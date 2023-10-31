يشير شريط التمرير، في سياق تصميم القالب، إلى مكون واجهة مستخدم (UI) قابل للتخصيص بدرجة كبيرة وتفاعلي يمكّن المستخدمين من تحديد أو إدخال قيم من نطاق محدد مستمر أو منفصل عن طريق تحريك مؤشر على طول مسار مرئي. غالبًا ما يتم استخدام أشرطة التمرير في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات الويب والجوال والتطبيقات الخلفية، لأنها تتيح للمستخدمين تعديل القيم الرقمية بشكل حدسي وسريع، أو تصفية البيانات، أو ضبط الإعدادات خلال فترة زمنية محددة مسبقًا. تعتبر أشرطة التمرير مناسبة للسيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدمون إلى التفاعل مع القيم التقريبية أو إجراء تعديلات نسبية بدلاً من توفير قيم محددة.

يتكون شريط التمرير في جوهره من ثلاثة عناصر أساسية: مسار أفقي أو رأسي يمثل النطاق المستمر بشكل مرئي، ومؤشر قابل للسحب (يُعرف أيضًا باسم المقبض أو الإبهام) يشير إلى القيمة المحددة، وتسميات أو علامات اختيارية على طول المسار لإظهار الخطوات المنفصلة أو المعالم الرقمية. قد تتضمن بعض أشرطة التمرير أيضًا شريط تعبئة بين المسار والمؤشر لتوفير تعليقات مرئية حول موضع القيمة المحددة ضمن النطاق الإجمالي.

توفر منصة AppMaster no-code مكونًا منزلقًا متعدد الاستخدامات يمكن دمجه بسهولة في تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر مكون شريط التمرير واتجاهه وسلوكه بشكل مرئي من خلال إمكانات تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop البديهية للنظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لقيم شريط التمرير، وزيادة الخطوة، والقيمة الأولية المحددة ضمن إعدادات تصميم قالب النظام الأساسي. تدعم مكونات شريط تمرير AppMaster أيضًا العديد من الأحداث والارتباطات، مما يسمح بالتكامل السلس مع مكونات واجهة المستخدم الأخرى وعمليات الواجهة الخلفية أو منطق الأعمال. تضمن هذه المرونة أن شريط التمرير يمكنه توفير تجربة سهلة الاستخدام وجذابة للمستخدمين النهائيين وتبسيط مهام إدخال البيانات أو معالجتها.

التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose أو SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول متوافقة مع مكون شريط تمرير النظام الأساسي. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين استخدام أشرطة التمرير في سياقات متعددة وضمان تجربة مستخدم متسقة عبر جميع الأنظمة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن AppMaster ينشئ تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تحديث، يمكن صيانة أشرطة التمرير وتعديلها بسهولة دون إدخال ديون فنية في قاعدة التعليمات البرمجية للتطبيق الشاملة.

يمكن استخدام أشرطة التمرير في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والسيناريوهات، مثل ضبط الإعدادات أو ضبط القيم أو تصفية البيانات في لوحات المعلومات والواجهات التحليلية. تتضمن بعض الأمثلة الواقعية لشرائح التمرير في التطبيقات التحكم في مستوى الصوت في مشغلات الوسائط، أو اختيار النطاق السعري في مواقع التجارة الإلكترونية، أو تحديد التواريخ أو الأرقام ضمن حدود محددة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن أشرطة التمرير توفر حلاً ممتازًا لالتقاط القيم المستمرة أو التقريبية، إلا أنها قد لا تكون الخيار الأفضل لجمع بيانات دقيقة أو منفصلة. في مثل هذه الحالات، قد تكون مكونات الإدخال الأخرى مثل مربعات النص أو القوائم المنسدلة أو مفاتيح التبديل أكثر ملاءمة.

وفقًا للأبحاث والإحصائيات، تساعد أشرطة التمرير المستخدمين على أداء مهام الإدخال بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 38% من طرق الإدخال البديلة مثل مربعات النص أو القوائم المنسدلة، مما يساهم في توفير تجربة مستخدم أكثر كفاءة وسلاسة بشكل عام. يتم تعزيز هذه الكفاءة عندما يتم دمج أشرطة التمرير مع مكونات واجهة المستخدم التفاعلية الأخرى أو دمجها في التطبيقات المبنية باستخدام أطر عمل حديثة مثل Vue3 أو Kotlin أو SwiftUI.

باختصار، أشرطة التمرير هي مكونات واجهة مستخدم قوية ومتعددة الاستخدامات تستخدم على نطاق واسع في تصميم القالب لقدرتها على نقل القيم المستمرة أو المنفصلة والتفاعل معها بشكل فعال. توفر منصة AppMaster no-code مكونًا مرنًا وقابلاً للتخصيص ويمكن نشره بسلاسة عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات، مما يساعد المستخدمين على تبسيط تجربة المستخدم والارتقاء بها بشكل كبير. من خلال فهم المزايا الفريدة وحالات الاستخدام لشرائح التمرير، يمكن للمطورين الاستفادة من هذه المكونات في تطبيقاتهم لإنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا وفعالة تعزز الإنتاجية ورضا المستخدم في جميع المجالات.