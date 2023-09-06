تطبيقات Freemium، وهي مزيج من "مجاني" و"ممتاز"، هي تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب تقدم ميزات أو محتوى مجاني ومتميز لمستخدميها، من خلال توفير نسخة مصغرة من التطبيق مع الوظائف الأساسية، إلى جانب الترقيات الاختيارية لفتح القفل. الميزات أو الخدمات المتقدمة أو الإعلانات المدفوعة أو الاشتراكات أو عمليات الشراء داخل التطبيق. الهدف الأساسي لتطبيقات freemium هو جذب مستخدمين جدد مع وصول غير مقيد وعملية تأهيل مباشرة، وبالتالي تشجيعهم على استكشاف الخدمات الحصرية والاستثمار فيها والتي تضيف قيمة إلى تجربة تطبيقاتهم وتبرر التكاليف المرتبطة بتطويرها ودعمها وصيانتها. .

وفقًا لـ Statista، وصلت إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول من تطبيقات freemium إلى ما يقرب من 86.9 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم في عام 2019، ومن المتوقع أن تزيد بما يصل إلى 157.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. يُظهر هذا السوق المربح طلبًا واضحًا على حلول تطبيقات الهاتف المحمول الفعالة من حيث التكلفة والجذابة، والتي يمكن الوصول إليها لجميع المستخدمين، مع توليد دخل سلبي وعائد على الاستثمار (ROI) للمطورين في نفس الوقت.

توفر تطبيقات Freemium نموذجًا تجاريًا يمكنه تلبية مجموعة واسعة من قواعد العملاء وتدفقات الإيرادات والأسواق المستهدفة، والذي وجد صدى في صناعات مثل الألعاب والإنتاجية والشبكات الاجتماعية والترفيه. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لتطبيقات freemium الناجحة Spotify، الذي يوفر وصولاً محدودًا إلى بث الموسيقى مجانًا وإصدارًا متميزًا خاليًا من الإعلانات مع ميزات محسنة؛ Dropbox، الذي يوفر إمكانات تخزين الملفات ومشاركتها الأساسية دون أي تكلفة، مع توفير مساحة تخزين إضافية ووظائف متقدمة مقابل رسوم؛ وPokémon GO، وهو مجاني للتنزيل واللعب، ولكنه يحتوي على عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق تعمل على تحسين طريقة اللعب بشكل تدريجي وتسريع التقدم.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يمكن تسهيل تنفيذ نماذج تطبيقات فريميوم من خلال منصات قوية no-code مثل AppMaster ، والتي تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات غنية بالميزات بكفاءة لكل من مكونات الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية، دون الحاجة إلى إتقان لغات الترميز التقليدية. . يستفيد AppMaster من مصمم BP المرئي البديهي، ومنشئي واجهة المستخدم drag-and-drop ، والأطر المستندة إلى الخادم المستندة إلى Kotlin و Jetpack Compose وVue3 وغيرها من التقنيات الحديثة، لتبسيط عملية التطوير وتقليل وقت طرح الأجهزة المحمولة المتطورة في السوق التطبيقات.

يمكن أن يوفر دمج نماذج فريميوم ضمن تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تطويرها على منصة AppMaster فوائد عديدة للمطور، بما في ذلك قابلية التوسع السلسة وتحديثات وصيانة التطبيقات الفعالة، والتخلص من الديون الفنية، ودعم توافق قاعدة البيانات مع PostgreSQL. علاوة على ذلك، من خلال دمج استراتيجيات تحقيق الدخل المتنوعة مثل الإعلان داخل التطبيق، والمعاملات الدقيقة، وفتح المحتوى الافتراضي، وخطط الاشتراك، يمكن لعملاء AppMaster تصميم تطبيقاتهم المجانية لتلبية احتياجات وتفضيلات المستخدم المحددة، مع الحفاظ على التوازن بين إمكانية الوصول والربحية.

عند تصميم تطبيقات فريميوم، من الأهمية بمكان النظر بعناية في تجربة المستخدم (UX)، من أجل صياغة رحلة سلسة وممتعة يمكن أن تعزز الولاء والرضا بين المستخدمين المجانيين والمتميزين على حد سواء. ويستلزم ذلك التركيز على تبسيط الميزات الأساسية، وتقديم ترقيات تدريجية تضيف قيمة ملموسة إلى تجربة التطبيق، وتقليل الإعلانات المتطفلة ونظام حظر الاشتراك غير المدفوع الذي قد ينفر المستخدمين أو يحبطهم. من خلال تحقيق التوازن الصحيح، يمكن لمطوري تطبيقات freemium تنمية قاعدة مستخدمين متفاعلين ومستثمرين لا يتقبلون فرص تحقيق الدخل فحسب، بل يكونون أيضًا على استعداد للترويج للتطبيق بشكل نشط من خلال التعليقات الشفهية والمراجعات الإيجابية.

على الرغم من التحديات الكامنة في تحقيق التوازن بين توقعات المستخدم والتكاليف والعائد المرغوب على الاستثمار، فقد برزت تطبيقات فريميوم كنموذج أعمال قابل للتطبيق ومربح لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكن لهؤلاء المطورين تصميم ونشر وصيانة تطبيقات جذابة وقابلة للتطوير بسرعة وكفاءة، مع تنفيذ استراتيجيات تحقيق الدخل المتنوعة التي تلبي الاحتياجات والتفضيلات الديناميكية لمستخدميهم النهائيين. في المقابل، يعتمد نجاح تطوير تطبيقات فريميوم على تحقيق التوازن المثالي بين تقديم القيمة مجانًا وإغراء المستخدمين للاستثمار في الترقيات المميزة التي تزيد من إثراء تجربة التطبيق الشاملة الخاصة بهم.