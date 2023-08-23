كيف يعمل منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية؟

المبدأ الأساسي لمنشئ التطبيقات No-Code

منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية عبارة عن منصات تطوير تمكنك من إنشاء تطبيقات برمجية دون كتابة أي تعليمات برمجية. وهي تعمل استنادًا إلى واجهة مرئية سهلة الاستخدام ومجموعة من المكونات المعدة مسبقًا والتي يمكن ترتيبها وتكوينها لتطوير التطبيق وفقًا لمتطلباتك المحددة. يعمل النهج no-code على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتسهيلها، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين أو ذوي مهارات البرمجة المحدودة بإنشاء تطبيقات وظيفية دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق.

المبدأ الكامن وراء منشئي التطبيقات no-code هو استخلاص التعليمات البرمجية الأساسية والتفاصيل الفنية. يتيح لك ذلك التركيز على التصميم والوظيفة وتجربة المستخدم دون القلق بشأن جوانب البرمجة. يقوم النظام الأساسي بإنشاء الكود المطلوب بناءً على المكونات التي ترتبها والتكوينات التي تحددها.

تستخدم منصات تطوير التطبيقات No-code وظيفة السحب والإفلات للسماح للمستخدمين بتصميم تطبيقاتهم عن طريق الاختيار من بين مجموعة من المكونات المتاحة ووضعها على لوحة افتراضية. غالبًا ما تمثل هذه المكونات عناصر مشتركة في التطبيقات البرمجية، مثل الأزرار والنماذج والجداول وقوائم التنقل. يمكنك تكوين هذه المكونات عن طريق تعيين خصائصها، مثل الحجم واللون والسلوك، وربطها بمصادر البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات الأخرى. يمكنك نشر تطبيقك بمجرد تصميم تخطيط تطبيقك ووظائفه باستخدام مكونات وتكوينات النظام no-code. ستقوم المنصة بإنشاء التعليمات البرمجية اللازمة، وتجميع التطبيق وتعبئته، ونشره على النظام الأساسي المطلوب، مثل خادم الويب أو متجر التطبيقات، لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، على التوالي.

الميزات الرئيسية لمنشئي تطبيقات No-Code

يأتي منشئو التطبيقات No-code بميزات متنوعة لتبسيط عملية تطوير التطبيق وتحسينها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية ما يلي:

الواجهة المرئية: يستخدم منشئو التطبيقات No-code واجهة مرئية، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وتطويرها باستخدام أسلوب drag-and-drop . تساعد هذه الواجهة المستخدمين على رؤية كيف تبدو تطبيقاتهم وتعمل في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل تكرارها وإجراء التغييرات.

يستخدم منشئو التطبيقات واجهة مرئية، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وتطويرها باستخدام أسلوب . تساعد هذه الواجهة المستخدمين على رؤية كيف تبدو تطبيقاتهم وتعمل في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل تكرارها وإجراء التغييرات. المكونات والقوالب المعدة مسبقًا: يأتي منشئو التطبيقات هؤلاء مزودين بمكتبة من المكونات المعدة مسبقًا والتي تمثل عناصر التطبيق الشائعة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين هذه المكونات لإنشاء الوظيفة المطلوبة في تطبيقاتهم. توفر بعض الأنظمة الأساسية أيضًا قوالب توفر بنية وتصميمًا محددين مسبقًا لأنواع التطبيقات الشائعة، مثل متاجر التجارة الإلكترونية أو المدونات أو إدارة علاقات العملاء.

يأتي منشئو التطبيقات هؤلاء مزودين بمكتبة من المكونات المعدة مسبقًا والتي تمثل عناصر التطبيق الشائعة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين هذه المكونات لإنشاء الوظيفة المطلوبة في تطبيقاتهم. توفر بعض الأنظمة الأساسية أيضًا قوالب توفر بنية وتصميمًا محددين مسبقًا لأنواع التطبيقات الشائعة، مثل متاجر التجارة الإلكترونية أو المدونات أو إدارة علاقات العملاء. أتمتة سير العمل: يتضمن العديد من منشئي التطبيقات no-code أدوات لأتمتة العمليات التجارية وسير العمل. يمكن للمستخدمين تحديد القواعد والمشغلات لمختلف الإجراءات والأحداث داخل التطبيق، وتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية.

يتضمن العديد من منشئي التطبيقات أدوات لأتمتة العمليات التجارية وسير العمل. يمكن للمستخدمين تحديد القواعد والمشغلات لمختلف الإجراءات والأحداث داخل التطبيق، وتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. عمليات التكامل: غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات تكامل سلسة مع العديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث، مثل خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبوابات الدفع. يمكّنك هذا من استخدام وظائف هذه الخدمات داخل تطبيقك دون الاضطرار إلى التعامل مع عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات المعقدة مباشرةً.

غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية خيارات تكامل سلسة مع العديد من أدوات وخدمات الطرف الثالث، مثل خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وبوابات الدفع. يمكّنك هذا من استخدام وظائف هذه الخدمات داخل تطبيقك دون الاضطرار إلى التعامل مع عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات المعقدة مباشرةً. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب: يدعم العديد من منشئي التطبيقات no-code تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تطبيقات يمكن تشغيلها على منصات متعددة، بما في ذلك Android وiOS ومتصفحات الويب لسطح المكتب.

يدعم العديد من منشئي التطبيقات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والويب. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تطبيقات يمكن تشغيلها على منصات متعددة، بما في ذلك Android وiOS ومتصفحات الويب لسطح المكتب. قابلية التوسع: يجب أن يوفر منشئو التطبيقات No-code ميزات قابلة للتوسع حتى يتمكن تطبيقك من النمو مع نمو أعمالك. يتضمن ذلك التعامل مع حركة المرور المتزايدة وإضافة ميزات ومكونات جديدة والتعامل مع مهام سير العمل المعقدة أو مهام معالجة البيانات.

فوائد استخدام منشئي التطبيقات No-Code

إن استخدام منشئي التطبيقات no-code يفيد العديد من أصحاب المصلحة، بدءًا من أصحاب الأعمال وحتى فرق التطوير. فيما يلي العديد من الفوائد الرئيسية:

تقليل وقت التطوير وتكاليفه: يعمل منشئو التطبيقات No-code على تقليل وقت وتكلفة تطوير التطبيق من خلال التخلص من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية والحفاظ عليها. تصبح عملية التطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة من خلال السماح لك بإنشاء التطبيقات من خلال واجهة مرئية ومكونات مسبقة الصنع. زيادة مرونة الأعمال: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين النماذج الأولية والتكرار السريع، مما يسمح للشركات بالاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق المتغيرة أو احتياجات العملاء. يمكن للمستخدمين إجراء تغييرات بسرعة على تطبيقاتهم ونشر التحديثات دون الاضطرار إلى التعامل مع إعادة كتابة التعليمات البرمجية واختبارها. وصول أوسع إلى تطوير التطبيقات: نظرًا لأن منشئي التطبيقات no-code لا يحتاجون إلى معرفة برمجية واسعة النطاق، فيمكن لعدد أكبر من الأشخاص إنشاء التطبيقات وصيانتها. يتيح ذلك للمستخدمين غير التقنيين، مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات، المشاركة في تطوير التطبيقات مباشرةً، دون الاعتماد على المطورين المحترفين. النماذج الأولية والتكرار السريع: مع الأنظمة الأساسية no-code ، يمكنك إنشاء نماذج أولية وتكرار تطبيقاتك بسرعة، مما يجعل اختبار الأفكار والتحقق من صحتها أسهل قبل الالتزام بالتطوير واسع النطاق. وهذا يحسن عملية صنع القرار ويقلل من مخاطر استثمار الوقت والموارد في المنتجات غير القابلة للحياة. تقليل الديون الفنية: يساعد منشئو التطبيقات No-code على تقليل الديون الفنية عن طريق إنشاء تعليمات برمجية نظيفة وفعالة في الخلفية وتحديثها أثناء تغيير التطبيق الخاص بك. وهذا يضمن أن يظل تطبيقك قابلاً للصيانة وخاليًا من التعقيدات التي قد تنشأ عن الترميز اليدوي.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

يمكن لمنشئي التطبيقات No-code أن يفيدوا الشركات من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيق وجعله في متناول مجموعة واسعة من الأفراد. توفر هذه المنصات ميزات وفوائد رئيسية تسهل إنشاء تطبيقات حديثة وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى عملية الترميز التقليدية التي تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة.

منصة AppMaster.io

AppMaster.io عبارة عن منصة قوية no-code توفر حلاً شاملاً لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) الخاص بهم، وتكوين REST API ونقاط نهاية WSS. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى no-code ، يوفر AppMaster.io أدوات وقدرات واسعة النطاق لتطوير التطبيقات الخلفية.

توفر المنصة أيضًا القدرة على تصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم BP المرئي الخاص بـ AppMaster ، والذي يقوم تلقائيًا بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يستخدم AppMaster.io لغة برمجة Go لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر"، يأخذ AppMaster.io جميع المخططات، وينشئ كود المصدر، ويجمع التطبيقات، ويجري الاختبارات، ويحزم التطبيق في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، وينشر التطبيق على السحابة.

يعمل النهج الفريد الذي تتبعه المنصة في إنشاء حلول برمجية على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عندما تتغير المتطلبات. يتيح ذلك لمطور مواطن واحد إنشاء حل برمجي شامل يشمل الواجهة الخلفية للخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية بسهولة وكفاءة.

كيف يعمل AppMaster.io على تحسين تطوير التطبيقات No-Code

يقدم AppMaster.io العديد من التحسينات الملحوظة لعملية تطوير التطبيقات no-code:

تطوير التطبيقات من النهاية إلى النهاية

يوفر AppMaster.io عملية متزامنة وسلسة لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول باستخدام واجهة مرئية ووظيفة drag-and-drop. وهذا يوفر تجربة تطوير ونشر متسقة عبر جميع أنواع التطبيقات، مما يؤدي إلى تبسيط العملية بأكملها.

توليد كود المصدر التلقائي

عند النشر، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر الأصلي للتطبيقات، مما يضمن بقاء حل البرنامج الخاص بك محدثًا وخاليًا من أي ديون فنية. يتيح لك هذا أيضًا استضافة التطبيقات محليًا باستخدام الملفات الثنائية (اشتراكات Business وBusiness+) أو التعليمات البرمجية المصدر (اشتراكات Enterprise).

قابلية التوسع

تم تصميم AppMaster.io باستخدام Go لتطبيقات الواجهة الخلفية واستخدام التطبيقات المجمعة عديمة الحالة، مما يتيح قابلية التوسع الاستثنائية، مما يجعله مناسبًا لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. يتيح ذلك للشركات من جميع الأحجام الاستفادة من إمكانات تطوير النظام الأساسي no-code.

التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL

تعمل تطبيقات AppMaster.io مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يوفر المرونة والتوافق مع الأنظمة المختلفة.

التكوين المخصص

يقدم AppMaster.io ستة أنواع من الاشتراكات، مما يوفر خيارات للشركات على كل المستويات، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات. اختر من خطة التعلم والاستكشاف المجانية للمستخدمين الجدد، أو إحدى الخطط المدفوعة للحصول على موارد وميزات إضافية.

مقارنة منشئي التطبيقات No-Code

عند تقييم الأنظمة الأساسية no-code ، من الضروري مراعاة الميزات والفوائد الرئيسية التي تميزها. إليك كيفية مقارنة AppMaster.io بأدوات إنشاء التطبيقات الأخرى no-code والمتوفرة في السوق:

حل شامل: يتجاوز AppMaster .io تطوير تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة البسيطة ليقدم حلاً أكثر شمولاً وتكاملاً لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ضمن نظام أساسي واحد. يقلل هذا النهج المتكامل من الحاجة إلى أدوات متعددة ويبسط عملية التطوير.

يتجاوز .io تطوير تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة البسيطة ليقدم حلاً أكثر شمولاً وتكاملاً لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ضمن نظام أساسي واحد. يقلل هذا النهج المتكامل من الحاجة إلى أدوات متعددة ويبسط عملية التطوير. نمذجة البيانات المرئية وتصميم منطق الأعمال: تسمح نمذجة البيانات المرئية لـ AppMaster .io للمستخدمين بتصميم مخططات قاعدة البيانات دون كتابة التعليمات البرمجية. ومن خلال دمجه مع BP Designer، فإنه يتيح التصميم الشامل وتنفيذ منطق الأعمال، مما يجعل AppMaster بعيدًا عن المنافسين.

تسمح نمذجة البيانات المرئية لـ .io للمستخدمين بتصميم مخططات قاعدة البيانات دون كتابة التعليمات البرمجية. ومن خلال دمجه مع BP Designer، فإنه يتيح التصميم الشامل وتنفيذ منطق الأعمال، مما يجعل بعيدًا عن المنافسين. إنشاء كود المصدر تلقائيًا: يتميز AppMaster .io عن طريق إنشاء كود مصدر أصلي بلغات البرمجة الشائعة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن التكامل السلس والأداء المحسن وتقليل الديون الفنية.

يتميز .io عن طريق إنشاء كود مصدر أصلي بلغات البرمجة الشائعة لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يضمن التكامل السلس والأداء المحسن وتقليل الديون الفنية. G2 High Performance: تم تمييز AppMaster .io باعتباره صاحب أداء عالٍ وقائد زخم في فئة الأنظمة الأساسية للتطوير No-Code من عام 2022 حتى الآن (2023) بواسطة G2، وهي منصة رائدة لمراجعة البرامج. يسلط هذا التقدير الضوء على تفاني AppMaster .io في تقديم منتجات عالية الجودة ورضا العملاء المستمر.

تجعل ميزات AppMaster.io الفريدة والقوية منه خيارًا ممتازًا للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من فوائد تطوير التطبيقات no-code. تعمل المنصة على تبسيط عملية التطوير، وتقليل الديون الفنية، وتمكين الشركات من إنشاء وصيانة حلول برمجية بسرعة وفعالية من حيث التكلفة من خلال توفير حل شامل لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.