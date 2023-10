Dans le contexte du développement du produit minimum viable (MVP), les « jalons MVP » font référence à des points ou étapes importants du cycle de vie du développement logiciel qui marquent les étapes essentielles pour atteindre l'objectif MVP. Les jalons MVP servent de points de contrôle dans le processus de développement d'applications, permettant aux chefs de projet, aux développeurs et aux parties prenantes d'évaluer l'avancement du projet, de gérer efficacement les ressources, de réduire les risques et d'assurer l'alignement avec les objectifs du projet.

Les jalons MVP sont d'une importance cruciale dans le domaine du développement logiciel, car ils aident à rationaliser le processus, facilitent la réalisation de l'objectif final et minimisent la probabilité d'échec du projet. En identifiant et en fournissant des incréments de fonctionnalités, MVP Milestones fournit des incréments essentiels axés sur la valeur qui répondent aux besoins des premiers utilisateurs tout en permettant des boucles de rétroaction itératives qui conduisent finalement à un produit final raffiné et meilleur.

L'établissement des jalons MVP implique un examen attentif de la portée, des dépendances, des ressources et des imprévus du projet. Une séquence typique d'étapes dans un processus de développement de MVP peut être décrite comme suit :

Collecte et analyse des exigences : cette étape implique de comprendre les besoins des utilisateurs finaux, de définir les objectifs du projet et d'identifier les contraintes et dépendances potentielles. Il est crucial de recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès des utilisateurs pour prendre des décisions éclairées sur les fonctionnalités à inclure ou à omettre tout au long du projet. Conception UI/UX : à ce stade, l'accent est mis sur la création de l'interface utilisateur du projet et de l'expérience utilisateur globale. Informés par les exigences rassemblées et en suivant les principes de conception standard de l'industrie, les éléments spécifiques de conception visuelle et d'interaction utilisateur sont développés et testés de manière itérative, aboutissant aux livrables de conception finaux. Conception du schéma de base de données : la conception du schéma de base de données ou du modèle de données que l'application utilisera est essentielle pour garantir un fonctionnement fluide et efficace de l'application. En tenant compte des exigences du projet et des besoins des utilisateurs, l'équipe de développement conçoit visuellement le modèle de données et établit les processus métier pertinents dans une plateforme comme AppMaster . Logique métier et développement d'API : cette étape implique la définition et la mise en œuvre de la logique métier, la partie de l'application qui gère le traitement, le stockage et la récupération des données. Avec l'aide de plateformes de pointe comme AppMaster , les développeurs peuvent concevoir visuellement des processus métier (BP), des API REST et endpoints WebSocket Secure (WSS), comblant ainsi efficacement le fossé entre les applications frontales et back-end. Développement front-end : le front-end d'un MVP comprend souvent des composants Web et mobiles qui, lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre, donnent lieu à des applications très réactives et conviviales. La plate no-code d' AppMaster permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur avec une interface drag-and-drop , de générer des applications Web mobiles et de concevoir une logique métier pour les composants, le tout dans une interface intégrée. Tests et assurance qualité : des tests rigoureux sont essentiels pour garantir que le produit final atteint ou dépasse les objectifs définis. La phase de test englobe différents modes de révision du code et de tests de régression, ainsi que des tests de performances, des tests d'utilisabilité et des tests d'acceptation utilisateur (UAT), le cas échéant. Publication et déploiement : une fois que tous les jalons MVP ont été atteints et que le produit a réussi les tests, l'étape suivante consiste à publier et à déployer l'application via des outils comme AppMaster . Il est essentiel de garantir que le processus de déploiement est efficace, nécessitant un temps d'arrêt minimal lors des mises à jour. L'utilisation de technologies de conteneurisation telles que Docker rationalise davantage ce processus. Retour d'information et amélioration itérative : Enfin, le développement de MVP ne s'arrête pas au déploiement. Recueillir les commentaires des utilisateurs et des parties prenantes, surveiller les indicateurs de performance clés (KPI) et apporter des améliorations continues pour résoudre les problèmes ou ajouter de nouvelles fonctionnalités sont essentiels pour un succès et une adaptation durables dans le développement d'applications.

Les jalons MVP sont essentiels pour aider les équipes de développement, les chefs de projet et les parties prenantes à rester organisés, à allouer efficacement les ressources et à fournir des mises à jour régulières des progrès. L'utilisation d'une puissante plate no-code comme AppMaster permet aux développeurs de créer des applications complètes pour les services Web, mobiles et back-end avec une efficacité remarquable, réduisant ainsi efficacement le temps et les coûts associés aux méthodologies de développement plus traditionnelles. En intégrant les jalons MVP dans le cycle de vie de développement, les organisations peuvent fournir des solutions logicielles précieuses plus rapidement et avec des risques d'échec de projet considérablement réduits.