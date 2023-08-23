البنى ذات الحالة مقابل البنى عديمة الجنسية: التعريفات وكيف تختلف

تعريف الهندسة المعمارية للدولة

البنية ذات الحالة هي أسلوب تصميم برمجي حيث يحتفظ التطبيق بالبيانات الخاصة بالعميل بين الطلبات. في هذا النموذج، يقوم النظام بتتبع التغييرات في حالة كل عميل ويتذكر معلومات الحالة السابقة أثناء الطلبات اللاحقة. ويساعد ذلك على تبسيط التفاعلات بين العملاء والخوادم، مما يقلل الحاجة إلى تبادل البيانات الكاملة مع كل طلب، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر سلاسة.

تستخدم العديد من التطبيقات والخدمات المألوفة، مثل الأنظمة المصرفية عبر الإنترنت، ومواقع التجارة الإلكترونية ، ومنصات التواصل الاجتماعي، بنية واضحة. تعتمد هذه الخدمات على آليات مصادقة المستخدم وتتطلب إدارة مستمرة لجلسات المستخدم لتقديم تجارب مخصصة لكل مستخدم.

تعد إدارة الجلسة جانبًا مهمًا في البنية ذات الحالة. فهو يضمن اتساق البيانات وأمانها من خلال الاحتفاظ بسجل لجلسات العميل الفردية طوال فترة التفاعل. اعتمادًا على التطبيق، يمكن أن تتضمن هذه البيانات الخاصة بالعميل بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتفضيلات المستخدم والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

مصدر الصورة: متوسط

تعريف العمارة عديمة الجنسية

البنية عديمة الحالة هي أسلوب تصميم برمجي حيث يعمل التطبيق بشكل مستقل عن أي تفاعل سابق. في هذا النموذج، لا يقوم النظام بتخزين معلومات خاصة بالعميل بين الطلبات. وبدلاً من ذلك، يجب أن يحتوي كل طلب على جميع البيانات ذات الصلة المطلوبة للمعالجة. وبالتالي، تعالج الأنظمة عديمة الحالة كل طلب على حدة، دون الحاجة إلى تتبع بيانات العميل أو الاحتفاظ بها من طلب إلى آخر.

يتم استخدام البنى عديمة الحالة بشكل شائع في واجهات برمجة تطبيقات RESTful ، حيث يوفر كل طلب جميع المعلومات اللازمة للخادم لتنفيذه. يوفر هذا النوع من البنية إمكانية توسيع محسنة بسبب عدم الاعتماد على بيانات الجلسة المخزنة. وبالتالي، يمكن للأنظمة عديمة الحالة استيعاب أحمال العملاء المتزايدة بسهولة أكبر دون المساس بالكفاءة والأداء.

في البنية عديمة الحالة، تقع مسؤولية إدارة البيانات والتنقل في تحولات الحالة على عاتق العميل. وغالبًا ما يتطلب ذلك عمليات تبادل أكثر تكرارًا للبيانات، بما في ذلك مصادقة المستخدم المتكررة ونقل بيانات التفضيلات، مما قد يساهم في زيادة الحمولات. على الرغم من هذه الزيادة في حركة مرور الشبكة، غالبًا ما تكون الأنظمة عديمة الحالة أكثر سهولة في الصيانة والتوسع من نظيراتها ذات الحالة.

الاختلافات الرئيسية بين البنى الحكومية وعديمة الجنسية

تتميز كل من البنى الحكومية وغير الحكومية بخصائصها ومزاياها الفريدة. فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين الاثنين:

إدارة حالة الجلسة: تحافظ الأنظمة ذات الحالة على حالات الجلسة، وتتبع البيانات الخاصة بالعميل وتغييرات المعلومات خلال فترة التفاعل. في المقابل، لا تقوم الأنظمة عديمة الحالة بتخزين أي بيانات بين الطلبات، وتتعامل مع كل تفاعل كحدث مستقل. قابلية التوسع: توفر الأنظمة عديمة الحالة بشكل عام قابلية توسع أفضل مقارنة بالأنظمة ذات الحالة. نظرًا لأن الأنظمة عديمة الحالة لا تحتفظ بأي بيانات للجلسة، فيمكنها بسهولة استيعاب أعداد متزايدة من العملاء وتوزيع الحمل عبر خوادم متعددة. من ناحية أخرى، قد تواجه الأنظمة ذات الحالة تحديات في التوسع بسبب الحاجة إلى تخزين وإدارة بيانات جلسة العميل بشكل متسق. التعقيد: يمكن أن تكون الأنظمة ذات الحالة أكثر تعقيدًا بسبب المسؤولية الإضافية المتمثلة في إدارة البيانات والحفاظ عليها عبر تفاعلات العميل. قد تكون الأنظمة عديمة الحالة، التي لا تتطلب إدارة بيانات الجلسة، أقل تعقيدًا، مما يجعل الصيانة وتحديثات النظام أكثر بساطة.

هذه الاختلافات ليست مطلقة، وقد يختلف تأثيرها وفقًا لمتطلبات التطبيق ومواقف حالة الاستخدام. عند الاختيار بين البنية ذات الحالة والبنية عديمة الحالة، يجب على المطورين مراعاة الاحتياجات والمتطلبات والأهداف الفريدة لمشاريعهم المحددة.

إيجابيات وسلبيات الهندسة المعمارية للدولة

البنية ذات الحالة هي أسلوب تصميم برمجي يتميز باستمرارية البيانات الخاصة بالعميل بين الطلبات. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للأنظمة ذات الحالة تتبع التغييرات والحفاظ على حالة الجلسة طوال تفاعلات المستخدم مع التطبيق. دعونا نناقش المزايا والعيوب المرتبطة بهذا النهج.

مزايا العمارة الدولة

تجربة مستخدم محسّنة: من خلال الحفاظ على بيانات الجلسة عبر الطلبات، يمكن للأنظمة ذات الحالة توفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتخصيصًا. على سبيل المثال، يوضح موقع التجارة الإلكترونية الذي يتذكر العناصر التي وضعتها في عربة التسوق الخاصة بك في جلسة سابقة تصميمًا مميزًا. عمليات نقل أقل للبيانات: يمكن للتصميمات عالية الحالة أن تقلل من كمية البيانات المرسلة بين العملاء والخوادم بسبب الاحتفاظ بمعلومات الجلسة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقليل حمل الشبكة وتحسين الأداء في مواقف معينة. الأمان المعزز: في بعض الأحيان، يمكن أن يوفر تخزين بيانات الجلسة المركزية بيئة أكثر أمانًا. يمكن للأنظمة ذات الحالة أن تحد من كمية المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها بين العميل والخادم، مما يمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

عيوب العمارة الدولة

زيادة التعقيد: يمكن أن تؤدي إدارة البيانات عبر طلبات وجلسات متعددة إلى تصميم تطبيق أكثر تعقيدًا. يمكن أن يؤدي هذا التعقيد لاحقًا إلى ارتفاع تكاليف التطوير والصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. استخدام أعلى للموارد: غالبًا ما تستهلك الأنظمة ذات الحالة المزيد من الموارد لأنها تحتاج إلى الحفاظ على تخزين حالة الجلسة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مقدار الذاكرة وتخزين البيانات اللازمة لاستيعاب قاعدة المستخدمين المتزايدة. صعوبة القياس: يمكن أن تصبح التطبيقات التي تتطلب العديد من التفاعلات ذات الحالة أكثر صعوبة في التوسع لأنها تعتمد على توزيع بيانات حالة الجلسة بين خوادم متعددة.

إيجابيات وسلبيات العمارة عديمة الجنسية

على النقيض من البنية ذات الحالة، لا تقوم البنية عديمة الحالة بتخزين المعلومات الخاصة بالعميل بين الطلبات. يجب أن يحتوي كل طلب على جميع البيانات اللازمة لمعالجته، مما يتيح التعامل مع كل طلب بشكل مستقل. دعونا نستكشف المزايا والعيوب المرتبطة بالتصميم عديم الجنسية.

مزايا العمارة عديمة الجنسية

قابلية التوسع المحسنة: تعد الأنظمة عديمة الحالة أسهل بشكل عام في التوسع حيث تتم معالجة كل طلب بشكل مستقل، دون الاعتماد على بيانات الجلسة. يمكن إضافة الموارد حسب الحاجة لاستيعاب النمو والطلب، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تتطلب التوسع الأفقي. موازنة أفضل للتحميل: يؤدي غياب متطلبات تخزين البيانات لحالات الجلسة إلى تمكين الأنظمة عديمة الحالة من توزيع أحمال العمل بالتساوي بين الخوادم. تكون موازنة التحميل أكثر كفاءة بشكل عام في البنى عديمة الحالة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. تقليل التعقيد: غالبًا ما تعمل التصميمات عديمة الحالة على تبسيط بنية التطبيق من خلال إلغاء الحاجة إلى إدارة البيانات عبر الطلبات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى صيانة أسهل وتحديثات أكثر كفاءة للنظام.

مساوئ العمارة عديمة الجنسية

زيادة حركة مرور الشبكة: نظرًا لغياب بيانات الجلسة، تحتاج الأنظمة عديمة الحالة إلى إرسال بيانات كاملة مع كل طلب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة حركة مرور الشبكة، مما يؤثر على الأداء، خاصة عند العمل مع مجموعات كبيرة من البيانات أو الأنظمة المعقدة. تجربة مستخدم منخفضة: في السيناريوهات التي تتطلب فيها التطبيقات اتساق الجلسة، مثل الألعاب عبر الإنترنت أو مواقع الويب التفاعلية، قد توفر التصميمات عديمة الحالة تجربة مستخدم أقل إرضاءً، نظرًا لأن التطبيق يحتاج إلى تحديث البيانات وإعادة معالجتها مع كل طلب. المخاوف الأمنية المحتملة: نظرًا لأن الأنظمة عديمة الجنسية تتطلب نقل البيانات ذات الصلة مع كل طلب، فهناك خطر متزايد من تعريض المعلومات الحساسة لانتهاكات أمنية محتملة. يمكن أن يكون هذا مصدر قلق عند التعامل مع البيانات الشخصية أو المالية السرية.

اختيار البنية المناسبة لتطبيقك

يعتمد تحديد البنية المناسبة لتطبيقك - سواء كان ذا حالة أو بدون حالة - على عوامل مختلفة، بما في ذلك متطلبات مشروعك المحدد وحالات الاستخدام. فيما يلي بعض الإرشادات العامة لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير:

تحليل احتياجات تطبيقك: حدد ما إذا كان تطبيقك يعتمد بشكل كبير على اتساق الجلسة والبيانات الخاصة بالمستخدم، أو ما إذا كان من الممكن تصميمه للعمل بشكل مستقل عن هذه البيانات. سيساعدك هذا التحليل على تحديد ما إذا كان النهج ذو الحالة أو عديم الجنسية هو الأكثر ملاءمة. تقييم متطلبات قابلية التوسع: خذ في الاعتبار النمو المتوقع في قاعدة المستخدمين وميزات النظام بمرور الوقت. إذا كانت قابلية التوسع مصدر قلق كبير، فقد ترغب في اختيار بنية عديمة الحالة يمكنها استيعاب التوسع بسهولة أكبر. ضع في اعتبارك الآثار الأمنية: قم بتقييم أي مخاطر أمنية محتملة بعناية وحساسية البيانات التي سيتعامل معها تطبيقك. إذا كانت حماية البيانات ذات أولوية عالية، فقد تفضل اتباع نهج محدد يحد من تبادل البيانات بين العملاء والخوادم. فحص التعقيد: ضع في اعتبارك تأثير اختيار التصميم ذو الحالة أو عديم الحالة على تعقيد تطبيقك. قد يؤدي تبسيط الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى دفعك نحو بنية عديمة الحالة، في حين أن تحسين تجربة المستخدم قد يفضل النهج ذو الحالة.

من المهم أيضًا أن تتذكر أن استخدام أدوات مثل AppMaster يمكن أن يساعد في تبسيط عملية التطوير. بفضل تعدد استخداماته، يسمح AppMaster للمطورين بإنشاء تطبيقات ذات حالة وبدون حالة، اعتمادًا على المتطلبات المحددة لمشاريعهم وحالات الاستخدام. من خلال الاستفادة من قوة هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، يمكنك التنقل بشكل أكثر فعالية في تعقيدات تطوير التطبيقات، بغض النظر عن البنية التي تحددها.