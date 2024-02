No-Code-Sprach-Apps

No-Code Voice-Apps beziehen sich auf eine bestimmte Kategorie von Anwendungen, die es Benutzern ermöglichen, mit ihnen über Sprachbefehle zu interagieren, und die auch auf no-code Plattformen wie AppMaster erstellt werden. Diese Anwendungen nutzen häufig fortschrittliche Spracherkennungs-, Sprachsynthese- und Verarbeitungstechnologien für natürliche Sprache, um den Benutzern effiziente und bequeme sprachbasierte Interaktionsfunktionen bereitzustellen. Diese Art von App soll Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern die Möglichkeit geben, sprachgesteuerte Anwendungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen.

Mit der rasanten Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz (KI) und Spracherkennungstechnologien werden sprachaktivierte Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen immer häufiger eingesetzt. Durch die Integration von Sprachbefehlen in Apps können Benutzer von verbesserter Interaktivität und Komfort profitieren und gleichzeitig die Zugänglichkeit für Personen mit körperlichen Einschränkungen gewährleisten. Laut einem Bericht von Juniper Research wird der weltweite Markt für sprachbasierte intelligente Lautsprecher bis 2025 voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar erreichen, was die potenziellen Wachstumschancen in diesem Bereich verdeutlicht.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach no-code Plattformen gestiegen, die den App-Entwicklungsprozess vereinfachen und beschleunigen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse oder -kenntnisse erforderlich sind. no-code Plattformen wie AppMaster revolutionieren die moderne Softwareentwicklung, indem sie Benutzern eine zugänglichere und effizientere Möglichkeit zum Erstellen von Anwendungen bieten. Laut einer aktuellen Studie von Gartner werden low-code und no-code Lösungen bis 2024 voraussichtlich über 65 % aller App-Entwicklungsfunktionen ausmachen.

No-Code Voice-Apps kombinieren diese beiden aufkommenden Trends nahtlos und ermöglichen Benutzern die Entwicklung intuitiver, sprachgesteuerter Anwendungen, die eine breitere Benutzerbasis ansprechen und ein ansprechenderes Benutzererlebnis bieten. Durch die Nutzung der visuellen Benutzeroberfläche, drag-and-drop Komponenten und vorgefertigten Module einer no-code Plattform können Benutzer schnell Anwendungen mit Sprachfunktionen erstellen und anpassen. Dies beschleunigt nicht nur den Entwicklungsprozess, sondern stellt auch sicher, dass Anwendungen mit minimalem technischen Aufwand und minimalem Wartungsaufwand entsprechend sich ändernden Anforderungen weiterentwickelt werden können.

Die AppMaster Plattform vereinfacht beispielsweise den Prozess der Entwicklung von No-Code Voice-Apps erheblich und ermöglicht es Benutzern, Datenmodelle, Geschäftslogik, REST-API- endpoints und WebSocket- endpoints zu erstellen – alles über eine benutzerfreundliche, visuelle Oberfläche. Die Plattform generiert Quellcode für Backend-Anwendungen in Go (Golang), Webanwendungen im Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript sowie mobile Anwendungen mit servergesteuertem Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS.

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung einer no-code Plattform wie AppMaster zum Erstellen von Sprachanwendungen liegt in ihrem servergesteuerten Ansatz. Dadurch können Kunden die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel der App aktualisieren, ohne neue Versionen an verschiedene App-Stores senden zu müssen, was zu kürzeren Ausfallzeiten und erhöhter Flexibilität führt. Darüber hinaus macht die umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von AppMaster die Anwendungsentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger, sodass selbst ein einzelner Bürgerentwickler anspruchsvolle, skalierbare Softwarelösungen erstellen kann.

Da immer mehr Unternehmen, Konzerne und einzelne Entwickler auf no-code Plattformen zurückgreifen, um eine breite Palette von Anwendungen zu erstellen, sind No-Code Voice Apps auf dem besten Weg, ein integraler Bestandteil der modernen App-Entwicklungslandschaft zu werden. Die AppMaster Plattform ermöglicht es Benutzern neben anderen no-code -Lösungen, sprachgesteuerte Anwendungen zu erstellen, die den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht werden, von Finanzen und Gesundheitswesen bis hin zu Bildung und Unterhaltung.

Mit AppMaster können Benutzer hoch skalierbare und anpassbare No-Code Voice-Apps erstellen, indem sie vorgefertigte Module, Vorlagen und Komponenten nutzen und wesentliche Geschäftslogik und Datenmodelle definieren, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dadurch können Unternehmen und Privatpersonen letztendlich die Leistungsfähigkeit modernster Technologie in Form von KI, Spracherkennung und Sprachsynthese nutzen, um eine neue Ära von no-code -Anwendungen einzuleiten, die das Benutzererlebnis verbessern, die Zugänglichkeit verbessern und verschiedene Prozesse rationalisieren in einer zunehmend vernetzten Welt.