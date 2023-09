Comment fonctionnent les créateurs d'applications sans code ?

Le principe de base d'un générateur d'applications No-Code

Les créateurs d'applications sans code sont des plates-formes de développement qui vous permettent de créer des applications logicielles sans écrire de code. Ils fonctionnent sur la base d'une interface visuelle conviviale et d'un ensemble de composants prédéfinis qui peuvent être organisés et configurés pour développer une application en fonction de vos besoins spécifiques. L'approche no-code simplifie et rationalise le processus de développement d'applications, permettant aux utilisateurs non techniques ou ayant des compétences limitées en programmation de créer des applications fonctionnelles sans avoir besoin d'une expertise approfondie en programmation.

Le principe des créateurs d’applications no-code est d’abstraire le code sous-jacent et les détails techniques. Cela vous permet de vous concentrer sur la conception, la fonctionnalité et l’expérience utilisateur sans vous soucier des aspects de codage. La plateforme génère le code requis en fonction des composants que vous organisez et des configurations que vous définissez.

Les plates No-code utilisent la fonctionnalité glisser-déposer pour permettre aux utilisateurs de concevoir leurs applications en sélectionnant parmi un ensemble de composants disponibles et en les plaçant sur un canevas virtuel. Ces composants représentent souvent des éléments communs dans les applications logicielles, tels que des boutons, des formulaires, des tableaux et des menus de navigation. Vous pouvez configurer ces composants en définissant leurs propriétés, telles que la taille, la couleur et le comportement, et en les liant à des sources de données, des API ou d'autres services. Vous pouvez publier votre application une fois que vous avez conçu la présentation et les fonctionnalités de votre application à l'aide des composants et des configurations de la plateforme no-code. La plate-forme générera le code nécessaire, compilera et conditionnera l'application, puis la déploiera sur la plate-forme souhaitée, telle qu'un serveur Web ou une boutique d'applications, respectivement pour les applications Web et mobiles.

Principales fonctionnalités des créateurs d'applications No-Code

Les créateurs d'applications No-code sont dotés de diverses fonctionnalités pour simplifier et améliorer le processus de développement d'applications. Certaines des fonctionnalités clés incluent :

Interface visuelle : les créateurs d'applications No-code utilisent une interface visuelle, permettant aux utilisateurs de concevoir et de développer des applications à l'aide d'une approche drag-and-drop . Cette interface aide les utilisateurs à voir à quoi ressemblent et fonctionnent leurs applications en temps réel, ce qui facilite les itérations et les modifications.

les créateurs d'applications utilisent une interface visuelle, permettant aux utilisateurs de concevoir et de développer des applications à l'aide d'une approche . Cette interface aide les utilisateurs à voir à quoi ressemblent et fonctionnent leurs applications en temps réel, ce qui facilite les itérations et les modifications. Composants et modèles prédéfinis : ces créateurs d'applications sont livrés avec une bibliothèque de composants prédéfinis qui représentent des éléments d'application courants. Les utilisateurs peuvent choisir parmi ces composants pour créer la fonctionnalité souhaitée dans leurs applications. Certaines plates-formes proposent également des modèles qui fournissent une structure et une conception prédéfinies pour les types courants d'applications, telles que les boutiques de commerce électronique, les blogs ou les CRM.

ces créateurs d'applications sont livrés avec une bibliothèque de composants prédéfinis qui représentent des éléments d'application courants. Les utilisateurs peuvent choisir parmi ces composants pour créer la fonctionnalité souhaitée dans leurs applications. Certaines plates-formes proposent également des modèles qui fournissent une structure et une conception prédéfinies pour les types courants d'applications, telles que les boutiques de commerce électronique, les blogs ou les CRM. Automatisation des flux de travail : de nombreux créateurs d'applications no-code incluent des outils pour automatiser les processus métier et les flux de travail. Les utilisateurs peuvent définir des règles et des déclencheurs pour diverses actions et événements au sein de l'application, rationalisant ainsi les processus et améliorant l'efficacité sans avoir besoin d'écrire du code.

de nombreux créateurs d'applications incluent des outils pour automatiser les processus métier et les flux de travail. Les utilisateurs peuvent définir des règles et des déclencheurs pour diverses actions et événements au sein de l'application, rationalisant ainsi les processus et améliorant l'efficacité sans avoir besoin d'écrire du code. Intégrations : les plateformes No-code offrent souvent des options d'intégration transparentes avec divers outils et services tiers, tels que les services de marketing par e-mail, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les passerelles de paiement. Cela vous permet d'utiliser les fonctionnalités de ces services au sein de votre application sans avoir à gérer directement des intégrations d'API complexes.

les plateformes offrent souvent des options d'intégration transparentes avec divers outils et services tiers, tels que les services de marketing par e-mail, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les passerelles de paiement. Cela vous permet d'utiliser les fonctionnalités de ces services au sein de votre application sans avoir à gérer directement des intégrations d'API complexes. Développement d'applications mobiles et Web : de nombreux créateurs d'applications no-code prennent en charge le développement d'applications mobiles et Web. Cela permet aux utilisateurs de créer des applications pouvant s'exécuter sur plusieurs plates-formes, notamment les navigateurs Web Android, iOS et de bureau.

de nombreux créateurs d'applications prennent en charge le développement d'applications mobiles et Web. Cela permet aux utilisateurs de créer des applications pouvant s'exécuter sur plusieurs plates-formes, notamment les navigateurs Web Android, iOS et de bureau. Évolutivité : les créateurs d'applications No-code doivent fournir des fonctionnalités d'évolutivité afin que votre application puisse se développer à mesure que votre entreprise se développe. Cela inclut la gestion de l'augmentation du trafic, l'ajout de nouvelles fonctionnalités et composants, ainsi que la gestion de flux de travail ou de tâches de traitement de données complexes.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Avantages de l'utilisation des générateurs d'applications No-Code

L'utilisation de créateurs d'applications no-code profite à diverses parties prenantes, des propriétaires d'entreprise aux équipes de développement. Voici plusieurs avantages clés :

Temps et coûts de développement réduits : les créateurs d'applications No-code réduisent le temps et les coûts de développement d'applications en éliminant le besoin d'écrire et de maintenir du code. Le processus de développement devient plus rapide et plus rentable en vous permettant de créer des applications via une interface visuelle et des composants prédéfinis. Agilité commerciale accrue : les plates No-code permettent un prototypage et une itération rapides, permettant aux entreprises de répondre rapidement aux demandes changeantes du marché ou aux besoins des clients. Les utilisateurs peuvent rapidement apporter des modifications à leurs applications et déployer des mises à jour sans avoir à réécrire et tester le code. Accès plus large au développement d'applications : étant donné que les créateurs d'applications no-code ne nécessitent pas de connaissances approfondies en programmation, davantage de personnes peuvent créer et maintenir des applications. Cela permet aux utilisateurs non techniques, tels que les analystes commerciaux et les chefs de produit, de participer directement au développement d'applications, sans dépendre de développeurs professionnels. Prototypage et itération rapides : avec les plates no-code , vous pouvez rapidement prototyper et itérer sur vos applications, ce qui facilite les tests et la validation des idées avant de vous engager dans un développement à grande échelle. Cela améliore la prise de décision et réduit le risque d’investir du temps et des ressources dans des produits non viables. Dette technique réduite : les créateurs d'applications No-code aident à réduire la dette technique en générant un code propre et efficace en arrière-plan et en le mettant à jour à mesure que vous modifiez votre application. Cela garantit que votre application reste maintenable et exempte des complexités pouvant découler du codage manuel.

Les créateurs d’applications No-code peuvent profiter aux entreprises en simplifiant le processus de développement d’applications et en le rendant plus accessible à un plus large éventail de personnes. Ces plates-formes offrent des fonctionnalités et des avantages clés qui facilitent la création d'applications modernes et évolutives sans le processus de codage traditionnel, long et coûteux.

La plateforme AppMaster.io

AppMaster.io est une puissante plate no-code qui offre une solution complète pour créer des applications backend, Web et mobiles. Il permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), de concevoir une logique métier à l'aide de leur concepteur de processus métier (BP) et de configurer l'API REST et les points de terminaison WSS. Contrairement à d'autres plates-formes no-code, AppMaster.io fournit des outils et des fonctionnalités complets pour le développement d'applications back-end.

La plate-forme offre également la possibilité de concevoir une logique métier à l'aide du Visual BP Designer d' AppMaster, qui génère automatiquement le code source pour les applications backend, Web et mobiles. AppMaster.io utilise le langage de programmation Go pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android ou SwiftUI pour iOS pour les applications mobiles. Lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton « Publier », AppMaster.io prend tous les plans, génère le code source, compile les applications, exécute des tests, emballe l'application dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et déploie l'application sur le cloud.

L'approche unique de la plateforme en matière de création de solutions logicielles élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro lorsque les exigences changent. Cela permet même à un seul développeur citoyen de créer facilement et efficacement une solution logicielle complète englobant un backend de serveur, un site Web, un portail client et des applications mobiles natives.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMaster.io apporte plusieurs améliorations notables au processus de développement d'applications no-code :

Développement d'applications de bout en bout

AppMaster.io offre un processus synchrone et transparent pour créer des applications backend, Web et mobiles à l'aide d'une interface visuelle et d'une fonctionnalité drag-and-drop. Cela offre une expérience de développement et de déploiement cohérente sur tous les types d’applications, rationalisant ainsi l’ensemble du processus.

Génération automatique du code source

Lors de la publication, AppMaster génère le code source natif des applications, garantissant ainsi que votre solution logicielle reste à jour et exempte de toute dette technique. Cela vous permet également d'héberger des applications sur site à l'aide de fichiers binaires (abonnements Business et Business+) ou de code source (abonnements Enterprise).

Évolutivité

Construit avec Go pour les applications backend et utilisant des applications sans état compilées, AppMaster.io permet une évolutivité exceptionnelle, ce qui le rend adapté aux cas d'utilisation en entreprise et à forte charge. Cela permet aux entreprises de toutes tailles de bénéficier des capacités de développement no-code de la plateforme.

Intégration avec des bases de données compatibles PostgreSQL

Les applications AppMaster.io fonctionnent avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, offrant flexibilité et compatibilité avec divers systèmes.

Configuration personnalisée

AppMaster.io propose six types d'abonnements, offrant des options aux entreprises de tous niveaux, des startups aux entreprises. Choisissez parmi le forfait Learn & Explore gratuit pour les nouveaux utilisateurs, ou l'un des forfaits payants pour des ressources et des fonctionnalités supplémentaires.

Comparaison des créateurs d'applications No-Code

Lors de l’évaluation des plateformes no-code, il est essentiel de prendre en compte les fonctionnalités et avantages clés qui les différencient. Voici comment AppMaster.io se compare aux autres créateurs d'applications no-code disponibles sur le marché :

Solution complète : AppMaster .io va au-delà du simple développement d'applications Web ou mobiles pour offrir une solution plus complète et intégrée pour créer des applications backend, Web et mobiles sur une seule plateforme. Cette approche full-stack réduit le besoin de plusieurs outils et rationalise le processus de développement.

.io va au-delà du simple développement d'applications Web ou mobiles pour offrir une solution plus complète et intégrée pour créer des applications backend, Web et mobiles sur une seule plateforme. Cette approche full-stack réduit le besoin de plusieurs outils et rationalise le processus de développement. Modélisation visuelle des données et conception de la logique métier : la modélisation visuelle des données d' AppMaster .io permet aux utilisateurs de concevoir des schémas de base de données sans écrire de code. Associé à BP Designer, il permet une conception de bout en bout et une mise en œuvre de la logique métier, distinguant AppMaster de ses concurrents.

la modélisation visuelle des données d' .io permet aux utilisateurs de concevoir des schémas de base de données sans écrire de code. Associé à BP Designer, il permet une conception de bout en bout et une mise en œuvre de la logique métier, distinguant de ses concurrents. Génération automatique de code source : AppMaster .io se distingue en générant du code source natif dans des langages de programmation populaires pour les applications backend, Web et mobiles, garantissant une intégration transparente, des performances améliorées et une dette technique réduite.

.io se distingue en générant du code source natif dans des langages de programmation populaires pour les applications backend, Web et mobiles, garantissant une intégration transparente, des performances améliorées et une dette technique réduite. G2 High Performer : AppMaster .io a été présenté comme High Performer et Momentum Leader dans la catégorie des plates No-Code de 2022 à aujourd'hui (2023) par G2, une plateforme leader d'évaluation de logiciels. Cette reconnaissance souligne l'engagement d' AppMaster .io à fournir des produits de qualité et une satisfaction client constante.

Les fonctionnalités uniques et puissantes d' AppMaster.io en font un excellent choix pour les entreprises cherchant à capitaliser sur les avantages du développement d'applications no-code. La plateforme rationalise le processus de développement, réduit la dette technique et permet aux entreprises de créer et de maintenir des solutions logicielles rapidement et de manière rentable en fournissant une solution complète pour les applications backend, Web et mobiles.