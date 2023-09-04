يشير التطوير الخلفي، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى عملية إنشاء وصيانة المكونات والبنية التحتية من جانب الخادم التي تمكن تطبيقات الهاتف المحمول من أداء المهام وتخزين البيانات واسترجاعها ومصادقة المستخدمين وإدارة الوظائف الأساسية الأخرى. يضمن هذا الجانب الحاسم من تطوير البرمجيات أن توفر تطبيقات الهاتف المحمول تجربة مستخدم سلسة وفعالة، مع الحفاظ أيضًا على الأمان القوي وقابلية التوسع.

يشتمل تطوير الواجهة الخلفية لتطبيقات الهاتف المحمول عادةً على ثلاثة عناصر رئيسية: البنية التحتية للخادم، وهندسة التطبيقات، وقاعدة بيانات لتخزين البيانات وإدارتها. تدعم البنية التحتية للخادم استضافة ونشر وتشغيل الخدمات الخلفية، بينما تحدد بنية التطبيق البنية العامة والمنطق وقنوات الاتصال بين المكونات. تسمح قاعدة البيانات بتخزين البيانات بشكل مستمر وإدارتها بكفاءة. تعمل هذه المكونات معًا في انسجام تام لتوفير الوظائف الضرورية وضمان أداء تطبيق الهاتف المحمول.

في AppMaster ، يعمل النظام الأساسي no-code على تمكين المطورين من القدرة على إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال من خلال مصمم عمليات الأعمال (BP) وREST API ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية. يمكّن هذا النهج المرئي المطورين من التركيز على الوظائف الأساسية ومنطق التطبيق، دون التورط في تعقيدات لغات البرمجة وأطر العمل.

تقوم منصة AppMaster بإنشاء تطبيقات الخادم باستخدام لغة البرمجة Go (golang)، المعروفة بأدائها الاستثنائي وقابلية التوسع الرائعة في حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي. يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها أن تعمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية لها، مما يضمن التوافق مع خيارات التخزين المتنوعة والتكامل السلس مع الأنظمة الخارجية. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن صيانة سلسة وغير مؤلمة وقابلية ترقية التطبيقات.

في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تعمل الواجهة الخلفية كجسر بين واجهة المستخدم الأمامية وأنظمة تخزين البيانات، ومعالجة الطلبات الواردة من عملاء الهاتف المحمول، ومعالجة البيانات المقابلة، وإعادة النتائج إلى العملاء. يعد هذا الجزء من عملية التطوير أمرًا بالغ الأهمية لدعم وظائف التطبيق الأساسية مثل تخزين البيانات ومصادقة المستخدم والمعالجة من جانب الخادم والتواصل مع أنظمة الجهات الخارجية من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

غالبًا ما يتضمن تطوير واجهة خلفية قوية وفعالة لتطبيقات الهاتف المحمول مزيجًا من لغات البرمجة والأطر والبنية التحتية للخادم وأنظمة إدارة قواعد البيانات. تتضمن بعض التقنيات الخلفية الشائعة Node.js وDjango وRuby on Rails وLaravel وASP.NET، في حين قد تختار الشركات البنى التحتية للخادم المستندة إلى السحابة مثل Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft Azure أو Google Cloud Platform. بالنسبة لإدارة قواعد البيانات، يمكن للمطورين الاختيار بين قواعد البيانات العلائقية مثل MySQL أو PostgreSQL أو Microsoft SQL Server وقواعد بيانات NoSQL مثل MongoDB أو Couchbase أو Cassandra.

يعمل نهج AppMaster في التطوير الخلفي على التخلص من الديون التقنية التي غالبًا ما تثقل كاهل مشاريع تطبيقات الهاتف المحمول. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر عندما تتغير المتطلبات، واستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، تضمن منصة AppMaster أن تظل التطبيقات المطورة قابلة للصيانة وقابلة للتطوير وخالية من الديون الفنية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للعملاء تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

تضمن منصة AppMaster أيضًا قابلية التوسع الرائعة باستخدام التطبيقات الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go. تتيح التطبيقات عديمة الحالة إمكانية التوسع الأفقي، مما يعني أنه يمكن توزيعها عبر مثيلات خادم متعددة لتوزيع عبء العمل بشكل أفضل. ويضمن ذلك الاستخدام الفعال للموارد وزيادة القدرة على تحمل أعباء العمل الأعلى، مع تحسين تحمل الأخطاء واستقرار التطبيق بشكل عام.

باختصار، يعد التطوير الخلفي في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول جانبًا مهمًا يضمن تجارب مستخدم سلسة وفعالة. من خلال الاستفادة من قوة منصة AppMaster no-code ، يمكن للمطورين تصميم وبناء واجهات خلفية قوية وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة بشكل مرئي لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم. إن أسلوب AppMaster في إنشاء التطبيقات من الصفر مع كل تغيير يضمن الحد الأدنى من الديون التقنية والحد الأقصى من الكفاءة، مما يمكّن الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من تطوير التطبيقات المبسط والفعال من حيث التكلفة.