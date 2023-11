Slider, dans le contexte de la conception de modèles, fait référence à un composant d'interface utilisateur (UI) hautement personnalisable et interactif qui permet aux utilisateurs de sélectionner ou de saisir des valeurs dans une plage continue ou discrète définie en déplaçant un indicateur le long d'une piste visuelle. Les curseurs sont souvent utilisés dans diverses applications, notamment les applications Web, mobiles et back-end, car ils permettent aux utilisateurs de modifier intuitivement et rapidement des valeurs numériques, de filtrer des données ou d'ajuster des paramètres dans un intervalle prédéfini. Les curseurs conviennent aux scénarios dans lesquels les utilisateurs doivent interagir avec des valeurs approximatives ou effectuer des ajustements relatifs plutôt que de fournir des valeurs spécifiques.

À la base, un curseur se compose de trois éléments principaux : une piste horizontale ou verticale qui représente visuellement la plage continue, un indicateur déplaçable (également appelé poignée ou pouce) qui signifie la valeur sélectionnée et des étiquettes ou marqueurs facultatifs le long de la piste. pour afficher des étapes discrètes ou des jalons numériques. Certains curseurs peuvent également inclure une barre de remplissage entre la piste et l'indicateur pour fournir un retour visuel sur la position de la valeur sélectionnée dans la plage globale.

La plate no-code AppMaster offre un composant de curseur polyvalent qui peut être facilement intégré aux applications backend, Web et mobiles. Les utilisateurs peuvent personnaliser visuellement l'apparence, l'orientation et le comportement du composant curseur grâce aux capacités intuitives de conception d'interface utilisateur par drag-and-drop de la plate-forme. De plus, les utilisateurs peuvent définir les valeurs minimales et maximales du curseur, l'incrément de pas et la valeur initiale sélectionnée dans les paramètres de conception du modèle de la plateforme. Les composants de curseur AppMaster prennent également en charge divers événements et liaisons, permettant une intégration transparente avec d'autres composants d'interface utilisateur et processus backend ou logique métier. Cette flexibilité garantit que le curseur peut offrir une expérience conviviale et attrayante aux utilisateurs finaux et simplifier les tâches de saisie ou de manipulation de données.

Les applications générées par AppMaster et construites avec Go (golang) pour le backend, le framework Vue3 pour les applications Web et Kotlin avec Jetpack Compose ou SwiftUI pour les applications mobiles sont compatibles avec le composant slider de la plateforme. En conséquence, les développeurs peuvent utiliser les curseurs dans plusieurs contextes et garantir une expérience utilisateur cohérente sur toutes les plateformes. De plus, étant donné AppMaster génère des applications à partir de zéro à chaque fois qu'une mise à jour est effectuée, les curseurs peuvent être facilement maintenus et modifiés sans introduire de dette technique dans la base de code globale de l'application.

Les curseurs peuvent être utilisés dans un large éventail de cas d'utilisation et de scénarios, tels que l'ajustement des paramètres, l'ajustement des valeurs ou le filtrage des données dans les tableaux de bord et les interfaces analytiques. Quelques exemples concrets de curseurs dans les applications incluent le contrôle du volume dans les lecteurs multimédias, la sélection de fourchettes de prix sur les sites Web de commerce électronique ou la sélection de dates ou de nombres dans des limites spécifiées. Il convient de noter que même si les curseurs offrent une excellente solution pour capturer des valeurs continues ou approximatives, ils ne constituent peut-être pas la meilleure option pour collecter des données précises ou discrètes. Dans de tels cas, d'autres composants de saisie tels que des zones de texte, des menus déroulants ou des commutateurs à bascule peuvent être plus appropriés.

Selon des recherches et des statistiques, les curseurs aident les utilisateurs à effectuer des tâches de saisie jusqu'à 38 % plus rapidement que les méthodes de saisie alternatives telles que les zones de texte ou les menus déroulants, contribuant ainsi à une expérience utilisateur globale plus efficace et fluide. Cette efficacité est améliorée lorsque les curseurs sont combinés avec d'autres composants d'interface utilisateur interactifs ou intégrés dans des applications construites avec des frameworks modernes comme Vue3, Kotlin ou SwiftUI.

En résumé, les curseurs sont des composants d'interface utilisateur puissants et polyvalents largement utilisés dans la conception de modèles pour leur capacité à transmettre et à interagir efficacement avec des valeurs continues ou discrètes. La plate no-code AppMaster offre un composant de curseur personnalisable et flexible qui peut être déployé de manière transparente sur une variété d'applications, aidant ainsi les utilisateurs à rationaliser et à améliorer considérablement l'expérience utilisateur. En comprenant les avantages uniques et les cas d'utilisation des curseurs, les développeurs peuvent exploiter ces composants dans leurs applications pour créer des interfaces utilisateur intuitives, visuellement attrayantes et efficaces qui favorisent la productivité et la satisfaction des utilisateurs à tous les niveaux.