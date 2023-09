Como funcionam os criadores de aplicativos sem código?

O princípio básico de um construtor de aplicativos No-Code

Os construtores de aplicativos sem código são plataformas de desenvolvimento que permitem criar aplicativos de software sem escrever nenhum código. Eles operam com base em uma interface visual amigável e em um conjunto de componentes pré-construídos que podem ser organizados e configurados para desenvolver um aplicativo de acordo com suas necessidades específicas. A abordagem no-code simplifica e agiliza o processo de desenvolvimento de aplicativos, permitindo que usuários não técnicos ou com habilidades limitadas de programação criem aplicativos funcionais sem a necessidade de amplo conhecimento em programação.

O princípio por trás dos criadores de aplicativos no-code é abstrair o código subjacente e os detalhes técnicos. Isso permite que você se concentre no design, na funcionalidade e na experiência do usuário sem se preocupar com os aspectos de codificação. A plataforma gera o código necessário com base nos componentes que você organiza e nas configurações que você define.

As plataformas de desenvolvimento de aplicativos No-code usam a funcionalidade de arrastar e soltar para permitir que os usuários projetem seus aplicativos selecionando um conjunto de componentes disponíveis e colocando-os em uma tela virtual. Esses componentes geralmente representam elementos comuns em aplicativos de software, como botões, formulários, tabelas e menus de navegação. Você pode configurar esses componentes definindo suas propriedades, como tamanho, cor e comportamento, e vinculando-os a fontes de dados, APIs ou outros serviços. Você pode publicar seu aplicativo depois de projetar o layout e a funcionalidade dele usando os componentes e configurações da plataforma no-code. A plataforma irá gerar o código necessário, compilar e empacotar o aplicativo e implantá-lo na plataforma desejada, como um servidor web ou uma loja de aplicativos, para aplicativos web e móveis, respectivamente.

Principais recursos dos criadores de aplicativos No-Code

Os criadores de aplicativos No-code vêm com vários recursos para simplificar e aprimorar o processo de desenvolvimento de aplicativos. Alguns dos principais recursos incluem:

Interface visual: os criadores de aplicativos No-code usam uma interface visual, permitindo aos usuários projetar e desenvolver aplicativos usando uma abordagem drag-and-drop . Essa interface ajuda os usuários a ver a aparência e o funcionamento de seus aplicativos em tempo real, facilitando a iteração e a realização de alterações.

Componentes e modelos pré-construídos: esses criadores de aplicativos vêm com uma biblioteca de componentes pré-construídos que representam elementos comuns do aplicativo. Os usuários podem escolher entre esses componentes para criar a funcionalidade desejada em seus aplicativos. Algumas plataformas também oferecem modelos que fornecem estrutura e design predefinidos para tipos comuns de aplicativos, como lojas de comércio eletrônico, blogs ou CRMs.

Automação de fluxo de trabalho: muitos criadores de aplicativos no-code incluem ferramentas para automatizar processos de negócios e fluxos de trabalho. Os usuários podem definir regras e gatilhos para diversas ações e eventos dentro da aplicação, agilizando processos e melhorando a eficiência sem a necessidade de escrever código.

Integrações: as plataformas No-code geralmente oferecem opções de integração perfeita com várias ferramentas e serviços de terceiros, como serviços de marketing por e-mail, sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e gateways de pagamento. Isso permite que você use a funcionalidade desses serviços em seu aplicativo sem ter que lidar diretamente com integrações complexas de API.

Desenvolvimento de aplicativos móveis e da web: muitos criadores de aplicativos no-code oferecem suporte ao desenvolvimento de aplicativos móveis e da web. Isso permite que os usuários criem aplicativos que podem ser executados em várias plataformas, incluindo Android, iOS e navegadores de desktop.

muitos criadores de aplicativos oferecem suporte ao desenvolvimento de aplicativos móveis e da web. Isso permite que os usuários criem aplicativos que podem ser executados em várias plataformas, incluindo Android, iOS e navegadores de desktop. Escalabilidade: os criadores de aplicativos No-code devem fornecer recursos de escalabilidade para que seu aplicativo possa crescer à medida que seu negócio cresce. Isso inclui lidar com o aumento do tráfego, adicionar novos recursos e componentes e lidar com fluxos de trabalho complexos ou tarefas de processamento de dados.

Benefícios de usar criadores de aplicativos No-Code

O uso de criadores de aplicativos no-code beneficia várias partes interessadas, desde proprietários de empresas até equipes de desenvolvimento. Aqui estão vários benefícios principais:

Tempo e custos de desenvolvimento reduzidos: os criadores de aplicativos No-code reduzem o tempo e o custo de desenvolvimento de aplicativos, eliminando a necessidade de escrever e manter código. O processo de desenvolvimento se torna mais rápido e econômico ao permitir a criação de aplicativos por meio de uma interface visual e componentes pré-construídos. Maior agilidade nos negócios: plataformas No-code permitem prototipagem e iteração rápidas, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças nas demandas do mercado ou nas necessidades dos clientes. Os usuários podem fazer alterações rapidamente em seus aplicativos e implantar atualizações sem precisar reescrever e testar o código. Acesso mais amplo ao desenvolvimento de aplicativos: como os criadores de aplicativos no-code não exigem amplo conhecimento de programação, mais pessoas podem criar e manter aplicativos. Isso permite que usuários não técnicos, como analistas de negócios e gerentes de produto, participem diretamente do desenvolvimento de aplicativos, sem depender de desenvolvedores profissionais. Prototipagem e Iteração Rápidas: Com plataformas no-code , você pode prototipar e iterar rapidamente em seus aplicativos, facilitando o teste e a validação de ideias antes de se comprometer com o desenvolvimento em grande escala. Isto melhora a tomada de decisões e reduz o risco de investir tempo e recursos em produtos inviáveis. Dívida técnica reduzida: os criadores de aplicativos No-code ajudam a reduzir a dívida técnica gerando código limpo e eficiente em segundo plano e atualizando-o conforme você altera seu aplicativo. Isso garante que seu aplicativo permaneça sustentável e livre das complexidades que podem surgir da codificação manual.

Os criadores de aplicativos No-code podem beneficiar as empresas, simplificando o processo de desenvolvimento de aplicativos e tornando-o mais acessível a uma gama mais ampla de indivíduos. Essas plataformas oferecem recursos e benefícios importantes que facilitam a criação de aplicativos modernos e escalonáveis ​​sem o demorado e caro processo de codificação tradicional.

A plataforma AppMaster.io

AppMaster.io é uma plataforma no-code poderosa que oferece uma solução abrangente para a criação de aplicativos back-end, web e móveis. Ele permite que os usuários criem modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), projetem lógica de negócios usando seu Business Processes (BP) Designer e configurem API REST e endpoints WSS. Ao contrário de outras plataformas no-code, AppMaster.io fornece ferramentas e recursos abrangentes para desenvolvimento de aplicativos backend.

A plataforma também oferece a capacidade de projetar lógica de negócios usando o BP Designer visual do AppMaster, que gera automaticamente código-fonte para back-end, web e aplicativos móveis. AppMaster.io usa a linguagem de programação Go para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android ou SwiftUI para iOS para aplicativos móveis. Quando os usuários pressionam o botão 'Publicar', AppMaster.io pega todos os projetos, gera o código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota o aplicativo em contêineres Docker (apenas back-end) e implanta o aplicativo na nuvem.

A abordagem exclusiva da plataforma para a criação de soluções de software elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero quando os requisitos mudam. Isso permite que até mesmo um único desenvolvedor cidadão crie uma solução de software abrangente que abrange back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos de maneira fácil e eficiente.

Como AppMaster.io aprimora o desenvolvimento de aplicativos No-Code

AppMaster.io traz várias melhorias notáveis ​​ao processo de desenvolvimento de aplicativos no-code:

Desenvolvimento de aplicativos ponta a ponta

AppMaster.io oferece um processo síncrono e contínuo para a criação de aplicativos backend, web e móveis usando uma interface visual e funcionalidade drag-and-drop. Isso proporciona uma experiência consistente de desenvolvimento e implantação em todos os tipos de aplicativos, agilizando todo o processo.

Geração automática de código-fonte

Após a publicação, AppMaster gera código-fonte nativo para os aplicativos, garantindo que sua solução de software permaneça atualizada e livre de qualquer dívida técnica. Isso também permite hospedar aplicativos no local usando arquivos binários (assinaturas Business e Business+) ou código-fonte (assinaturas Enterprise).

Escalabilidade

Desenvolvido com Go para aplicativos de back-end e usando aplicativos compilados sem estado, AppMaster.io permite escalabilidade excepcional, tornando-o adequado para casos de uso corporativos e de alta carga. Isso permite que empresas de todos os tamanhos se beneficiem dos recursos de desenvolvimento no-code da plataforma.

Integração com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL

Os aplicativos AppMaster.io funcionam com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, proporcionando flexibilidade e compatibilidade com vários sistemas.

Configuração personalizada

AppMaster.io oferece seis tipos de assinaturas, oferecendo opções para empresas de todos os níveis, desde startups até empresas. Escolha entre o plano gratuito Aprenda e Explore para novos usuários ou um dos planos pagos para recursos e recursos adicionais.

Comparando criadores de aplicativos No-Code

Ao avaliar plataformas no-code, é essencial considerar os principais recursos e benefícios que as diferenciam. Veja como AppMaster.io se compara a outros criadores de aplicativos no-code disponíveis no mercado:

Solução abrangente: AppMaster .io vai além do simples desenvolvimento de aplicativos web ou móveis para oferecer uma solução mais ampla e integrada para a criação de aplicativos backend, web e móveis em uma única plataforma. Essa abordagem full-stack reduz a necessidade de múltiplas ferramentas e agiliza o processo de desenvolvimento.

.io vai além do simples desenvolvimento de aplicativos web ou móveis para oferecer uma solução mais ampla e integrada para a criação de aplicativos backend, web e móveis em uma única plataforma. Essa abordagem full-stack reduz a necessidade de múltiplas ferramentas e agiliza o processo de desenvolvimento. Modelagem visual de dados e design de lógica de negócios: a modelagem visual de dados do AppMaster .io permite aos usuários projetar esquemas de banco de dados sem escrever código. Combinado com o BP Designer, ele permite design ponta a ponta e implementação de lógica de negócios, diferenciando AppMaster dos concorrentes.

a modelagem visual de dados do .io permite aos usuários projetar esquemas de banco de dados sem escrever código. Combinado com o BP Designer, ele permite design ponta a ponta e implementação de lógica de negócios, diferenciando dos concorrentes. Geração automática de código-fonte: AppMaster .io se destaca por gerar código-fonte nativo em linguagens de programação populares para back-end, web e aplicativos móveis, garantindo integração perfeita, desempenho aprimorado e dívida técnica reduzida.

.io se destaca por gerar código-fonte nativo em linguagens de programação populares para back-end, web e aplicativos móveis, garantindo integração perfeita, desempenho aprimorado e dívida técnica reduzida. G2 High Performer: AppMaster .io foi apresentado como High Performer e Momentum Leader na categoria No-Code Development Platforms de 2022 até agora (2023) pela G2, uma plataforma líder de análise de software. Este reconhecimento destaca a dedicação da AppMaster .io em fornecer produtos de qualidade e satisfação consistente do cliente.

Os recursos exclusivos e poderosos do AppMaster.io o tornam uma excelente escolha para empresas que buscam capitalizar os benefícios do desenvolvimento de aplicativos no-code. A plataforma agiliza o processo de desenvolvimento, reduz o débito técnico e permite que as empresas criem e mantenham soluções de software de forma rápida e econômica, fornecendo uma solução abrangente para back-end, web e aplicativos móveis.