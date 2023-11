Gegevenswoordenboek

Een Data Dictionary is, in de context van datamodellering, een georganiseerde opslagplaats die een uitgebreide en gedetailleerde catalogus biedt van data-elementen, metadata en de bijbehorende definities, attributen, relaties, beperkingen en toewijzingen binnen een applicatie of een databasesysteem. Deze gegevenselementen kunnen tabellen, kolommen, indexen, sleutels en beperkingen omvatten. Het primaire doel van een datadictionary is het faciliteren van consistente en nauwkeurige communicatie tussen verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de ontwikkeling, het gebruik en het onderhoud van het systeem door een uniforme terminologie en begrip van de gegevens te bieden. Bovendien fungeert een datadictionary als een waardevolle bron van referentie en documentatie, waardoor de gegevensintegriteit wordt gewaarborgd, de gegevenskwaliteit wordt bevorderd en een overzicht wordt geboden van de gegevensmiddelen van de organisatie.

Bij het AppMaster no-code platform is een goed gestructureerde en grondige datadictionary een essentieel onderdeel van het datamodelleringsproces. Bij het maken van backend-, web- en mobiele applicaties met AppMaster kunnen klanten datamodellen (databaseschema) visueel ontwerpen en verschillende data-elementen, relaties en bedrijfslogica binnen de applicaties definiëren. Als onderdeel van het datamodelleringsproces wordt de informatie met betrekking tot deze elementen opgeslagen in de datadictionary, waardoor een consistente en gemakkelijk toegankelijke informatiebron ontstaat die kan helpen bij datamodellering, ontwikkeling en onderhoudstaken.

Volgens onderzoeken en enquêtes die binnen de softwareontwikkelingsindustrie zijn uitgevoerd, wordt bijna 80% van de ontwikkelings- en onderhoudstijd besteed aan het begrijpen van en werken met data. Een goed onderhouden datadictionary verkort deze tijd aanzienlijk doordat het een gecentraliseerde en toegankelijke bron biedt die de noodzakelijke informatie bevat om de gegevens en hun relaties te begrijpen. Dit resulteert in snellere ontwikkelings- en onderhoudstijden, applicaties van hogere kwaliteit en effectievere communicatie tussen softwareontwikkelaars, datamodelbouwers, bedrijfsanalisten en andere belanghebbenden.

Een typisch datadictionary bevat de volgende sleutelcomponenten:

Naam van gegevenselement: een unieke identificatie of label dat is toegewezen aan een specifiek gegevenselement, zoals een tabel, kolom of index.

een unieke identificatie of label dat is toegewezen aan een specifiek gegevenselement, zoals een tabel, kolom of index. Gegevenstype: het type gegevens dat in het element is opgeslagen, zoals geheel getal, varchar, datum of boolean.

het type gegevens dat in het element is opgeslagen, zoals geheel getal, varchar, datum of boolean. Grootte/Lengte: De maximale grootte of lengte van gegevens die in het element kunnen worden opgeslagen, indien van toepassing.

De maximale grootte of lengte van gegevens die in het element kunnen worden opgeslagen, indien van toepassing. Toegestane waarden/beperkingen: het aanvaardbare bereik van waarden, formaten of beperkingen waaraan de gegevens moeten voldoen.

het aanvaardbare bereik van waarden, formaten of beperkingen waaraan de gegevens moeten voldoen. Standaardwaarde: De standaardwaarde die aan het data-element wordt toegewezen als er tijdens de gegevensinvoer of -wijziging geen expliciete waarde wordt opgegeven.

De standaardwaarde die aan het data-element wordt toegewezen als er tijdens de gegevensinvoer of -wijziging geen expliciete waarde wordt opgegeven. Beschrijving/definitie: Een voor mensen leesbare uitleg van het doel, de betekenis en de structuur van het data-element, die helpt bij het begrijpen van de data.

Een voor mensen leesbare uitleg van het doel, de betekenis en de structuur van het data-element, die helpt bij het begrijpen van de data. Relaties / Foreign Keys: Een indicatie van hoe het data-element zich verhoudt tot andere data-elementen binnen de database, indien van toepassing.

Een indicatie van hoe het data-element zich verhoudt tot andere data-elementen binnen de database, indien van toepassing. Indexen/primaire sleutels: informatie met betrekking tot de indexen of primaire sleutels die aan het gegevenselement zijn gekoppeld en die het efficiënt ophalen en organiseren van gegevens mogelijk maakt.

informatie met betrekking tot de indexen of primaire sleutels die aan het gegevenselement zijn gekoppeld en die het efficiënt ophalen en organiseren van gegevens mogelijk maakt. Gebruiks-/wijzigingsgeschiedenis: Relevante details over de gebruiks-, wijzigings- en aanmaakgeschiedenis van het gegevenselement, inclusief tijdstempels, gebruikers-ID's en opmerkingen.

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar een datadictionary met informatie over een klantentabel in een e-commercetoepassing. Deze tabel kan kolommen bevatten voor klant_id, e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer. De datadictionary zou waardevolle informatie bieden over elk van deze kolommen, inclusief hun gegevenstypen, toegestane gegevenslengtes, standaardwaarden en beperkingen. Dit helpt belanghebbenden het datamodel beter te begrijpen en zorgt voor consistent gebruik in de hele applicatie.

In de context van het AppMaster platform dient een datawoordenboek niet alleen als een essentiële hulpbron voor datamodellering en applicatieontwikkeling, maar sluit het ook aan bij de principes van het platform om duidelijke documentatie te bieden, de technische schulden te verminderen en naadloze integratie en interconnectiviteit met andere systemen mogelijk te maken. De combinatie van een goed onderhouden datadictionary en de uitgebreide ontwikkelingstoolkit van het AppMaster platform stelt klanten in staat robuuste, efficiënte en schaalbare applicaties te creëren die zich aanpassen aan de veranderende behoeften en vereisten, terwijl onnodige redundantie en complexiteit worden vermeden.

Kortom, een datadictionary is een cruciaal hulpmiddel op het gebied van datamodellering en dient als centrale opslagplaats van informatie over data-elementen, hun attributen en relaties binnen een database of applicatie. Door een datawoordenboek op te nemen in het datamodelleringsproces van het AppMaster platform kunnen klanten profiteren van verbeterde communicatie, snellere ontwikkelings- en onderhoudstijden, applicaties van hogere kwaliteit en effectievere samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. Bijgevolg wordt de datadictionary een onmisbaar ingrediënt voor het creëren van betrouwbare, efficiënte en schaalbare applicaties die zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende zakelijke vereisten.