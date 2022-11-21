كيفية إنشاء تطبيق مثل Swiggy ؟

Swiggy هو تطبيق شهير لتوصيل الطعام في الهند يتيح للمستخدمين طلب الطعام من مطاعمهم المفضلة وتوصيلها إلى عتبات منازلهم. التطبيق متاح على أجهزة Android و iOS وهو سهل الاستخدام. ما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك واختيار المطعم الذي تريد الطلب منه واختيار طعامك. بمجرد تقديم طلبك ، يمكنك تتبع حالة التسليم في الوقت الفعلي ، حتى تعرف بالضبط موعد وصول طعامك. بالإضافة إلى ذلك ، مع Swiggy Pay ، يمكنك الدفع مقابل طلبك مباشرة من خلال التطبيق ، مما يجعل العملية برمتها أكثر بساطة. سواء كنت تبحث عن وجبة غداء سريعة أو وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل ، Swiggy هو الحل الأمثل.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق مثل Swiggy

عندما يتعلق الأمر بخدمات توصيل الطعام ، Swiggy هو أحد أكثر الخيارات شهرة وموثوقية هناك. بفضل مجموعته الواسعة من المطاعم ، وعملية الطلب السريعة والفعالة ، وخدمة التوصيل الموثوقة ، أصبح Swiggy سريعًا أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لتناول العشاء أو الغداء الذي يتم توصيله إلى باب منزلك مباشرة.

ومع ذلك ، مع توفر العديد من تطبيقات وخدمات توصيل الطعام الأخرى ، كيف يمكنك التأكد من أن تطبيقك يبرز من بين الحشود؟ لمساعدتك على البدء في تطبيق توصيل الطعام الخاص بك ، إليك بعض الميزات المهمة التي يجب عليك إضافتها بالتأكيد:

اختيار المطاعم للاختيار من بينها

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يحبون Swiggy هو اختياره الواسع من المطاعم التي يمكن طلبها منها. سواء كنت تبحث عن بيتزا سريعة أو ترغب في طلب السوشي والطعام التايلاندي ، فإن Swiggy لديه كل شيء. يجب أن يقدم تطبيقك نفس التنوع ، مما يضمن حصول المستخدمين على مجموعة رائعة من المطاعم.

عملية طلب سهلة وفعالة

ميزة أخرى رائعة لـ Swiggy هي عملية الطلب السهلة والمبسطة. يمكن للمستخدمين تصفح المطاعم ، والاطلاع على المراجعات ، وإضافة عناصر إلى سلة التسوق الخاصة بهم ، وتقديم طلباتهم ببضع نقرات فقط. يجب أن يكون لتطبيقك نفس النوع من عملية الطلب السريعة والبسيطة حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على طعامهم من تطبيقك بأقل جهد.

تسليم سريع وموثوق

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المطاعم ، Swiggy أيضًا بأوقات توصيل سريعة وفعالة. عند طلب الطعام من خلال التطبيق ، يمكنك الاعتماد على توصيله في وقت قياسي ، غالبًا في غضون 30 دقيقة أو أقل ، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. لمواكبة المنافسة ، يجب أن يوفر تطبيق توصيل الطعام الخاص بك أيضًا أوقات تسليم سريعة وموثوقة ، حتى يتمكن المستخدمون من الحصول على وجباتهم دون الانتظار لساعات.

التتبع في الوقت الحقيقي

بالإضافة إلى التسليم السريع ، يوفر Swiggy أيضًا تتبعًا في الوقت الفعلي لطلبك ، مما يمنحك تحديثات مستمرة حول مكان طعامك وموعد وصوله. هذا يعني أنه يمكنك قضاء وقتك في القيام بأشياء أخرى أثناء الانتظار بدلاً من القلق بشأن ما إذا كان طعامك سيصل أم لا. لتمييز تطبيقك عن المنافسة والتأكد من استمرار المستخدمين في العودة للحصول على المزيد ، أضف التتبع في الوقت الفعلي حتى يتمكنوا من تتبع طلباتهم بسهولة من خلال تطبيقك.

من خلال إضافة هذه الميزات البارزة إلى تطبيق توصيل الطعام الخاص بك ، يمكنك التأكد من أنه يبرز من المنافسة ويستمر في كونه أحد أكثر الخيارات شيوعًا هناك. ومع وجود ملايين الأشخاص الذين يستخدمون Swiggy بالفعل بانتظام ، فمن المؤكد أنك ستجد أن تطبيق توصيل الطعام الخاص بك ناجح بنفس القدر.

كيفية إنشاء تطبيق مثل Swiggy ؟

ليس سراً أن صناعة توصيل الطعام في ازدهار. مع ظهور الأجهزة المحمولة والخدمات عند الطلب ، أصبح من السهل على الأشخاص توصيل طعامهم إلى منازلهم. ومع نجاح تطبيقات مثل Swiggy ، من الواضح أن هناك فرصة كبيرة للشركات في هذا المجال. إذن ، كيف تنشئ تطبيقًا مثل Swiggy ؟ وهنا بعض الأشياء أن نأخذ في الاعتبار:

أولاً ، ستحتاج إلى تحديد السوق المستهدف. لمن تصمم تطبيقك؟ ما هي احتياجاتهم؟ ضع هذه العوامل في الاعتبار أثناء تطوير تطبيقك.

بعد ذلك ، ستحتاج إلى اختيار النظام الأساسي المناسب. هل تقوم بإنشاء تطبيق iOS أو تطبيق Android؟ كل منصة لها نقاط قوتها وضعفها ، لذا اختر المنصة الأكثر منطقية لعملك.

أخيرًا ، ستحتاج إلى التفكير في إستراتيجية تحقيق الدخل الخاصة بك. كيف ستربح المال من تطبيقك؟ هناك عدة طرق للقيام بذلك ، ولكن من المهم التفكير في الأمر مبكرًا في هذه العملية.

ضع هذه الأشياء في الاعتبار ، وستكون في طريقك إلى إنشاء تطبيق مثل Swiggy.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Swiggy ؟

تعتمد تكلفة تطوير تطبيق مثل Swiggy على عدة عوامل ، بما في ذلك الميزات التي تريد تضمينها والأنظمة الأساسية التي تريد استهدافها. ومع ذلك ، يمكنك توقع إنفاق ما بين 10000 دولار و 30 ألف دولار على تكاليف التطوير. سيعتمد السعر الدقيق على الميزات التي تريد تضمينها ومدى تعقيد تطبيقك. يمكنك أن تتوقع الدفع على الطرف الأدنى من الطيف إذا كنت تبحث عن تطوير تطبيق بسيط بميزات أساسية. ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى تطوير تطبيق أكثر تعقيدًا بميزات متقدمة ، فيمكنك توقع الدفع على الطرف الأعلى من الطيف. في كلتا الحالتين ، يعد العمل مع فريق تطوير ذائع الصيت وذوي الخبرة أمرًا مهمًا لضمان تطوير تطبيقك بشكل صحيح ويلبي توقعاتك.

لتقليل الميزانية ، يمكنك إنشاء تطبيق باستخدام البرمجة المرئية . باستخدام نظام أساسي no-code ، يمكنك توفير الكثير من المال والوقت في التطوير.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

سيستغرق تطوير تطبيق يشبه Swiggy من ثلاثة إلى ستة أشهر ، اعتمادًا على الميزات التي تريد تضمينها وحجم فريقك. تتمثل الخطوة الأولى في تحديد الميزات التي تريد تضمينها في تطبيقك. هل تريد أن يتمكن العملاء من تتبع طلباتهم في الوقت الفعلي؟ أو هل تفضل إبقاء الأمور بسيطة باستخدام نظام ترتيب أساسي؟

بمجرد أن تكون لديك فكرة عن الميزات التي تريدها ، فقد حان الوقت لبدء إنشاء وظائف التطبيق. هذا هو المكان الذي سيقضي فيه معظم وقت التطوير ، حيث يجب ترميز كل ميزة واختبارها. أخيرًا ، ستحتاج إلى تصميم واجهة مستخدم التطبيق وتوصيلها بأنظمتك الخلفية. بينما يعد Swiggy تطبيقًا بسيطًا نسبيًا ، فإن إضافة كل هذه الميزات ستستغرق وقتًا وتتطلب استثمارًا كبيرًا. ومع ذلك ، إذا تم إجراؤه بشكل صحيح ، فقد يصبح تطبيقك Swiggy التالي.

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