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لا كود للإدارة والتشغيل

قم بتسريع عملياتك اليومية وتخلص من ارتباك مكتب الاستقبال مع AppMaster. بمجرد فكرة وبضع نقرات ، يمكن للشركات تسريع عملياتها اليومية من خلال تكامل ذكاء الأعمال.

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لا كود للإدارة والتشغيل

أدر كل ذلك باستخدام AppMaster

AppMaster هو التطبيق الوحيد الذي يحتاجه المكتب غير المكتبي لأتمتة المهام الشائعة بسهولة.

تحديث الجدولة
تحديث الجدولة
قم بجدولة الزيارات والمواعيد بكل سهولة. اجمع البيانات المهمة مقدمًا وأتمتة العملية للتشغيل السلس والكفاءة.
انطلق بلا أوراق
انطلق بلا أوراق
قم بإعداد قوالب للمستندات والفواتير واستخدم البيانات من التطبيقات لإنشاء المستندات بسرعة دون الحاجة إلى إعداد يدوي.
تحسين إدارة الأصول
تحسين إدارة الأصول
استخدم منصتنا لإدارة أصول مؤسستك. إدارة صيانة المعدات وتقليل الإصلاحات الطارئة وخفض تكاليف التشغيل.
كل الأدوات المطلوبة

الحل الوحيد المستند إلى البيانات الذي تحتاجه!

قم بتبسيط عملياتك مع AppMaster حتى تتمكن من تحسين خدمة العملاء وخفض التكاليف وزيادة رضا الموظفين.⁣

المواعيد والزيارات

المواعيد والزيارات

حسِّن التخطيط باستخدام تقويم عبر الإنترنت واجعل المواعيد خالية من المتاعب. تسريع العمليات غير الورقية لتعزيز عملياتك.

إدارة مكتب الاستقبال

إدارة مكتب الاستقبال

قم بإنشاء تطبيقات لترتيب سطح المكتب الخاص بك أو حتى الانتقال إلى المكتب. أتمتة العمليات وضمان عدد أقل من رسائل البريد الإلكتروني وتقليل التعقيد.

الدوام

الدوام

امنح مديري سير العمل القدرة على عرض التكاليف الإدارية وأداء الفريق من خلال التقارير القابلة للتخصيص ولوحات المعلومات التفصيلية.

حجوزات غرف الاجتماعات

حجوزات غرف الاجتماعات

إنشاء تطبيق لحجز القاعات وغرف الاجتماعات. حدد التفاصيل مثل المعدات والمتطلبات وتفاصيل الحضور وإعداد التذكيرات.

إدارة السفر

إدارة السفر

من معلومات الرحلة إلى إدارة جوازات السفر أو حتى تتبع نفقات السفر اليومية ، أنشئ تطبيقات بدون رمز لتبسيط سفر الموظفين.

إدارة البريد السريع

إدارة البريد السريع

التقاط وتبسيط إدارة خدمة البريد السريع. تتبع وتسجيل البيانات مثل سجلات التسليم والتقارير وتفاصيل الشحن والعناوين وما إلى ذلك.

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يبدأ مستقبل العمليات بـ AppMaster!

باستخدام AppMaster، يمكنك إدارة إدارة الأعمال والعمليات من أداة مخصصة واحدة. لا تأخذ كلمتنا فقط - تعرف على المزيد حول كيف سيساعدك AppMaster على تحسين عملك اليوم! ⁣

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