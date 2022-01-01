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Yönetim ve İşlemler için Kod Yok

AppMaster ile günlük işlemlerinizi hızlandırın ve ön büro karmaşasından kurtulun. Sadece bir fikir ve birkaç tıklama ile işletmeler, iş zekasını entegre ederek günlük operasyonlarını hızlandırabilir.

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Yönetim ve İşlemler için Kod Yok

Hepsini AppMasterile yönetin

AppMaster , masasız ofisin genel görevleri kolaylıkla otomatikleştirmek için ihtiyaç duyduğu tek uygulamadır.

Planlamayı Modernleştirin
Planlamayı Modernleştirin
Ziyaretleri ve randevuları kolaylıkla planlayın. Önemli verileri önceden toplayın ve sorunsuz çalışma ve verimlilik için süreci otomatikleştirin.
Kağıtsız Git
Kağıtsız Git
Belgeler ve faturalar için şablonlar kurun ve uygulamalardan gelen verileri kullanarak manuel hazırlamaya gerek kalmadan anında belgeler oluşturun.
Varlık Yönetimini İyileştirin
Varlık Yönetimini İyileştirin
Kuruluşunuzun varlıklarını yönetmek için platformumuzu kullanın. Ekipman bakımını yönetin ve acil onarımları en aza indirin ve işletme maliyetlerini azaltın.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

İhtiyacınız olan tek veri odaklı çözüm!

Müşteri hizmetlerini iyileştirebilmeniz, maliyetleri azaltabilmeniz ve çalışan memnuniyetini artırabilmeniz için AppMaster ile operasyonlarınızı kolaylaştırın.

Randevular ve Ziyaretler

Randevular ve Ziyaretler

Çevrimiçi bir takvimle planlamayı iyileştirin ve randevuları sorunsuz hale getirin. Operasyonlarınızı artırmak için kağıtsız süreçleri hızlandırın.

Ön büro Yönetimi

Ön büro Yönetimi

Masaüstünüzü düzenli hale getirmek ve hatta masasız kalmak için uygulamalar oluşturun. İşlemleri otomatikleştirin, daha az e-posta sağlayın ve karmaşıklığı azaltın.

zaman çizelgeleri

zaman çizelgeleri

İş akışı yöneticilerine, özelleştirilebilir raporlar ve ayrıntılı gösterge panoları ile yönetim maliyetlerini ve ekip performansını görüntüleme olanağı verin.

Toplantı Odaları Rezervasyonları

Toplantı Odaları Rezervasyonları

Salonların ve toplantı odalarının rezervasyonu için bir uygulama oluşturun. Ekipman, gereksinimler, katılımcı ayrıntıları gibi ayrıntıları belirtin ve hatırlatıcıları ayarlayın.

Seyahat Yönetimi

Seyahat Yönetimi

Uçuş bilgilerinden pasaport yönetimine ve hatta günlük seyahat masrafları takibine kadar, çalışanların seyahatlerini kolaylaştırmak için kodsuz uygulamalar oluşturun.

Kurye Yönetimi

Kurye Yönetimi

Kurye hizmeti yönetimini yakalayın ve kolaylaştırın. Teslimat kayıtları, raporlar, sevkiyat detayları, adresler vb. gibi verileri takip edin ve kaydedin.

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Operasyonların geleceği AppMasterile başlar!

AppMasterile işletme yönetiminizi ve operasyonlarınızı tek bir özel araçtan yönetebilirsiniz. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, AppMaster'ın bugün işinizi optimize etmenize nasıl yardımcı olacağı hakkında daha fazla bilgi edinin!

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