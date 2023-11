Slider, no contexto do design do modelo, refere-se a um componente de interface de usuário (IU) altamente personalizável e interativo que permite aos usuários selecionar ou inserir valores de um intervalo definido contínuo ou discreto, movendo um indicador ao longo de uma trilha visual. Os controles deslizantes são frequentemente usados ​​​​em vários aplicativos, incluindo aplicativos da web, móveis e back-end, pois permitem aos usuários modificar valores numéricos de forma intuitiva e rápida, filtrar dados ou ajustar configurações dentro de um intervalo predefinido. Os controles deslizantes são adequados para cenários em que os usuários precisam interagir com valores aproximados ou fazer ajustes relativos, em vez de fornecer valores específicos.

Basicamente, um controle deslizante consiste em três elementos principais: uma trilha horizontal ou vertical que representa visualmente o intervalo contínuo, um indicador arrastável (também conhecido como alça ou polegar) que significa o valor selecionado e rótulos ou marcadores opcionais ao longo da trilha. para mostrar etapas discretas ou marcos numéricos. Alguns controles deslizantes também podem incluir uma barra de preenchimento entre a trilha e o indicador para fornecer feedback visual sobre a posição do valor selecionado dentro da faixa geral.

A plataforma no-code AppMaster oferece um componente deslizante versátil que pode ser facilmente integrado em aplicativos de back-end, web e móveis. Os usuários podem personalizar visualmente a aparência, a orientação e o comportamento do componente deslizante por meio dos recursos intuitivos de design de interface do usuário drag-and-drop da plataforma. Além disso, os usuários podem definir os valores mínimo e máximo do controle deslizante, o incremento da etapa e o valor inicial selecionado nas configurações de design do modelo da plataforma. Os componentes deslizantes AppMaster também suportam vários eventos e ligações, permitindo integração perfeita com outros componentes de UI e processos de back-end ou lógica de negócios. Essa flexibilidade garante que o controle deslizante possa fornecer uma experiência amigável e envolvente para os usuários finais e simplificar as tarefas de entrada ou manipulação de dados.

Aplicativos gerados pelo AppMaster desenvolvidos com Go (golang) para back-end, estrutura Vue3 para aplicativos da web e Kotlin com Jetpack Compose ou SwiftUI para aplicativos móveis são compatíveis com o componente deslizante da plataforma. Como resultado, os desenvolvedores podem utilizar controles deslizantes em vários contextos e garantir uma experiência de usuário consistente em todas as plataformas. Além disso, como AppMaster gera aplicativos do zero cada vez que uma atualização é feita, os controles deslizantes podem ser facilmente mantidos e modificados sem introduzir dívidas técnicas na base de código geral do aplicativo.

Os controles deslizantes podem ser empregados em uma ampla variedade de casos de uso e cenários, como ajuste de configurações, ajuste de valores ou filtragem de dados em painéis e interfaces analíticas. Alguns exemplos reais de controles deslizantes em aplicativos incluem controle de volume em reprodutores de mídia, seleção de faixa de preço em sites de comércio eletrônico ou seleção de datas ou números dentro de limites especificados. É importante notar que embora os controles deslizantes ofereçam uma excelente solução para capturar valores contínuos ou aproximados, eles podem não ser a melhor opção para coletar dados precisos ou discretos. Nesses casos, outros componentes de entrada, como caixas de texto, menus suspensos ou interruptores, podem ser mais apropriados.

De acordo com pesquisas e estatísticas, os controles deslizantes ajudam os usuários a realizar tarefas de entrada até 38% mais rápido do que métodos de entrada alternativos, como caixas de texto ou menus suspensos, contribuindo para uma experiência geral do usuário mais eficiente e fluida. Essa eficiência é aprimorada quando os controles deslizantes são combinados com outros componentes de UI interativos ou integrados a aplicativos criados com estruturas modernas como Vue3, Kotlin ou SwiftUI.

Em resumo, os controles deslizantes são componentes de UI poderosos e versáteis, amplamente usados ​​no design de modelos por sua capacidade de transmitir e interagir com valores contínuos ou discretos de maneira eficaz. A plataforma no-code AppMaster oferece um componente deslizante personalizável e flexível que pode ser implantado perfeitamente em uma variedade de aplicativos, ajudando os usuários a otimizar e elevar significativamente a experiência do usuário. Ao compreender as vantagens exclusivas e os casos de uso dos controles deslizantes, os desenvolvedores podem aproveitar esses componentes em seus aplicativos para criar interfaces de usuário intuitivas, visualmente atraentes e eficientes que promovem a produtividade e a satisfação do usuário em todos os níveis.