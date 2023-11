Thanh trượt, trong ngữ cảnh thiết kế mẫu, đề cập đến thành phần giao diện người dùng (UI) có khả năng tùy chỉnh và tương tác cao cho phép người dùng chọn hoặc nhập các giá trị từ một phạm vi liên tục hoặc riêng biệt được xác định bằng cách di chuyển chỉ báo dọc theo rãnh trực quan. Thanh trượt thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ, vì chúng cho phép người dùng sửa đổi các giá trị số, lọc dữ liệu hoặc điều chỉnh cài đặt một cách trực quan và nhanh chóng trong một khoảng thời gian xác định trước. Thanh trượt phù hợp với các tình huống mà người dùng cần tương tác với các giá trị gần đúng hoặc thực hiện các điều chỉnh tương đối thay vì cung cấp các giá trị cụ thể.

Về cốt lõi, thanh trượt bao gồm ba thành phần chính: rãnh ngang hoặc dọc biểu thị trực quan phạm vi liên tục, chỉ báo có thể kéo được (còn được gọi là tay cầm hoặc ngón tay cái) biểu thị giá trị đã chọn và các nhãn hoặc điểm đánh dấu tùy chọn dọc theo rãnh để hiển thị các bước riêng biệt hoặc các mốc quan trọng bằng số. Một số thanh trượt cũng có thể bao gồm thanh điền giữa rãnh và chỉ báo để cung cấp phản hồi trực quan về vị trí của giá trị đã chọn trong phạm vi tổng thể.

Nền tảng no-code AppMaster cung cấp một thành phần thanh trượt linh hoạt có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Người dùng có thể tùy chỉnh trực quan giao diện, hướng và hành vi của thành phần thanh trượt thông qua khả năng thiết kế giao diện người dùng drag-and-drop trực quan của nền tảng. Ngoài ra, người dùng có thể xác định giá trị tối thiểu và tối đa của thanh trượt, mức tăng bước và giá trị được chọn ban đầu trong cài đặt thiết kế mẫu của nền tảng. Các thành phần thanh trượt AppMaster cũng hỗ trợ nhiều sự kiện và liên kết khác nhau, cho phép tích hợp liền mạch với các thành phần giao diện người dùng và quy trình phụ trợ hoặc logic nghiệp vụ khác. Tính linh hoạt này đảm bảo rằng thanh trượt có thể mang lại trải nghiệm thân thiện và hấp dẫn cho người dùng cuối, đồng thời đơn giản hóa các tác vụ nhập hoặc thao tác dữ liệu.

Các ứng dụng do AppMaster tạo được xây dựng bằng Go (golang) cho chương trình phụ trợ, khung Vue3 cho ứng dụng web và Kotlin với Jetpack Compose hoặc SwiftUI cho ứng dụng di động đều tương thích với thành phần thanh trượt của nền tảng. Do đó, các nhà phát triển có thể sử dụng thanh trượt trong nhiều ngữ cảnh và đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán trên tất cả các nền tảng. Ngoài ra, vì AppMaster tạo ứng dụng từ đầu mỗi khi thực hiện cập nhật nên các thanh trượt có thể được bảo trì và sửa đổi dễ dàng mà không gây nợ kỹ thuật vào cơ sở mã ứng dụng tổng thể.

Thanh trượt có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp và tình huống sử dụng khác nhau, chẳng hạn như điều chỉnh cài đặt, tinh chỉnh giá trị hoặc lọc dữ liệu trong bảng thông tin và giao diện phân tích. Một số ví dụ thực tế về thanh trượt trong ứng dụng bao gồm điều khiển âm lượng trong trình phát phương tiện, lựa chọn phạm vi giá trong các trang web thương mại điện tử hoặc chọn ngày hoặc số trong các ranh giới được chỉ định. Cần lưu ý rằng mặc dù thanh trượt cung cấp giải pháp tuyệt vời để thu thập các giá trị liên tục hoặc gần đúng nhưng chúng có thể không phải là lựa chọn tốt nhất để thu thập dữ liệu chính xác hoặc rời rạc. Trong những trường hợp như vậy, các thành phần đầu vào khác như hộp văn bản, menu thả xuống hoặc công tắc bật tắt có thể phù hợp hơn.

Theo nghiên cứu và thống kê, thanh trượt giúp người dùng thực hiện tác vụ nhập nhanh hơn tới 38% so với các phương thức nhập thay thế như hộp văn bản hoặc menu thả xuống, góp phần mang lại trải nghiệm tổng thể hiệu quả và linh hoạt hơn cho người dùng. Hiệu quả này được nâng cao khi thanh trượt được kết hợp với các thành phần giao diện người dùng tương tác khác hoặc được tích hợp vào các ứng dụng được xây dựng bằng các khung hiện đại như Vue3, Kotlin hoặc SwiftUI.

Tóm lại, thanh trượt là thành phần UI mạnh mẽ và linh hoạt được sử dụng rộng rãi trong thiết kế mẫu nhờ khả năng truyền tải và tương tác với các giá trị liên tục hoặc rời rạc một cách hiệu quả. Nền tảng no-code AppMaster cung cấp thành phần thanh trượt linh hoạt và có thể tùy chỉnh, có thể được triển khai liền mạch trên nhiều ứng dụng khác nhau, giúp người dùng hợp lý hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đáng kể. Bằng cách hiểu rõ những ưu điểm và trường hợp sử dụng độc đáo của thanh trượt, nhà phát triển có thể tận dụng các thành phần này vào ứng dụng của mình để tạo ra giao diện người dùng trực quan, hấp dẫn về mặt hình ảnh và hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và sự hài lòng của người dùng trên mọi phương diện.