferramentas de desenvolvimento Java padrão, como Maven, Gradle e Visual Studio Code. O Azure Functions integra-se perfeitamente com outros serviços do Azure e aplicativos de terceiros, permitindo que os desenvolvedores Java criem aplicativos sem servidor escalonáveis ​​e resilientes, concentrando-se no código e não no gerenciamento de infraestrutura.

Conteinerização e Java

A conteinerização emergiu como uma tecnologia popular para empacotamento e distribuição de aplicativos, garantindo que eles sejam executados de forma consistente em diferentes ambientes. Para aplicativos nativos da nuvem baseados em Java, a conteinerização oferece os seguintes benefícios:

Ambientes leves e portáteis: os contêineres agrupam códigos de aplicativos, bibliotecas e dependências em uma única unidade, garantindo consistência e eficiência ao executar aplicativos em diversas infraestruturas e plataformas.

os contêineres agrupam códigos de aplicativos, bibliotecas e dependências em uma única unidade, garantindo consistência e eficiência ao executar aplicativos em diversas infraestruturas e plataformas. Eficiência de recursos: como os contêineres são executados no mesmo sistema operacional host e compartilham os mesmos recursos, eles são mais eficientes em termos de recursos do que executar várias máquinas virtuais.

como os contêineres são executados no mesmo sistema operacional host e compartilham os mesmos recursos, eles são mais eficientes em termos de recursos do que executar várias máquinas virtuais. Facilidade de dimensionamento e orquestração: com a conteinerização, o desenvolvimento, o dimensionamento e a orquestração de aplicativos nativos da nuvem tornam-se mais fáceis e eficientes.

Para aproveitar a conteinerização, os desenvolvedores Java podem usar diversas ferramentas e tecnologias. Dois dos mais populares incluem Docker e Kubernetes.

Docker

Docker é uma plataforma de código aberto para automatizar o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos dentro de contêineres. Com o Docker, os desenvolvedores Java podem criar imagens de contêiner leves, portáteis e reproduzíveis que podem ser enviadas para qualquer ambiente. Docker oferece várias vantagens para desenvolvedores Java:

Construções eficientes: os desenvolvedores podem criar Dockerfiles para construir e configurar imagens de aplicativos Java, garantindo etapas consistentes e dependências mínimas.

os desenvolvedores podem criar Dockerfiles para construir e configurar imagens de aplicativos Java, garantindo etapas consistentes e dependências mínimas. Isolamento de aplicativos: os contêineres Docker isolam aplicativos Java, evitando conflitos com outros aplicativos ou pacotes do sistema.

os contêineres Docker isolam aplicativos Java, evitando conflitos com outros aplicativos ou pacotes do sistema. Suporte multiplataforma: os contêineres Docker podem ser executados em qualquer plataforma, desde que o sistema host subjacente suporte o tempo de execução do Docker.

Kubernetes

Kubernetes é uma plataforma de orquestração de código aberto para gerenciamento de aplicativos em contêineres. Ele automatiza a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos Java nativos da nuvem, desenvolvidos com arquiteturas de microsserviços. Kubernetes oferece vários benefícios para desenvolvedores Java que criam aplicativos nativos da nuvem:

Escalabilidade automatizada: o Kubernetes pode escalar automaticamente aplicativos Java com base no uso de recursos ou métricas personalizadas.

o Kubernetes pode escalar automaticamente aplicativos Java com base no uso de recursos ou métricas personalizadas. Alta disponibilidade: o Kubernetes garante que os aplicativos sejam resilientes a falhas, gerenciando e distribuindo réplicas em vários nós.

o Kubernetes garante que os aplicativos sejam resilientes a falhas, gerenciando e distribuindo réplicas em vários nós. Atualizações e reversões contínuas: o Kubernetes oferece suporte a atualizações e reversões contínuas para aplicativos Java, permitindo que os desenvolvedores implantem novos recursos sem tempo de inatividade. Ao aproveitar tecnologias de conteinerização como Docker e Kubernetes, os desenvolvedores Java podem simplificar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de seus aplicativos nativos da nuvem.

Provedores de plataforma Java Cloud

Os principais provedores de plataformas em nuvem oferecem vários serviços que facilitam o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de aplicativos nativos da nuvem baseados em Java. Alguns dos provedores populares de plataforma de nuvem Java incluem Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure , Oracle Cloud e IBM Cloud.

Amazon Web Services (AWS): a AWS fornece uma variedade de serviços para execução de aplicativos Java, incluindo AWS Lambda para computação sem servidor, Amazon Elastic Beanstalk para plataforma como serviço (PaaS) e Amazon EC2 para infraestrutura como serviço. serviço (IaaS). A AWS também oferece serviços gerenciados para estruturas Java, como AWS Corretto para execução de aplicativos OpenJDK.

AWS fornece uma variedade de serviços para execução de aplicativos Java, incluindo AWS Lambda para computação sem servidor, Amazon Elastic Beanstalk para plataforma como serviço (PaaS) e Amazon EC2 para infraestrutura como serviço. serviço (IaaS). A AWS também oferece serviços gerenciados para estruturas Java, como AWS Corretto para execução de aplicativos OpenJDK. Google Cloud Platform (GCP): o GCP oferece serviços para implantação, monitoramento e escalonamento de aplicativos Java, incluindo Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) e Google Kubernetes Engine para orquestração de contêineres. O GCP também fornece Cloud Functions para criar funções Java sem servidor.

o GCP oferece serviços para implantação, monitoramento e escalonamento de aplicativos Java, incluindo Google App Engine (PaaS), Google Compute Engine (IaaS) e Google Kubernetes Engine para orquestração de contêineres. O GCP também fornece Cloud Functions para criar funções Java sem servidor. Microsoft Azure: o Azure oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos Java com serviços como Azure Functions (sem servidor), Azure App Service (PaaS) e Azure Kubernetes Service para orquestração de contêineres. O Azure também se integra a ferramentas, estruturas e bibliotecas Java populares para agilizar o processo de desenvolvimento.

Azure oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos Java com serviços como Azure Functions (sem servidor), Azure App Service (PaaS) e Azure Kubernetes Service para orquestração de contêineres. O Azure também se integra a ferramentas, estruturas e bibliotecas Java populares para agilizar o processo de desenvolvimento. Oracle Cloud: o Oracle Cloud Infrastructure fornece serviços e ferramentas para execução de aplicativos Java, como Oracle Java Cloud Service para execução de aplicativos WebLogic Server, Oracle Container Engine para Kubernetes e Oracle Cloud Functions para computação sem servidor.

Oracle Cloud Infrastructure fornece serviços e ferramentas para execução de aplicativos Java, como Oracle Java Cloud Service para execução de aplicativos WebLogic Server, Oracle Container Engine para Kubernetes e Oracle Cloud Functions para computação sem servidor. IBM Cloud: IBM Cloud oferece vários serviços para desenvolvedores Java, incluindo IBM Cloud Foundry para soluções de plataforma como serviço e IBM Kubernetes Service para orquestração de contêineres. A IBM Cloud também suporta computação sem servidor Java com Apache OpenWhisk. Esses provedores de plataforma em nuvem Java oferecem uma ampla gama de ferramentas, serviços e suporte para ajudar os desenvolvedores a criar e gerenciar aplicativos Java nativos da nuvem.

CI/CD e automação baseados em Java

Um pipeline de integração contínua (CI) e implantação contínua (CD) é essencial para o rápido desenvolvimento e lançamento de aplicativos nativos da nuvem baseados em Java. Java possui várias ferramentas e tecnologias que facilitam CI/CD eficiente e automação.

Jenkins: Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite aos desenvolvedores Java automatizar os processos de construção, teste e implantação. Jenkins oferece suporte a vários plug-ins, integrações e opções de extensibilidade para se adaptar a vários fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite aos desenvolvedores Java automatizar os processos de construção, teste e implantação. Jenkins oferece suporte a vários plug-ins, integrações e opções de extensibilidade para se adaptar a vários fluxos de trabalho de desenvolvimento. Maven e Gradle: Maven e Gradle são ferramentas populares de automação de construção para aplicativos Java. O Maven segue uma estrutura de projeto padrão e depende da configuração XML, enquanto o Gradle oferece uma DSL flexível baseada em Groovy ou Kotlin para scripts de construção. A escolha entre essas ferramentas depende dos requisitos e preferências dos desenvolvedores.

Maven e Gradle são ferramentas populares de automação de construção para aplicativos Java. O Maven segue uma estrutura de projeto padrão e depende da configuração XML, enquanto o Gradle oferece uma DSL flexível baseada em Groovy ou Kotlin para scripts de construção. A escolha entre essas ferramentas depende dos requisitos e preferências dos desenvolvedores. Git: Git é um sistema de controle de versão amplamente utilizado que facilita a colaboração, ramificação e fusão de código. Os desenvolvedores Java podem rastrear e gerenciar seu código-fonte de maneira centralizada ou distribuída, garantindo um gerenciamento tranquilo da base de código entre as equipes.

Git é um sistema de controle de versão amplamente utilizado que facilita a colaboração, ramificação e fusão de código. Os desenvolvedores Java podem rastrear e gerenciar seu código-fonte de maneira centralizada ou distribuída, garantindo um gerenciamento tranquilo da base de código entre as equipes. JUnit e TestNG: JUnit e TestNG são estruturas de teste para aplicativos Java, permitindo que os desenvolvedores escrevam e executem testes unitários e de integração. Essas estruturas ajudam a garantir a qualidade e a confiabilidade de aplicativos nativos da nuvem baseados em Java.

JUnit e TestNG são estruturas de teste para aplicativos Java, permitindo que os desenvolvedores escrevam e executem testes unitários e de integração. Essas estruturas ajudam a garantir a qualidade e a confiabilidade de aplicativos nativos da nuvem baseados em Java. Ferramentas de cobertura de código: JaCoCo e Cobertura são amplamente utilizadas para aplicativos Java. Eles ajudam os desenvolvedores a monitorar as métricas de cobertura de código durante os processos de construção e teste, permitindo a identificação de áreas que precisam de melhorias.

JaCoCo e Cobertura são amplamente utilizadas para aplicativos Java. Eles ajudam os desenvolvedores a monitorar as métricas de cobertura de código durante os processos de construção e teste, permitindo a identificação de áreas que precisam de melhorias. Ferramentas de monitoramento e desempenho: Ferramentas de monitoramento e desempenho como Prometheus, Grafana e ELK Stack ajudam os desenvolvedores a monitorar o desempenho de aplicativos Java, identificar gargalos e otimizar o uso de recursos em ambientes de nuvem. Incorporar ferramentas de automação e CI/CD baseadas em Java no processo de desenvolvimento pode agilizar a criação, o teste e a implantação de aplicativos Java nativos da nuvem, garantindo software escalonável e de alto desempenho.

AppMaster: plataforma No-Code para desenvolvimento rápido

No mundo em constante evolução do desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem, as plataformas no-code se tornaram uma virada de jogo. Entre eles, o AppMaster é uma ferramenta poderosa sem código para simplificar o processo de desenvolvimento. Ele atende desenvolvedores e empresas que buscam uma maneira rápida e eficiente de criar aplicativos sem grandes habilidades de codificação.

Simplificando o desenvolvimento com ferramentas No-Code

AppMaster oferece uma interface amigável de arrastar e soltar que simplifica o desenvolvimento do aplicativo. Os desenvolvedores e até mesmo os membros não técnicos da equipe podem aproveitar suas ferramentas intuitivas para criar, modificar e iterar aplicativos rapidamente. A plataforma agiliza a criação de diversos componentes de aplicativos, desde interfaces de usuário até integrações de dados, tornando-a acessível e eficiente para uma ampla gama de usuários.

O papel do AppMaster no desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem

No domínio do desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem, AppMaster contribui significativamente para a rápida criação de aplicativos. Sua abordagem no-code garante que as empresas possam acompanhar os requisitos dinâmicos dos ambientes nativos da nuvem. Como os aplicativos nativos da nuvem dependem de flexibilidade, escalabilidade e entrega contínua, os recursos do AppMaster capacitam os desenvolvedores a se adaptarem a essas necessidades com rapidez e precisão. Com AppMaster, os aplicativos nativos da nuvem podem ganhar vida com mais rapidez, facilitando as transições das empresas para a esfera nativa da nuvem.

Pensamentos finais

O desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem com tecnologias Java tornou-se uma abordagem popular devido ao vasto ecossistema de ferramentas, estruturas e plataformas de nuvem disponíveis. Ao utilizar estruturas, arquiteturas e serviços Java, os desenvolvedores podem criar aplicativos escaláveis, interoperáveis ​​e poderosos, adaptados aos ambientes de nuvem modernos. Ao selecionar a combinação certa de tecnologias Java para seus aplicativos nativos da nuvem, é essencial avaliar os requisitos e objetivos específicos do seu projeto.

Escolher uma estrutura de microsserviços apropriada, optar por uma arquitetura sem servidor quando necessário e aproveitar a conteinerização e a automação são etapas cruciais no processo. Além disso, é essencial conhecer os diversos fornecedores de plataformas em nuvem e os serviços específicos que oferecem para aplicações Java.

Java continua sendo uma forte escolha para a construção de aplicativos nativos da nuvem devido aos seus diversos recursos, ferramentas e ecossistema poderoso. Ao adotar tecnologias Java contemporâneas, os desenvolvedores podem garantir que seus aplicativos sejam adequados para ambientes modernos baseados em nuvem e forneçam soluções escaláveis, sustentáveis ​​e eficientes.