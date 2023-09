Come funzionano gli sviluppatori di app senza codice?

Il principio di base di un generatore di app No-Code

I generatori di app senza codice sono piattaforme di sviluppo che consentono di creare applicazioni software senza scrivere codice. Funzionano sulla base di un'interfaccia visiva intuitiva e di una serie di componenti predefiniti che possono essere organizzati e configurati per sviluppare un'app in base alle tue esigenze specifiche. L'approccio no-code semplifica e ottimizza il processo di sviluppo dell'app, consentendo agli utenti non tecnici o a coloro con competenze di programmazione limitate di creare applicazioni funzionali senza la necessità di competenze approfondite di programmazione.

Il principio alla base degli sviluppatori di app no-code è quello di astrarre il codice sottostante e i dettagli tecnici. Ciò ti consente di concentrarti sul design, sulla funzionalità e sull'esperienza utente senza preoccuparti degli aspetti di codifica. La piattaforma genera il codice richiesto in base ai componenti che disponi e alle configurazioni che imposti.

Le piattaforme di sviluppo di app No-code utilizzano la funzionalità di trascinamento della selezione per consentire agli utenti di progettare le proprie applicazioni selezionando da una serie di componenti disponibili e posizionandoli su un'area di disegno virtuale. Questi componenti rappresentano spesso elementi comuni nelle applicazioni software, come pulsanti, moduli, tabelle e menu di navigazione. Puoi configurare questi componenti impostandone le proprietà, ad esempio dimensione, colore e comportamento, e collegandoli a origini dati, API o altri servizi. Puoi pubblicare la tua applicazione dopo aver progettato il layout e le funzionalità dell'app utilizzando i componenti e le configurazioni della piattaforma no-code. La piattaforma genererà il codice necessario, compilerà e impacchetterà l'app e la distribuirà sulla piattaforma desiderata, come un server web o un app store, rispettivamente per app web e mobili.

Funzionalità principali degli sviluppatori di app No-Code

Gli sviluppatori di app No-code sono dotati di varie funzionalità per semplificare e migliorare il processo di sviluppo dell'app. Alcune delle caratteristiche principali includono:

Interfaccia visiva: gli sviluppatori di app No-code utilizzano un'interfaccia visiva, consentendo agli utenti di progettare e sviluppare applicazioni utilizzando un approccio drag-and-drop . Questa interfaccia aiuta gli utenti a vedere l'aspetto e il funzionamento delle loro applicazioni in tempo reale, semplificando l'iterazione e l'apporto di modifiche.

gli sviluppatori di app utilizzano un'interfaccia visiva, consentendo agli utenti di progettare e sviluppare applicazioni utilizzando un approccio . Questa interfaccia aiuta gli utenti a vedere l'aspetto e il funzionamento delle loro applicazioni in tempo reale, semplificando l'iterazione e l'apporto di modifiche. Componenti e modelli predefiniti: questi costruttori di app sono dotati di una libreria di componenti predefiniti che rappresentano elementi comuni dell'applicazione. Gli utenti possono scegliere tra questi componenti per creare la funzionalità desiderata nelle loro applicazioni. Alcune piattaforme offrono anche modelli che forniscono una struttura e un design predefiniti per tipi comuni di applicazioni, come negozi di e-commerce, blog o CRM.

questi costruttori di app sono dotati di una libreria di componenti predefiniti che rappresentano elementi comuni dell'applicazione. Gli utenti possono scegliere tra questi componenti per creare la funzionalità desiderata nelle loro applicazioni. Alcune piattaforme offrono anche modelli che forniscono una struttura e un design predefiniti per tipi comuni di applicazioni, come negozi di e-commerce, blog o CRM. Automazione del flusso di lavoro: molti creatori di app no-code includono strumenti per automatizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro. Gli utenti possono definire regole e trigger per varie azioni ed eventi all'interno dell'applicazione, semplificando i processi e migliorando l'efficienza senza la necessità di scrivere codice.

molti creatori di app includono strumenti per automatizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro. Gli utenti possono definire regole e trigger per varie azioni ed eventi all'interno dell'applicazione, semplificando i processi e migliorando l'efficienza senza la necessità di scrivere codice. Integrazioni: le piattaforme No-code spesso forniscono opzioni di integrazione perfetta con vari strumenti e servizi di terze parti, come servizi di email marketing, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gateway di pagamento. Ciò ti consente di utilizzare la funzionalità di questi servizi all'interno della tua app senza dover gestire direttamente complesse integrazioni API.

le piattaforme spesso forniscono opzioni di integrazione perfetta con vari strumenti e servizi di terze parti, come servizi di email marketing, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e gateway di pagamento. Ciò ti consente di utilizzare la funzionalità di questi servizi all'interno della tua app senza dover gestire direttamente complesse integrazioni API. Sviluppo di app mobili e Web: molti creatori di app no-code supportano lo sviluppo di applicazioni sia mobili che Web. Ciò consente agli utenti di creare applicazioni che possono essere eseguite su più piattaforme, inclusi Android, iOS e browser Web desktop.

molti creatori di app supportano lo sviluppo di applicazioni sia mobili che Web. Ciò consente agli utenti di creare applicazioni che possono essere eseguite su più piattaforme, inclusi Android, iOS e browser Web desktop. Scalabilità: gli sviluppatori di app No-code dovrebbero fornire funzionalità di scalabilità in modo che la tua applicazione possa crescere insieme alla crescita della tua azienda. Ciò include la gestione dell'aumento del traffico, l'aggiunta di nuove funzionalità e componenti e la gestione di flussi di lavoro complessi o attività di elaborazione dati.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Vantaggi dell'utilizzo degli sviluppatori di app No-Code

L'utilizzo di sviluppatori di app no-code avvantaggia varie parti interessate, dagli imprenditori ai team di sviluppo. Ecco alcuni vantaggi chiave:

Tempi e costi di sviluppo ridotti: gli sviluppatori di app No-code riducono i tempi e i costi di sviluppo delle app eliminando la necessità di scrivere e mantenere il codice. Il processo di sviluppo diventa più rapido ed economico consentendo di creare applicazioni tramite un'interfaccia visiva e componenti predefiniti. Maggiore agilità aziendale: le piattaforme No-code consentono la prototipazione e l'iterazione rapide, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente alle mutevoli richieste del mercato o alle esigenze dei clienti. Gli utenti possono apportare rapidamente modifiche alle proprie applicazioni e distribuire aggiornamenti senza dover affrontare la riscrittura e il test del codice. Accesso più ampio allo sviluppo di app: poiché gli sviluppatori di app no-code non richiedono conoscenze approfondite di programmazione, più persone possono creare e gestire applicazioni. Ciò consente agli utenti non tecnici, come analisti aziendali e product manager, di partecipare direttamente allo sviluppo dell'app, senza dipendere da sviluppatori professionisti. Prototipazione e iterazione rapide: con le piattaforme no-code , puoi prototipare e iterare rapidamente le tue applicazioni, semplificando il test e la convalida delle idee prima di impegnarti nello sviluppo su vasta scala. Ciò migliora il processo decisionale e riduce il rischio di investire tempo e risorse in prodotti non redditizi. Debito tecnico ridotto: gli sviluppatori di app No-code aiutano a ridurre il debito tecnico generando codice pulito ed efficiente in background e aggiornandolo man mano che si modifica l'applicazione. Ciò garantisce che la tua app rimanga manutenibile e priva delle complessità che possono derivare dalla codifica manuale.

Gli sviluppatori di app No-code possono avvantaggiare le aziende semplificando il processo di sviluppo delle app e rendendolo più accessibile a una gamma più ampia di individui. Queste piattaforme offrono caratteristiche e vantaggi chiave che facilitano la creazione di applicazioni moderne e scalabili senza il processo di codifica tradizionale, lungo e costoso.

La piattaforma AppMaster.io

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che offre una soluzione completa per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), progettare la logica aziendale utilizzando il proprio Business Processes (BP) Designer e configurare l'API REST e gli endpoint WSS. A differenza di altre piattaforme no-code, AppMaster.io fornisce strumenti e funzionalità estesi per lo sviluppo di applicazioni backend.

La piattaforma offre inoltre la possibilità di progettare la logica aziendale utilizzando il visual BP Designer di AppMaster, che genera automaticamente il codice sorgente per applicazioni backend, web e mobili. AppMaster.io utilizza il linguaggio di programmazione Go per le applicazioni backend, il framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS per le applicazioni mobili. Quando gli utenti premono il pulsante "Pubblica", AppMaster.io prende tutti i progetti, genera il codice sorgente, compila applicazioni, esegue test, comprime l'applicazione in contenitori Docker (solo backend) e distribuisce l'applicazione nel cloud.

L'approccio unico della piattaforma alla creazione di soluzioni software elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero quando i requisiti cambiano. Ciò consente anche a un singolo sviluppatore cittadino di creare una soluzione software completa che comprenda un server backend, un sito Web, un portale clienti e applicazioni mobili native in modo semplice ed efficiente.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

In che modo AppMaster.io migliora lo sviluppo di app No-Code

AppMaster.io apporta numerosi miglioramenti notevoli al processo di sviluppo di app no-code:

Sviluppo di applicazioni end-to-end

AppMaster.io offre un processo sincrono e senza soluzione di continuità per la creazione di applicazioni backend, web e mobili utilizzando un'interfaccia visiva e funzionalità drag-and-drop. Ciò fornisce un'esperienza di sviluppo e distribuzione coerente per tutti i tipi di applicazioni, semplificando l'intero processo.

Generazione automatica del codice sorgente

Al momento della pubblicazione, AppMaster genera il codice sorgente nativo per le applicazioni, garantendo che la tua soluzione software rimanga aggiornata e libera da qualsiasi debito tecnico. Ciò consente inoltre di ospitare applicazioni in locale utilizzando file binari (abbonamenti Business e Business+) o codice sorgente (abbonamenti Enterprise).

Scalabilità

Realizzato con Go per applicazioni backend e utilizzando applicazioni stateless compilate, AppMaster.io consente una scalabilità eccezionale, rendendolo adatto a casi d'uso aziendali e ad alto carico. Ciò consente alle aziende di tutte le dimensioni di trarre vantaggio dalle funzionalità di sviluppo no-code della piattaforma.

Integrazione con database compatibili con PostgreSQL

Le applicazioni AppMaster.io funzionano con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario, fornendo flessibilità e compatibilità con vari sistemi.

Configurazione personalizzata

AppMaster.io offre sei tipi di abbonamenti, offrendo opzioni per aziende di ogni livello, dalle startup alle imprese. Scegli tra il piano Impara ed esplora gratuito per i nuovi utenti o uno dei piani a pagamento per risorse e funzionalità aggiuntive.

Confronto tra gli sviluppatori di app No-Code

Quando si valutano le piattaforme no-code, è essenziale considerare le caratteristiche principali e i vantaggi che le differenziano. Ecco come AppMaster.io si confronta con altri costruttori di app no-code disponibili sul mercato:

Soluzione completa: AppMaster .io va oltre il semplice sviluppo di app web o mobili per offrire una soluzione più ampia e integrata per la creazione di applicazioni backend, web e mobili in un'unica piattaforma. Questo approccio full-stack riduce la necessità di più strumenti e semplifica il processo di sviluppo.

.io va oltre il semplice sviluppo di app web o mobili per offrire una soluzione più ampia e integrata per la creazione di applicazioni backend, web e mobili in un'unica piattaforma. Questo approccio full-stack riduce la necessità di più strumenti e semplifica il processo di sviluppo. Modellazione visiva dei dati e progettazione della logica aziendale: la modellazione visiva dei dati di AppMaster .io consente agli utenti di progettare schemi di database senza scrivere codice. In combinazione con BP Designer, consente la progettazione end-to-end e l'implementazione della logica aziendale, distinguendo AppMaster dalla concorrenza.

la modellazione visiva dei dati di .io consente agli utenti di progettare schemi di database senza scrivere codice. In combinazione con BP Designer, consente la progettazione end-to-end e l'implementazione della logica aziendale, distinguendo dalla concorrenza. Generazione automatica del codice sorgente: AppMaster .io si distingue per la generazione di codice sorgente nativo nei linguaggi di programmazione più diffusi per applicazioni backend, web e mobili, garantendo un'integrazione perfetta, prestazioni migliorate e debito tecnico ridotto.

.io si distingue per la generazione di codice sorgente nativo nei linguaggi di programmazione più diffusi per applicazioni backend, web e mobili, garantendo un'integrazione perfetta, prestazioni migliorate e debito tecnico ridotto. G2 High Performer: AppMaster .io è stato presentato come High Performer e Momentum Leader nella categoria Piattaforme di sviluppo No-Code dal 2022 fino ad oggi (2023) da G2, una delle principali piattaforme di revisione software. Questo riconoscimento evidenzia l'impegno di AppMaster .io nel fornire prodotti di qualità e una costante soddisfazione del cliente.

Le funzionalità uniche e potenti di AppMaster.io lo rendono una scelta eccellente per le aziende che desiderano sfruttare i vantaggi dello sviluppo di app no-code. La piattaforma semplifica il processo di sviluppo, riduce il debito tecnico e consente alle aziende di creare e mantenere soluzioni software in modo rapido ed economico fornendo una soluzione completa per applicazioni backend, Web e mobili.