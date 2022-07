Les notifications automatisées sont un excellent moyen de suivre vos activités en ligne et de recevoir des mises à jour pour divers événements. Vous pouvez configurer des notifications automatiques pour tout, des nouveaux e-mails et mises à jour des médias sociaux aux rendez-vous à venir et aux alertes météo.

Cet article répond à deux questions : comment les notifications automatiques peuvent-elles vous être utiles et les ajuster ?

Principaux avantages des notifications automatisées

Les notifications automatisées sont sur chaque appareil que nous transportons. Chaque application que nous utilisons et n'utilisons pas continue de nous rappeler toute activité de son côté. Bien que certaines alertes ne soient honnêtement pas utiles, faisant généralement la promotion de l'application elle-même et nous obligeant à acheter de nouveaux produits, d'autres peuvent vraiment avoir un impact positif sur votre flux de travail et votre style de vie.

Pourquoi en avez-vous besoin ? Vous pouvez utiliser des notifications automatisées pour à peu près n'importe quoi, qu'il s'agisse d'être tenu au courant des nouveaux e-mails et des mises à jour des réseaux sociaux ou de recevoir des mises à jour sur les rendez-vous à venir et les prévisions météorologiques. Vous pouvez même les utiliser pour suivre les documents partagés ou vous assurer que vos amis savent quand vous êtes disponible.

Vous n'avez jamais à vous soucier de manquer une seule mise à jour ou alerte grâce aux notifications automatisées. En configurant différents types de notifications, vous pouvez être sûr de recevoir des mises à jour où que vous soyez. Les notifications garantissent que vous serez toujours au courant des dernières nouvelles et des modifications apportées à votre emploi du temps.

L'utilisation des notifications automatisées présente de nombreux avantages.

Avantages des notifications automatisées si vous êtes un utilisateur

Gagner du temps. Au lieu de vérifier toutes les applications pour de nouvelles mises à jour et activités, vous pouvez passer par le centre de notification de votre appareil et définir si quelque chose d'important s'est produit. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts, en particulier pendant la journée de rédaction chargée.

Qu'est-ce qui est important ici ? Avec tous les différents types d'alertes, de mises à jour et d'informations disponibles aujourd'hui, il peut parfois être difficile de les suivre toutes. Pour configurer le centre de notification, vous devez parcourir chaque application et service et hiérarchiser les alertes, en n'activant que les plus importantes. Vous trouverez plus de suggestions sur la façon d'ajuster les notifications plus loin dans le post.

Restez organisé . Les notifications automatisées peuvent vous aider à rester organisé et à maîtriser votre emploi du temps. Configurez des alertes pour les nouveaux e-mails professionnels, les rendez-vous à venir, les mises à jour importantes.

Être en retard et oublier des réunions et des appels importants n'est pas ce dont vous avez à vous soucier avec les notifications automatisées dans votre calendrier. En configurant des notifications automatiques pour votre calendrier, vous serez rappelé des événements à venir où que vous soyez, et il est garanti que vous ne manquerez aucun rendez-vous.

Avec les alertes activées, vous organiserez le flux de travail de la meilleure façon, en recevant toujours les rappels nécessaires sur ce qui doit être accompli.

Restez informé dans différentes situations. Différents types de notifications peuvent faire une grande différence pour rester au courant des informations dont vous avez besoin. Les alertes météo, par exemple, sont idéales pour suivre la température et d'autres conditions où que vous soyez. Obtenir des notifications automatisées sur votre équipe sportive préférée est un autre excellent moyen de rester informé sans avoir à consulter manuellement un site Web ou des comptes de médias sociaux tout le temps.

Les notifications automatisées peuvent vous garder en sécurité et informé en cas d'urgence. Vous pouvez configurer des alertes pour les événements météorologiques violents dans votre région, tels que les ouragans, les tornades ou les inondations soudaines. De cette façon, vous saurez quand agir et être prêt.

Rester connecté. Les alertes peuvent vous aider à rester en contact avec vos amis et votre famille. Vous pouvez configurer des alertes pour les nouveaux messages sur les réseaux sociaux ou lorsque vos amis et les membres de votre famille publient de nouvelles mises à jour. Avec des notifications en temps opportun, vous ne manquerez jamais aucun événement ni aucune actualité.

Avantages des notifications automatisées si vous êtes un créateur d'application

Si vous êtes un créateur d'application, il est essentiel d'avoir un système de notification des utilisateurs. Comment cela peut-il être utile dans votre entreprise ?

Augmentez la rétention des utilisateurs et stimulez l'engagement. Les notifications vous donnent le pouvoir de modifier la façon dont vous interagissez avec les utilisateurs. Utilisez cette flexibilité pour envoyer des alertes opportunes et pertinentes. Gardez-les engagés et impliqués en les informant des événements actuels comme les offres spéciales.

En plus de cela, les notifications peuvent aider à fidéliser les utilisateurs. De nombreux détenteurs d'appareils n'ouvrent pas les applications téléchargées après l'installation. Les alertes personnalisées sont un moyen efficace de les intéresser et de transformer les utilisateurs inactifs en actifs.

Avertir des mises à jour et des nouvelles. Chaque fois qu'une mise à jour ou une modification critique se produit dans votre application, informez-en les utilisateurs. Il améliore l'impression générale de l'interaction avec votre application. Les notifications peuvent faire gagner du temps et simplifier l'utilisation de l'application, par exemple, si le lien dans l'alerte envoie l'utilisateur à la partie exacte lui permettant d'agir immédiatement sans clics inutiles.

Augmentez les taux de conversion. Les alertes envoyées en temps opportun augmentent considérablement les taux de conversion. Un bon exemple est l'industrie du commerce électronique. Les applications de commerce électronique sont souvent confrontées au problème des paniers abandonnés. Vous pouvez toujours informer un client qu'un article laissé dans le panier n'a jamais passé la caisse pour éviter cela. Assurez-vous également d'informer les utilisateurs des ventes et des remises à venir, afin qu'ils puissent avoir une chance de faire une bonne affaire dans votre magasin.

Dans l'ensemble, les notifications automatisées sont un excellent outil car elles vous permettent de prendre le contrôle de votre emploi du temps et d'être plus efficace et productif avec votre temps.

Comment régler la notification ?

Recevoir trop d'alertes peut être frustrant et accablant. Malgré leurs avantages, les notifications automatisées ne peuvent être utiles que lorsqu'elles sont mises en place. Voyons comment vous pouvez ajuster vos notifications quotidiennes. Voici quelques conseils :

Assurez-vous de recevoir les notifications appropriées

Tous les messages ne sont pas créés égaux, alors assurez-vous de ne recevoir que les notifications qui sont importantes pour vous. Par exemple, il peut s'agir uniquement de comptes professionnels et personnels non mis en sourdine, de comptes de divertissement muets contenant des informations inutiles sur les plateformes de médias sociaux.

Faites attention à vos paramètres

Chaque notification aura son propre ensemble de paramètres, alors assurez-vous de les ajuster en conséquence.

Organisez votre panneau de notification

L'utilisation des notifications automatisées est un excellent moyen de garder une trace de tous les événements qui vous intéressent. En vous abonnant à différents types d'alertes, vous pouvez les trier dans votre panneau de notification d'une manière qui vous semble logique. Cela facilite l'organisation des notifications, vous n'avez donc qu'à regarder vos plus importantes.

Utilisez les options de son ou de vibration avec parcimonie

Les notifications avec son ou vibration peuvent être utiles pour les rappels, mais si votre téléphone bourdonne ou émet constamment du son, cela peut rendre les autres personnes folles autour de vous.

Ajustez les notifications pour les applications qui vous ennuient

Ils sont grands, mais parfois ils peuvent être trop. S'il y a une application que vous n'utilisez jamais ou qui vous dérange constamment, ajustez les paramètres pour qu'elle cesse de vous avertir. En d'autres termes, désactivez les notifications pour les choses dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin d'un message pour quelque chose, désactivez-le. Cela vous aidera à garder votre panneau de notification propre et organisé.

Fréquence des notifications

Lors de la configuration des notifications automatisées, une chose à considérer est la fréquence à laquelle vous souhaitez les recevoir. Souhaitez-vous recevoir une notification à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ou juste une fois par jour ou par semaine ? Il est important de trouver une fréquence qui fonctionne pour vous et qui ne soit pas trop écrasante ou perturbatrice.

Pensez à ce qui est important pour vous et à ce dont vous avez besoin pour rester au top. Par exemple, si vous attendez un e-mail important, vous pouvez configurer une notification pour vous avertir dès que l'e-mail est envoyé. D'autre part, si vous ne souhaitez consulter votre messagerie qu'une fois par jour, vous pouvez configurer une notification pour la fin de la journée.

Il en va de même pour les réseaux sociaux. Si vous souhaitez être averti chaque fois que quelqu'un aime ou commente votre publication, configurez des notifications pour cela. Si vous ne souhaitez recevoir des mises à jour qu'une fois par jour, configurez une notification automatisée pour la fin de chaque journée.

