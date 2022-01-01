لا كود للإدارة والتشغيل

قم بتسريع عملياتك اليومية وتخلص من ارتباك مكتب الاستقبال مع AppMaster. بمجرد فكرة وبضع نقرات ، يمكن للشركات تسريع عملياتها اليومية من خلال تكامل ذكاء الأعمال.
AppMaster هو التطبيق الوحيد الذي يحتاجه المكتب غير المكتبي لأتمتة المهام الشائعة بسهولة.
قم بتبسيط عملياتك مع AppMaster حتى تتمكن من تحسين خدمة العملاء وخفض التكاليف وزيادة رضا الموظفين.
حسِّن التخطيط باستخدام تقويم عبر الإنترنت واجعل المواعيد خالية من المتاعب. تسريع العمليات غير الورقية لتعزيز عملياتك.
قم بإنشاء تطبيقات لترتيب سطح المكتب الخاص بك أو حتى الانتقال إلى المكتب. أتمتة العمليات وضمان عدد أقل من رسائل البريد الإلكتروني وتقليل التعقيد.
امنح مديري سير العمل القدرة على عرض التكاليف الإدارية وأداء الفريق من خلال التقارير القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات التفصيلية.
إنشاء تطبيق لحجز القاعات وغرف الاجتماعات. حدد التفاصيل مثل المعدات والمتطلبات وتفاصيل الحضور وإعداد التذكيرات.
من معلومات الرحلة إلى إدارة جوازات السفر أو حتى تتبع نفقات السفر اليومية ، أنشئ تطبيقات بدون رمز لتبسيط سفر الموظفين.
التقاط وتبسيط إدارة خدمة البريد السريع. تتبع وتسجيل البيانات مثل سجلات التسليم والتقارير وتفاصيل الشحن والعناوين وما إلى ذلك.
باستخدام AppMaster، يمكنك إدارة إدارة الأعمال والعمليات من أداة مخصصة واحدة. لا تأخذ كلمتنا فقط - تعرف على المزيد حول كيف سيساعدك AppMaster على تحسين عملك اليوم!