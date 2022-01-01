Yönetim ve İşlemler için Kod Yok

AppMaster ile günlük işlemlerinizi hızlandırın ve ön büro karmaşasından kurtulun. Sadece bir fikir ve birkaç tıklama ile işletmeler, iş zekasını entegre ederek günlük operasyonlarını hızlandırabilir.
AppMaster , masasız ofisin genel görevleri kolaylıkla otomatikleştirmek için ihtiyaç duyduğu tek uygulamadır.
Müşteri hizmetlerini iyileştirebilmeniz, maliyetleri azaltabilmeniz ve çalışan memnuniyetini artırabilmeniz için AppMaster ile operasyonlarınızı kolaylaştırın.
Çevrimiçi bir takvimle planlamayı iyileştirin ve randevuları sorunsuz hale getirin. Operasyonlarınızı artırmak için kağıtsız süreçleri hızlandırın.
Masaüstünüzü düzenli hale getirmek ve hatta masasız kalmak için uygulamalar oluşturun. İşlemleri otomatikleştirin, daha az e-posta sağlayın ve karmaşıklığı azaltın.
İş akışı yöneticilerine, özelleştirilebilir raporlar ve ayrıntılı gösterge panoları ile yönetim maliyetlerini ve ekip performansını görüntüleme olanağı verin.
Salonların ve toplantı odalarının rezervasyonu için bir uygulama oluşturun. Ekipman, gereksinimler, katılımcı ayrıntıları gibi ayrıntıları belirtin ve hatırlatıcıları ayarlayın.
Uçuş bilgilerinden pasaport yönetimine ve hatta günlük seyahat masrafları takibine kadar, çalışanların seyahatlerini kolaylaştırmak için kodsuz uygulamalar oluşturun.
Kurye hizmeti yönetimini yakalayın ve kolaylaştırın. Teslimat kayıtları, raporlar, sevkiyat detayları, adresler vb. gibi verileri takip edin ve kaydedin.
AppMasterile işletme yönetiminizi ve operasyonlarınızı tek bir özel araçtan yönetebilirsiniz. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, AppMaster'ın bugün işinizi optimize etmenize nasıl yardımcı olacağı hakkında daha fazla bilgi edinin!