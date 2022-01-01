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No-Code для администрирования и эксплуатации

Ускорьте свои повседневные операции и избавьтесь от путаницы на стойке регистрации с помощью AppMaster. Имея всего лишь идею и несколько щелчков мыши, предприятия могут ускорить свои повседневные операции за счет интеграции бизнес-аналитики.

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No-Code для администрирования и эксплуатации

Управляйте всем этим с AppMaster

AppMaster – это единственное приложение, которое необходимо офису без рабочего места для простой автоматизации стандартных задач.

Модернизация планирования
Модернизация планирования
Планируйте визиты и встречи с легкостью. Собирайте важные данные заранее и автоматизируйте процесс для бесперебойной работы и эффективности.
Отсутствие бумаги
Отсутствие бумаги
Настройте шаблоны для документов и счетов и используйте данные из приложений для создания документов на лету без необходимости ручной подготовки.
Улучшить управление активами
Улучшить управление активами
Используйте нашу платформу для управления активами вашей организации. Управляйте обслуживанием оборудования и минимизируйте аварийный ремонт и снизьте эксплуатационные расходы.
Все необходимые инструменты

Единственное решение, основанное на данных, которое вам нужно!

Оптимизируйте свои операции с помощью AppMaster, чтобы улучшить обслуживание клиентов, сократить расходы и повысить удовлетворенность сотрудников.

Встречи и визиты

Встречи и визиты

Улучшите планирование с помощью онлайн-календаря и назначайте встречи без проблем. Ускорьте безбумажные процессы, чтобы повысить эффективность своей работы.

Управление на стойке регистрации

Управление на стойке регистрации

Создавайте приложения, чтобы привести в порядок свой рабочий стол или даже избавиться от рабочего стола. Автоматизируйте процессы, уменьшите количество электронных писем и упростите работу.

Табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени

Предоставьте менеджерам рабочих процессов возможность просматривать административные расходы и производительность команды с помощью настраиваемых отчетов и детализированных информационных панелей.

Бронирование конференц-залов

Бронирование конференц-залов

Создайте приложение для бронирования залов и переговорных комнат. Укажите детали, такие как оборудование, требования, сведения об участниках и настройте напоминания.

Управление поездками

Управление поездками

От информации об авиарейсах до управления паспортами или даже отслеживания ежедневных командировочных расходов — создавайте приложения без кода, чтобы оптимизировать поездки сотрудников.

Управление курьером

Управление курьером

Зафиксируйте и оптимизируйте управление курьерской службой. Отслеживайте и записывайте данные, такие как записи о доставке, отчеты, сведения о доставке, адреса и т. д.

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Будущее операций начинается с AppMaster!

С помощью AppMaster вы можете управлять своим бизнес-администрированием и операциями с помощью одного пользовательского инструмента. Не верьте нам на слово — узнайте больше о том, как AppMaster поможет вам оптимизировать ваш бизнес уже сегодня!

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