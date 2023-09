Eine Datenbank bezieht sich im Kontext der Website-Entwicklung auf eine organisierte Sammlung strukturierter Daten, die so gespeichert sind, dass eine effiziente Speicherung, Abfrage, Änderung und Löschung von Informationen ermöglicht wird. Datenbanken dienen als Rückgrat vieler moderner Webanwendungen. Sie stellen die notwendige Infrastruktur für die Verwaltung großer Datenmengen bereit und unterstützen die komplexen Vorgänge, die diese Anwendungen ausführen. Der Hauptzweck einer Datenbank besteht darin, eine zuverlässige und effiziente Datenverwaltung sicherzustellen und so Anwendungen den einfachen Zugriff auf die gespeicherten Informationen und deren Bearbeitung zu ermöglichen.

Datenbanken können in verschiedene Typen eingeteilt werden, wobei die häufigsten relationale und NoSQL-Datenbanken sind. Relationale Datenbanken verwenden Tabellen zum Speichern von Daten, wobei jede Tabelle aus Zeilen und Spalten besteht, die einzelne Datensätze bzw. deren Attribute darstellen. Diese Datenbanken folgen den Prinzipien des relationalen Modells, bei dem die Definition von Beziehungen zwischen Datenentitäten mithilfe von Primär- und Fremdschlüsseln im Vordergrund steht. Zu den beliebten relationalen Datenbanken gehören PostgreSQL, MySQL und Microsoft SQL Server.

Andererseits übernehmen NoSQL-Datenbanken verschiedene Datenspeichermodelle, wie z. B. Dokument-, Schlüsselwert-, Spaltenfamilien- und Diagrammspeichersysteme. Diese Datenbanken sind für die Verarbeitung unstrukturierter oder halbstrukturierter Daten konzipiert, die typischerweise in umfangreichen Webanwendungen vorkommen. Zu den bekannten NoSQL-Datenbanken gehören MongoDB, Cassandra und Redis.

Wenn es um AppMaster geht, eine bemerkenswerte no-code Plattform für die Entwicklung von Websites, Mobilgeräten und Backend-Anwendungen, spielen Datenbanken eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung einer nahtlosen Datenverwaltung. AppMaster können Kunden visuell ansprechende Datenmodelle (Datenbankschemata) für ihre Backend-Anwendungen erstellen, die zusammen mit der visuell gestalteten Geschäftslogik (sogenannte Geschäftsprozesse) verwendet werden können. Dadurch entsteht ein robustes Datenverwaltungssystem, das als Grundlage für die Web- und Mobilanwendungen dient, die Kunden mithilfe der AppMaster Plattform erstellen.

AppMaster bietet Unterstützung für PostgreSQL und alle PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als primäre Datenbank für seine Anwendungen. Diese Datenbanken sind für ihre hohe Leistungsfähigkeit und die Einhaltung der ACID-Eigenschaften (Atomizität, Konsistenz, Isolation, Haltbarkeit) bekannt, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der darin gespeicherten Daten gewährleisten. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von PostgreSQL und seiner Kompatibilität mit anderen Datenbanken können AppMaster Anwendungen verschiedene datengesteuerte Vorgänge effizient unterstützen, sodass sie sowohl für Anwendungsfälle auf Unternehmensebene als auch für Anwendungsfälle mit hoher Auslastung geeignet sind.

Darüber hinaus umfasst die Datenbankinfrastruktur von AppMaster erweiterte Funktionen wie die automatische Generierung von Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints sowie Datenbankschema-Migrationsskripts. Dies ermöglicht eine nahtlose Datenbankverwaltung und -wartung während des gesamten Anwendungsentwicklungslebenszyklus, wodurch die Komplexität reduziert wird, die normalerweise mit der Verarbeitung großer Datenmengen verbunden ist, und die Anwendungsbereitstellung optimiert wird.

Die visuell gestalteten Datenmodelle von AppMaster in Verbindung mit der visuell gestalteten Geschäftslogik ermöglichen es Kunden, eine starke Datenbankgrundlage für ihre Anwendungen aufzubauen, ohne dass dafür Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dies vereinfacht den Prozess des Erstellens, Änderns und Bereitstellens von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen und reduziert die Entwicklungszeit und -kosten im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsansätzen erheblich. Darüber hinaus gewährleistet die no-code Natur der Plattform eine nahtlose Integration verschiedener Datenbanken und der zugehörigen Komponenten und bietet so eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für die Website-Entwicklung.

Der Ansatz von AppMaster zur Beseitigung technischer Schulden ist erwähnenswert, da er dazu beiträgt, die allgemeine Stabilität und Wartbarkeit der generierten Anwendungen zu verbessern. Durch die Neugenerierung von Anwendungen bei jeder Anforderungsänderung verhindert die Plattform die Ansammlung von veraltetem oder redundantem Code und stellt so sicher, dass die zugrunde liegende Datenbankstruktur robust und effizient bleibt. Auf diese Weise kann selbst ein einzelner Entwickler ohne umfangreiches technisches Fachwissen problemlos skalierbare und umfassende Softwarelösungen erstellen, die Server-Backends, Websites, Kundenportale und native mobile Anwendungen umfassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Datenbanken ein entscheidender Aspekt der modernen Website-Entwicklung sind, da sie die notwendige Infrastruktur für die Verwaltung von Daten in Web-, Backend- und mobilen Anwendungen bereitstellen. Die no-code Plattform von AppMaster vereinfacht den Prozess der Integration verschiedener Datenbanken in Anwendungen und ermöglicht es Kunden, problemlos skalierbare und leistungsstarke Lösungen zu erstellen. Durch die Automatisierung der Generierung von Datenbankschemata, API-Dokumentation und Migrationsskripten fördert AppMaster eine effiziente Datenverwaltung und stellt die Integrität und Stabilität der von ihm generierten Anwendungen sicher. Durch die Nutzung der Vorteile von Datenbanken in Kombination mit visuell gestalteten Datenmodellen und Geschäftslogik bietet AppMaster eine leistungsstarke und effiziente Plattform für die schnelle Anwendungsentwicklung und ist damit ideal für ein breites Kundenspektrum, von kleinen bis hin zu großen Unternehmen.