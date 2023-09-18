في سياق تطوير الحد الأدنى من المنتجات القابلة للحياة (MVP)، تشير "MVP Milestones" إلى نقاط أو مراحل مهمة في دورة حياة تطوير البرمجيات والتي تمثل الخطوات الأساسية نحو تحقيق هدف MVP. تعمل MVP Milestones بمثابة نقاط تفتيش في عملية تطوير التطبيق، مما يسمح لمديري المشاريع والمطورين وأصحاب المصلحة بتقييم تقدم المشروع وإدارة الموارد بكفاءة وتقليل المخاطر وضمان التوافق مع أهداف المشروع.

تعتبر معالم MVP ذات أهمية حاسمة في مجال تطوير البرمجيات، لأنها تساعد في تبسيط العملية، وتسهيل تحقيق الهدف النهائي، وتقليل احتمالية فشل المشروع. من خلال تحديد زيادات الوظائف وتقديمها، توفر MVP Milestones زيادات أساسية تعتمد على القيمة والتي تلبي احتياجات المستخدمين الأوائل مع تمكين حلقات التعليقات التكرارية التي تؤدي في النهاية إلى منتج نهائي محسّن وأفضل.

يتضمن إنشاء معالم MVP دراسة متأنية لنطاق المشروع وتبعياته وموارده وحالات الطوارئ. يمكن تلخيص تسلسل نموذجي من المعالم الرئيسية في عملية تطوير MVP على النحو التالي:

جمع المتطلبات وتحليلها: تتضمن هذه المرحلة فهم احتياجات المستخدمين النهائيين، وتحديد أهداف المشروع، وتحديد القيود والتبعيات المحتملة. من الضروري جمع البيانات الكمية والنوعية من المستخدمين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الميزات التي يجب تضمينها أو حذفها خلال المشروع. تصميم واجهة المستخدم/تجربة المستخدم: في هذه المرحلة، يتحول التركيز إلى إنشاء واجهة المستخدم الخاصة بالمشروع وتجربة المستخدم الشاملة. بناءً على المتطلبات المجمعة وباتباع مبادئ التصميم القياسية الصناعية، يتم تطوير واختبار التصميم المرئي المحدد وعناصر تفاعل المستخدم بشكل متكرر، مما يؤدي إلى تسليمات التصميم النهائية. تصميم مخطط قاعدة البيانات: يعد تصميم مخطط قاعدة البيانات أو نموذج البيانات الذي سيستخدمه التطبيق أمرًا ضروريًا لضمان عمل التطبيق بسلاسة وكفاءة. مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المشروع واحتياجات المستخدم، يقوم فريق التطوير بتصميم نموذج البيانات بشكل مرئي وإنشاء العمليات التجارية ذات الصلة في نظام أساسي مثل AppMaster . منطق الأعمال وتطوير واجهة برمجة التطبيقات: يستلزم هذا الإنجاز تحديد منطق الأعمال وتنفيذه - وهو جزء التطبيق الذي يتعامل مع معالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها. بمساعدة الأنظمة الأساسية المتطورة مثل AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم عمليات الأعمال (BPs) وREST API endpoints WebSocket Secure (WSS) بشكل مرئي، مما يؤدي بشكل فعال إلى سد الفجوة بين تطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية. تطوير الواجهة الأمامية: غالبًا ما تشتمل الواجهة الأمامية لبرنامج MVP على مكونات الويب والهواتف المحمولة، والتي، عند تنفيذها بشكل صحيح، تؤدي إلى تطبيقات عالية الاستجابة وسهلة الاستخدام. تتيح منصة AppMaster no-code للمطورين إمكانية إنشاء واجهات مستخدم بواجهة drag-and-drop ، وإنشاء تطبيقات ويب للهاتف المحمول، وتصميم منطق الأعمال للمكونات، كل ذلك ضمن واجهة متكاملة. الاختبار وضمان الجودة: يعد الاختبار الصارم ضروريًا للتأكد من أن المنتج النهائي يلبي الأهداف المحددة أو يتجاوزها. تشتمل مرحلة الاختبار على أوضاع مختلفة لمراجعة التعليمات البرمجية واختبار الانحدار، إلى جانب اختبار الأداء واختبارات قابلية الاستخدام واختبار قبول المستخدم (UAT) حسب الاقتضاء. النشر والنشر: بمجرد تحقيق جميع إنجازات MVP واجتياز المنتج للاختبار، فإن الخطوة التالية هي نشر التطبيق ونشره من خلال أدوات مثل AppMaster . من الضروري التأكد من أن عملية النشر تتسم بالكفاءة، وتتطلب الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل أثناء التحديثات. يؤدي استخدام تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker إلى تبسيط هذه العملية. ردود الفعل والتحسين التكراري: أخيرًا، لا ينتهي تطوير MVP عند النشر. يعد جمع التعليقات من المستخدمين وأصحاب المصلحة ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وإجراء التحسينات المستمرة لمعالجة المشكلات أو إضافة وظائف جديدة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستمر والتكيف في تطوير التطبيقات.

تعتبر MVP Milestones أساسية في مساعدة فرق التطوير ومديري المشاريع وأصحاب المصلحة على البقاء منظمين وتخصيص الموارد بشكل فعال وتوفير تحديثات منتظمة للتقدم. يتيح استخدام منصة قوية no-code مثل AppMaster للمطورين إنشاء تطبيقات شاملة لخدمات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بكفاءة ملحوظة، مما يقلل بشكل فعال من الوقت والتكلفة المرتبطة بمنهجيات التطوير التقليدية. من خلال دمج MVP Milestones في دورة حياة التطوير، يمكن للمؤسسات تقديم حلول برمجية قيمة بشكل أسرع مع احتمالات أقل لفشل المشروع بشكل كبير.