No-Code ERP (Enterprise Resource Planning) bezeichnet eine bahnbrechende Methode zur Implementierung und Wartung von ERP-Systemen, ohne dass traditionelle Codierungs- und Programmierkenntnisse erforderlich sind. Es nutzt die Funktionen von no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster, um die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von ERP-Systemen für Unternehmen aller Größen und Branchen zu erleichtern. Dieser Ansatz reduziert den mit der herkömmlichen ERP-Implementierung verbundenen Zeitaufwand, die Kosten und die Komplexität erheblich und bietet darüber hinaus eine hervorragende Skalierbarkeit und Flexibilität zur Anpassung an Änderungen der Geschäftsanforderungen.

Das Hauptziel von No-Code ERP besteht darin, Unternehmen in die Lage zu versetzen, eine bessere Kontrolle über ihre Geschäftsprozesse zu erlangen, Abläufe zu rationalisieren und die Entscheidungsfähigkeit zu verbessern, indem die Abhängigkeit von Entwicklern, Beratern und langwierigen Entwicklungsprozessen beseitigt wird. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit visuell gesteuerter Benutzeroberflächen und intelligenter Automatisierung ermöglicht No-Code ERP Geschäftsanwendern und IT-Experten das Entwerfen, Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von ERP-Systemen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dies demokratisiert den Zugang zu ERP-Lösungen für Organisationen mit begrenzten technischen Ressourcen oder Budgets.

Laut Gartner wird der globale ERP-Softwaremarkt bis 2025 voraussichtlich 49,5 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei die Nachfrage nach agilen, cloudbasierten und skalierbaren Lösungen, die sich schnell an sich ändernde Geschäftsumgebungen anpassen können, steigt. No-Code ERP-Plattformen wie AppMaster sind gut aufgestellt, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, da sie eine umfassende Suite von Tools, Diensten und Funktionen bieten, die es Unternehmen ermöglichen, voll funktionsfähige Anwendungen der Enterprise-Klasse zu einem Bruchteil der Zeit und Kosten zu erstellen und Aufwand herkömmlicher Entwicklungsmethoden.

Der Kern des No-Code ERP-Ansatzes ist die Verwendung visueller drag-and-drop Designtools und vorgefertigter Vorlagen, die es Benutzern ermöglichen, benutzerdefinierte Datenmodelle, Geschäftsprozesse, Benutzeroberflächen und Integrationsworkflows zu erstellen, ohne dass dies erforderlich ist Programmierkenntnisse. In Kombination mit Funktionen für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz automatisieren diese Tools viele der komplexen Aufgaben im Zusammenhang mit der ERP-Implementierung und -Wartung, einschließlich Datenintegration, Validierung, Migration und Berichterstellung. Dies ermöglicht es Benutzern, sich auf die funktionalen Anforderungen und Geschäftsergebnisse ihrer ERP-Systeme zu konzentrieren und nicht auf technische Details und Programmierprobleme.

Beispielsweise kann ein Fertigungsunternehmen eine No-Code ERP-Plattform wie AppMaster verwenden, um eine umfassende Anwendung zu erstellen, die Lagerbestände, Beschaffung, Produktionsplanung, Qualitätskontrolle und Umsatzprognoseprozesse mit minimalem technischen Aufwand und minimalen Investitionen verwaltet.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, bietet eine End-to-End-Lösung für die Entwicklung und Bereitstellung von No-Code ERP-Systemen. Es bietet eine Reihe von Diensten, darunter die visuelle Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschema), das Entwerfen von Geschäftslogik über den Business Processes (BP) Designer sowie REST API und WSS-Endpunkte. Darüber hinaus ist AppMaster in der Lage, Quellcode für Anwendungen zu generieren, diese zu kompilieren, Tests auszuführen, sie in Docker-Container zu packen (nur Backend) und in der Cloud bereitzustellen. Diese generierten Anwendungen nutzen Go (golang) für Backend-Dienste, das Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie das servergesteuerte Framework von AppMaster basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für IOS für mobile Anwendungen.

AppMaster bietet außerdem zusätzliche Funktionen wie automatisch generierte Swagger-Dokumentation (offene API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Seine Fähigkeit, bei jeder Änderung der Blaupausen in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen zu generieren, stellt sicher, dass keine technischen Schulden entstehen, und macht es somit zu einer idealen Plattform für No-Code ERP-Lösungen.

Zusammenfassend stellt No-Code ERP einen radikalen Wandel in der Art und Weise dar, wie Unternehmen Unternehmenssoftwaresysteme implementieren und verwalten. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von no-code Entwicklungsplattformen wie AppMaster können Unternehmen von zahlreichen Vorteilen profitieren, darunter kürzere Entwicklungszeit, geringere Kosten, verbesserte Agilität und eine bessere Abstimmung zwischen IT- und Geschäftszielen. Da die Nachfrage nach ERP-Lösungen weiter wächst, werden No-Code ERP-Plattformen zweifellos eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Landschaft der Unternehmenssoftware zu verändern und Unternehmen in die Lage zu versetzen, in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.