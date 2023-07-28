ما هي المنصات No-Code ؟

الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية هي أدوات تطوير برمجيات تمكن الأفراد ، بغض النظر عن مهاراتهم في الترميز أو خلفيتهم التقنية ، من إنشاء ونشر التطبيقات عن طريق تجميع المكونات بشكل مرئي. يمكن سحب هذه المكونات وإسقاطها على لوحة قماشية أو مساحة عمل ، والتي يمكن تخصيصها وتوصيلها لإنشاء تطبيقات ومهام سير عمل معقدة.

تقلل الأنظمة الأساسية No-code بشكل كبير من الحاجة إلى خبرة التطوير وتبسط عملية بناء الحلول البرمجية ونشرها. من خلال القضاء على العديد من الحواجز البرمجية والتقنية ، تعمل الأنظمة الأساسية no-code على تمكين الأشخاص ، الذين يشار إليهم غالبًا باسم المطورين المواطنين ، من إنشاء حلول لاحتياجات أعمالهم المحددة ، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات. سواء أتمتة المهام اليدوية ، أو إنشاء لوحات معلومات تفاعلية ، أو تطوير تطبيقات الويب والجوال كاملة ، فقد أعادت الأنظمة الأساسية no-code تشكيل كيفية تعامل الشركات مع تطوير البرامج .

مزايا استخدام الأنظمة No-Code لأتمتة عمليات الأعمال

اكتسبت المنصات No-code اعترافًا بين الشركات ، حيث قدمت العديد من الفوائد لأتمتة العمليات وتسريع التحولات الرقمية. تشمل المزايا الرئيسية ما يلي:

تقليل وقت التطوير: باستخدام واجهات السحب والإفلات والمكونات المبنية مسبقًا ، تقلل الأنظمة الأساسية no-code وقت التطوير بشكل كبير ، مما يتيح إنشاء النماذج الأولية ونشر التطبيقات بسرعة. يمكن للشركات إنشاء حلول مخصصة وإطلاقها بسرعة وفقًا لمتطلباتهم المحددة. انخفاض تكاليف التطوير: من خلال تقليل الاعتماد على موارد التنمية الماهرة ، يمكن للشركات توفير تكاليف التطوير . يمكن للمطورين المواطنين إنشاء التطبيقات وصيانتها بشكل مستقل باستخدام منصات no-code ، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى البرمجة باهظة الثمن وخبرة تكنولوجيا المعلومات. زيادة المرونة والرشاقة: مع نمو الأعمال التجارية وتطورها ، يمكن أن تتغير متطلباتها. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تسهيل القدرة على التكيف من خلال تمكين التعديلات السريعة على التطبيقات ، مما يسمح للشركات بتكييف العمليات وتحسينها دون الحاجة إلى إعادة تطوير باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. تعاون أكبر: تشجع الأنظمة No-code التعاون متعدد التخصصات بين أعضاء الفريق الذين لديهم مجموعات مهارات متنوعة. تعزز هذه الأدوات بيئة أكثر شمولاً من خلال تبسيط عمليات تطوير البرامج ، حيث يمكن للموظفين غير التقنيين المساهمة في تصميم التطبيقات وتحسين سير العمل. سهولة التكامل: غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات تكامل مع أنظمة الطرف الثالث الشائعة ، مثل CRM أو ERP أو برامج المحاسبة. يتيح هذا الاتصال السلس للشركات الاستفادة من الخدمات المختلفة وأتمتة العمليات عبر منصات مختلفة ، مما يزيد من الكفاءة ويسهل العمليات.

AppMaster : نظام No-Code لأتمتة عمليات الأعمال السلس

AppMaster هو نظام أساسي قوي لا يحتوي على تعليمات برمجية يبسط عملية إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال للشركات التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأتمتة العمليات المعقدة. إنه يشتمل على نهج مبتكر ، حيث يتم تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، وبالتالي القضاء على الديون التقنية. ينتج عن هذا أوقات تطوير أسرع وحل أكثر فعالية من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام.

تم إنشاء المنصة على أساس أن إنشاء حلول برمجية متطورة يجب أن يكون متاحًا للجميع ، بغض النظر عن خبرة التطوير. نتيجة لذلك ، يوفر AppMaster.io مجموعة شاملة من الميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير دون معرفة البرمجة المسبقة بسهولة. تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام AppMaster لأتمتة عمليات الأعمال ما يلي:

قابلية التوسع الهائلة: ينشئ AppMaster .io تطبيقات باستخدام Go (golang) للخلفية ، وإطار عمل Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS. يضمن هذا التوافق عبر الأنظمة الأساسية أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster يمكن تحجيمها بسهولة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.

ينشئ .io تطبيقات باستخدام Go (golang) للخلفية ، وإطار عمل Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin و لنظام Android و لـ IOS. يضمن هذا التوافق عبر الأنظمة الأساسية أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام يمكن تحجيمها بسهولة لتلبية احتياجات العمل المتطورة. سهولة التكامل: تعتمد الأعمال الحديثة على أنظمة وخدمات متعددة في سير عملها. يبسط AppMaster التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية المختلفة لأتمتة العمليات وتسهيل التدفق السلس للبيانات عبر هذه الأنظمة الأساسية المختلفة.

تعتمد الأعمال الحديثة على أنظمة وخدمات متعددة في سير عملها. يبسط التكامل مع أنظمة الجهات الخارجية المختلفة لأتمتة العمليات وتسهيل التدفق السلس للبيانات عبر هذه الأنظمة الأساسية المختلفة. مصادر التعلم والدعم المكثفة: لتوجيه المستخدمين خلال رحلة تطوير التطبيق بأكملها ، يوفر AppMaster .io موارد تعليمية ودعمًا شاملين. يساعد هذا المستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة على تسخير الإمكانات الكاملة للمنصة أثناء أتمتة العمليات المعقدة.

يعد AppMaster.io خيارًا ممتازًا للشركات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها من خلال قوة الأنظمة الأساسية no-code. من أنظمة الخلفية القابلة للتطوير إلى تطبيقات الويب والجوال الجذابة بصريًا ، يمكن للشركات تحقيق الأتمتة وتحسين الكفاءة ودفع النمو باستخدام AppMaster.

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وظيفة السحب والإفلات في AppMaster .io

تم تصميم AppMaster.io مع مراعاة البساطة وسهولة الاستخدام ، مما يجعل من السهل على المستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة إنشاء تطبيقات مخصصة. تعد وظيفة drag-and-drop من صميم تجربة المستخدم هذه ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم واجهات مستخدم تطبيقات الويب والجوال دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

عند إنشاء تطبيق باستخدام AppMaster.io ، يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم عن طريق تحديد مكونات من مكتبة وسحبها إلى لوحة المشروع الخاصة بهم. يتضمن ذلك حقول الإدخال والأزرار والقوائم والصور والعناصر الأخرى المستخدمة بشكل متكرر لإنشاء واجهات. بمجرد وضعها ، يمكن تخصيص المكونات بسهولة لتناسب متطلبات محددة ، مما يوفر المرونة في التصميم والوظائف.

من خلال توحيد المكونات وتمكين وظائف drag-and-drop ، يزيل AppMaster.io الكثير من الجوانب المعقدة والمستهلكة للوقت للتطوير التقليدي ، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص للشركات والمطورين من جميع الأحجام ومستويات المهارة.

الميزات الرئيسية لتطبيق AppMaster لأتمتة عمليات الأعمال

يوفر AppMaster.io مجموعة من الميزات التي تمكّن الشركات من تصميم وتطوير ونشر تطبيقات الويب والجوّال والخلفية المحسّنة والقابلة للتطوير. تم تصميم هذه الميزات خصيصًا لمساعدة المؤسسات على أتمتة عملياتها بسرعة باستخدام نظام no-code. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج AppMaster.io لأتمتة عمليات الأعمال ما يلي:

نموذج البيانات المرئية وتصميم إجراءات الأعمال

باستخدام AppMaster.io ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي وتصميم منطق الأعمال باستخدام Business Process Designer. يتيح ذلك للشركات تحديد العمليات المعقدة وإنشاء مهام سير عمل مخصصة وتحديد كيفية عمل تطبيقاتها دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

إنشاء الخلفية والويب وتطبيقات الجوال

يسمح AppMaster.io للمستخدمين بإنشاء خدمات خلفية وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال لأجهزة iOS و Android في بيئة تطوير متكاملة. يمكن للمطورين بسهولة بناء حلول برمجية شاملة لأعمالهم باستخدام وظائف drag-and-drop وأدوات التصميم المرئي للمنصة.

تكامل وإدارة API

يتيح AppMaster.io للمستخدمين إنشاء REST API ونقاط نهاية WSS ، مما يسمح للتطبيقات بالاتصال بالأنظمة والخدمات الخارجية. من خلال دمج واجهات برمجة التطبيقات ، يمكن للمؤسسات أتمتة عملياتها التجارية بشكل أكبر وتوسيع إمكانات حلول البرامج الحالية لديها.

بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير

يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster.io الاستفادة من البنية التحتية الآمنة والقابلة للتطوير للنظام الأساسي للتعامل مع حالات الاستخدام المرتفعة وحالات الاستخدام على مستوى المؤسسة. مع التطبيقات الخلفية عديمة الحالة الخاصة بـ AppMaster والتي تم إنشاؤها باستخدام Go ، يمكن للشركات الاستفادة من قابلية التوسع المذهلة والأداء لعملياتها الآلية.

خطط تسعير قابلة للتخصيص

يقدم AppMaster.io مجموعة من خطط التسعير التي تناسب احتياجات المؤسسات المختلفة ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة. مع خيارات الحسابات المجانية لخطط المؤسسة القابلة للتخصيص بالكامل ، يمكن للشركات الاستفادة من الميزات والموارد المناسبة لتلبية متطلباتها الفريدة.

حالات استخدام النظام No-Code لأتمتة عمليات الأعمال

يمكن الاستفادة من أتمتة عمليات الأعمال من قبل المؤسسات من جميع الأحجام والصناعات لتحسين الكفاءة وتبسيط العمليات. تجعل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster.io أتمتة هذه العمليات أكثر سهولة من أي وقت مضى. فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية استخدام الأنظمة no-code لأتمتة عمليات الأعمال:

المبيعات وأتمتة إدارة علاقات العملاء

يمكن استخدام الأنظمة No-code لإنشاء أنظمة CRM مخصصة تعمل على أتمتة عملية المبيعات ، بما في ذلك إدارة العملاء المحتملين والمتابعات والتحويلات. من خلال الدمج مع الأنظمة الحالية ، يمكن لفرق المبيعات إدارة خطوط الأنابيب بشكل أفضل وتتبع الاتصالات ومراقبة الأداء في الوقت الفعلي ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإيرادات.

إدارة الموارد البشرية

يمكن لأقسام الموارد البشرية الاستفادة من الأنظمة no-code من خلال إنشاء تطبيقات مخصصة لإدارة إعداد الموظفين ، وطلبات الإجازات ، ومراجعات الأداء ، وما إلى ذلك من خلال أتمتة هذه العمليات ، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية توفير الوقت والتركيز على المزيد من المهام الإستراتيجية.

إدارة المشاريع والتعاون

يمكن استخدام الأنظمة No-code لتطوير أدوات إدارة المشاريع والتعاون الجماعي المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسة. من خلال أتمتة المهام مثل تخصيص الموارد وتتبع التقدم والتواصل الجماعي ، يمكن للشركات تحسين الكفاءة وتعزيز التعاون بشكل أفضل بين موظفيها.

إدارة المخزون وسلسلة التوريد

يمكن إنشاء تطبيقات إدارة سلسلة التوريد والمخزون باستخدام منصات no-code ، مما يسمح للشركات بمراقبة مستويات المخزون وتتبع الشحنات واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين الكفاءة. من خلال أتمتة هذه العمليات ، يمكن للمؤسسات تقليل العمل اليدوي وتقليل الأخطاء ، مما يساعد على تحسين سلسلة التوريد الشاملة.

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أتمتة دعم العملاء

يمكن للأنظمة No-code تمكين الشركات من تطوير تطبيقات دعم العملاء المجهزة بروبوتات الدردشة وأنظمة التذاكر وقواعد المعرفة. يمكن لهذه الأدوات تبسيط عملية دعم العملاء ، وتمكين الفرق من إدارة التذاكر بشكل أكثر فعالية وتقديم تجربة أفضل للعملاء.

كما توضح حالات الاستخدام هذه ، توفر الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.io حلاً قويًا للشركات التي تسعى إلى تبسيط عملياتها وأتمتتها. من خلال الاستفادة من وظيفة drag-and-drop في النظام الأساسي ومجموعة الميزات القوية ، يمكن للمؤسسات إنشاء تطبيقات شاملة وقابلة للتطوير وفعالة مصممة وفقًا لاحتياجاتها الفريدة ، مما يؤدي في النهاية إلى دفع نمو الأعمال ونجاحها.

الانتقال إلى الأنظمة الأساسية No-Code والبدء في استخدام AppMaster

يمكن أن يكون التبديل إلى نظام no-code لأتمتة عمليات الأعمال خطوة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لمؤسستك. مع الأدوات سهلة الاستخدام التي تمكن حتى المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات متطورة ، يمكن للمنصات no-code مثل AppMaster.io تبسيط عمليات عملك وتعزيز الكفاءة العامة. إذا كنت تتطلع إلى نقل مؤسستك إلى استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، فإليك كيفية البدء:

حدد عمليات الأعمال التي تحتاج إلى أتمتة: تتمثل الخطوة الأولى في الانتقال إلى نظام no-code في تحديد العمليات التجارية الأكثر استفادة من الأتمتة. ابحث عن العمليات التي تكون متكررة ، وتستغرق وقتًا طويلاً ، أو تتضمن عملاً يدويًا هامًا. هؤلاء هم المرشحون الرئيسيون للأتمتة باستخدام حل no-code . تتضمن أمثلة هذه الأنواع من العمليات إدخال البيانات وإنشاء التقارير وإدارة المخزون وإصدار بطاقات دعم العملاء ومعالجة الطلبات. تقييم خيارات النظام الأساسي No-Code : مع توفر العديد من الأنظمة الأساسية no-code في السوق ، يعد تقييم خياراتك واختيار الخيار الذي يناسب احتياجات مؤسستك أمرًا ضروريًا. ضع في اعتبارك ميزانيتك ومستوى الخبرة الفنية ومتطلبات التكامل وقابلية التوسع عند اتخاذ هذا القرار. يعد AppMaster خيارًا رائعًا للشركات التي تبحث عن نظام أساسي قوي وفعال من حيث التكلفة no-code يمكنه تلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. ابدأ مع AppMaster .io: لبدء استخدام AppMaster ، قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني . باستخدام هذا الحساب ، يمكنك استكشاف نظام AppMaster الأساسي والوصول إلى البرامج التعليمية وموارد التعلم وإنشاء تطبيقك الأول. مع نمو متطلباتك ، يمكنك الاختيار من بين خطط اشتراك ميسورة التكلفة تقدم ميزات وموارد إضافية. يقدم AppMaster مجموعة متنوعة من الخطط المصممة خصيصًا لأحجام واحتياجات المؤسسات المختلفة ، من بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا) وبدء التشغيل + (299 دولارًا أمريكيًا شهريًا) إلى الأعمال (955 دولارًا شهريًا) والأعمال + (1575 دولارًا شهريًا) ، بالإضافة إلى حلول مخصصة للمؤسسات. تعرف على النظام الأساسي وقم ببناء تطبيقك الأول: بمجرد التسجيل للحصول على حساب ، اقض بعض الوقت في التعرف على ميزات وأدوات النظام الأساسي. يوفر AppMaster مجموعة من المواد التعليمية ، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو ونماذج المشاريع لمساعدتك على البدء. بمجرد أن تشعر بالثقة ، قم بإنشاء تطبيقك الأول باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster والأدوات المرئية لتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS. الاختبار والتكرار: كما هو الحال مع أي حل برمجي ، يعد اختبار تطبيقاتك جيدًا قبل تنفيذها في مؤسستك أمرًا بالغ الأهمية. يجعل AppMaster نشر واختبار تطبيقاتك أمرًا بسيطًا ، مما يضمن أنها تعمل على النحو المنشود وتفي بمتطلباتك. استخدم التعليقات من الاختبار لتحسين تطبيقاتك بشكل متكرر. تعمل منصة AppMaster no-code على تسهيل تحديث التطبيقات وإعادة إنشاء الكود المصدري مع كل تغيير ، مما يقلل الديون التقنية ويحافظ على تحديث تطبيقاتك. تنفيذ العمليات المؤتمتة في مؤسستك: بمجرد إنشاء تطبيقك واختباره وإتقانه ، حان الوقت لتنفيذه داخل مؤسستك. قدِّم عملياتك الآلية الجديدة إلى فريقك ، ووفر أي تدريب ضروري ، وابدأ في جني فوائد العمليات المبسطة. تحسين وتحسين عملياتك باستمرار: أتمتة عمليات الأعمال لا تتوقف عند التنفيذ الأولي. تقييم وتحسين عملياتك باستمرار لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد. تتيح لك منصة AppMaster no-code إجراء تغييرات بسرعة وسهولة على تطبيقاتك مع تطور احتياجات عملك ، مما يضمن بقاء مؤسستك مرنة وتنافسية.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات ، يمكنك نقل مؤسستك بنجاح إلى استخدام نظام no-code مثل AppMaster.io لأتمتة عمليات الأعمال. وستكون النتيجة زيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية ونمو الأعمال بشكل عام.