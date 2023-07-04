تطوير الكود الصفري هو منهجية تطوير برمجيات ناشئة تركز على بناء التطبيقات دون كتابة أي كود. يستخدم المطورون والشركات الأدوات المرئية وواجهات السحب والإفلات لبناء التطبيقات ، بدلاً من الخوض في تعقيد لغات البرمجة. يقلل هذا النهج من الحواجز التي تعترض تطوير التطبيقات ، مما يجعله متاحًا حتى لغير المبرمجين.

إن تطوير الكود الصفري مدفوع بالحاجة إلى تصميم تطبيق أكثر كفاءة ، وتقليل التعقيد ، وزيادة الإنتاجية في تطوير البرمجيات. نظرًا لأن الطلب على الحلول البرمجية لا يزال مرتفعًا ، تبحث المؤسسات عن طرق جديدة لتحديث عملية التطوير ونشر التطبيقات بشكل أسرع. من خلال تطوير الرمز الصفري ، يمكن للشركات إنشاء التطبيقات وتقديمها بسرعة وفعالية من حيث التكلفة ، مما يجعلها منهجية شائعة بشكل متزايد.

مبادئ تطوير Zerocode

يسترشد تطوير الرمز الصفري بالعديد من المبادئ الأساسية التي تضع الأساس لهذا النهج المبتكر لتطوير التطبيقات. المبادئ تشمل:

تطوير سريع

مع تطوير الرمز الصفري ، فإن الهدف الأساسي هو إنشاء التطبيقات ونشرها في أسرع وقت ممكن. يمكن للمؤسسات تقليل الوقت الذي تقضيه في الترميز وتصحيح الأخطاء من خلال استخدام أدوات التطوير المرئي. باستخدام النظام الأساسي المناسب ، يمكن لمطور واحد أو فريق صغير من المطورين المواطنين إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه باستخدام طرق الترميز التقليدية.

تصميم وهندسة تطبيقات مبسطة

يعمل تطوير الكود الصفري على تبسيط البنية العامة عن طريق تقليل التبعيات والاستفادة من المكونات المبنية مسبقًا. يتيح ذلك للمطورين من جميع مستويات المهارة إنشاء تطبيقات كاملة الميزات دون الوقوع في تعقيدات الترميز. الهدف هو جعل تطوير التطبيقات أكثر سهولة وأقل ترهيبًا للجميع ، من المحترفين المخضرمين إلى المبرمجين المبتدئين.

الحد الأدنى من تعقيد التطبيق

يقلل تطوير Zerocode من تعقيد التطبيقات من خلال التركيز على تطوير التطبيقات التي يسهل فهمها وصيانتها وتوسيع نطاقها. يقلل هذا النهج من الحاجة إلى وثائق مكثفة ويبسط عملية إعداد أعضاء الفريق الجدد. بالإضافة إلى ذلك ، تساعد إزالة الحاجة إلى الكود على منع الديون التقنية التي قد تنتج عن طرق الترميز التقليدية ، مما يسهل في النهاية تكييف التطبيقات وإعادة بنائها مع تطور احتياجات العمل.

إنتاجية مطور أعلى

تعزز العملية المبسطة لتطوير الرمز الصفري إنتاجية المطورين من خلال السماح لهم بالتركيز على التصميم والوظائف بدلاً من الترميز. من خلال عملية التطوير المبسطة ومنحنى التعلم المنخفض ، يمكن للمطورين تحقيق المزيد بموارد أقل. علاوة على ذلك ، يلغي تطوير الرمز الصفري الحاجة إلى مهارات البرمجة المتخصصة ، مما يتيح لمجموعة أكبر من المواهب إنشاء التطبيقات وصيانتها.

تطوير Zerocode مقابل. رمز منخفض No-Code

للوهلة الأولى ، قد يشبه تطوير الكود الأصفري نماذج low-code no-code ، ولكن هناك اختلافات رئيسية بين الطرق الثلاثة. يعد فهم الفروق أمرًا ضروريًا لاختيار أفضل منهجية لعملية التطوير الخاصة بك.

تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة

تتيح منصات التطوير Low-code للمطورين إنشاء تطبيقات باستخدام واجهة مرئية ، ولكنها قد لا تزال تتطلب درجة معينة من الترميز للتخصيص والتكامل مع الأنظمة الأخرى. هذه الطريقة هي الأنسب للمنظمات التي تفضل تحولًا أكثر هدوءًا من ممارسات التنمية التقليدية وتسعى إلى الاحتفاظ ببعض السيطرة على جانب البرمجة.

تطوير No-Code

تطوير لا رمز أكثر توافقا مع نهج zerocode. توفر هذه الأنظمة الأساسية واجهات drag-and-drop بسيطة لإنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز ، مما يجعلها مثالية للشركات والأفراد ذوي مهارات البرمجة المحدودة. بينما توفر الحلول no-code تطويرًا سريعًا للتطبيقات ، إلا أنها قد تفتقر إلى المرونة وقابلية التوسع اللازمين للتطبيقات شديدة التخصيص أو المعقدة.

تطوير Zerocode

يأخذ تطوير الكود الصفري مفهوم التطوير no-code إلى المستوى التالي من خلال القضاء تمامًا على الحاجة إلى الترميز. يوفر هذا النهج مستوى لا مثيل له من البساطة وإمكانية الوصول ، مما يسمح للمستخدمين من أي مستوى مهارة لإنشاء التطبيقات بسهولة. غالبًا ما تأتي منصات تطوير الرمز Zerocode مع قوالب ومكونات وعمليات تكامل مسبقة الصنع تبسط العملية وتضمن وقتًا أسرع في الوصول إلى السوق . إن التركيز على التصميم والوظائف على إتقان لغة الترميز يجعل تطوير الكود الصفري نهجًا واعدًا للعديد من حالات الاستخدام والصناعات.

فوائد تطوير Zerocode

يوفر تطوير الكود الصفري العديد من المزايا مقارنة بأساليب الترميز التقليدية ، مما يزيد من شعبيته بين الشركات ومطوري البرامج. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاحتضان تطوير الرمز الصفري:

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تقليل الوقت المستغرق في السوق: تتمثل إحدى أبرز مزايا تطوير الرمز الصفري في قدرته على تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. مع الحد الأدنى من الترميز المطلوب أو بدونه ، يمكن للمطورين إنشاء تصميماتهم وتكرارها بسرعة ، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ونشر أسرع للمستخدمين النهائيين.

إحدى أبرز مزايا تطوير الرمز الصفري في قدرته على تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. مع الحد الأدنى من الترميز المطلوب أو بدونه ، يمكن للمطورين إنشاء تصميماتهم وتكرارها بسرعة ، مما يؤدي إلى دورات تطوير أسرع ونشر أسرع للمستخدمين النهائيين. تكاليف تطوير أقل: غالبًا ما تتميز منصات تطوير الرمز Zerocode بواجهات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات بأقل قدر من الاعتماد على التطوير المخصص. وبالتالي ، يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التطوير عن طريق تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنشاء قواعد رموز معقدة وصيانتها.

غالبًا ما تتميز منصات تطوير الرمز Zerocode بواجهات والقوالب المعدة مسبقًا ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات بأقل قدر من الاعتماد على التطوير المخصص. وبالتالي ، يؤدي ذلك إلى خفض تكاليف التطوير عن طريق تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنشاء قواعد رموز معقدة وصيانتها. زيادة كفاءة المطورين: من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز ، فإن تطوير الكود الصفري يمكّن المطورين من التركيز على تصميم وتنفيذ منطق الأعمال الأساسي وواجهات المستخدم . يؤدي هذا إلى تحسين كفاءة التطوير الشاملة ، حيث يمكن للمطورين العمل بشكل أسرع وإنجاز المزيد في وقت أقل.

من خلال التخلص من الحاجة إلى الترميز ، فإن تطوير الكود الصفري يمكّن المطورين من التركيز على تصميم وتنفيذ منطق الأعمال الأساسي وواجهات المستخدم . يؤدي هذا إلى تحسين كفاءة التطوير الشاملة ، حيث يمكن للمطورين العمل بشكل أسرع وإنجاز المزيد في وقت أقل. مرونة محسّنة: تتيح أدوات تطوير الرمز Zerocode للمطورين تكييف التطبيقات وتخصيصها بسهولة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في التعليمات البرمجية. تساعد هذه المرونة الشركات على الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتطورة ، وتخصيص عروضها لمجموعات مختلفة من المستخدمين ، ودمج الميزات الجديدة بسلاسة حسب الحاجة.

تتيح أدوات تطوير الرمز Zerocode للمطورين تكييف التطبيقات وتخصيصها بسهولة دون الحاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة في التعليمات البرمجية. تساعد هذه المرونة الشركات على الاستجابة بسرعة للمتطلبات المتطورة ، وتخصيص عروضها لمجموعات مختلفة من المستخدمين ، ودمج الميزات الجديدة بسلاسة حسب الحاجة. الديون التقنية المخفضة: نظرًا لأن تطوير الرمز الصفري يقلل من متطلبات الترميز ، فإنه يقلل أيضًا من الدين الفني المرتبط بممارسات تطوير البرامج التقليدية. مع وجود عدد أقل من سطور التعليمات البرمجية للمحافظة عليها أو إعادة بنائها ، يمكن للمؤسسات تركيز المزيد من الموارد على الابتكار والنمو وإنفاق أقل على صيانة الأنظمة الحالية.

نظرًا لأن تطوير الرمز الصفري يقلل من متطلبات الترميز ، فإنه يقلل أيضًا من الدين الفني المرتبط بممارسات تطوير البرامج التقليدية. مع وجود عدد أقل من سطور التعليمات البرمجية للمحافظة عليها أو إعادة بنائها ، يمكن للمؤسسات تركيز المزيد من الموارد على الابتكار والنمو وإنفاق أقل على صيانة الأنظمة الحالية. تعاون أوسع: نظرًا لأن تطوير الرمز الصفري لا يتطلب إتقان لغات البرمجة ، فإنه يفتح تطوير البرامج لمجموعة أوسع من الأشخاص ، بما في ذلك غير المطورين مثل المصممين ومديري المنتجات ومحللي الأعمال. هذا يعزز عملية تطوير أكثر تعاونًا ، مما يسمح لأعضاء الفريق المختلفين بالمساهمة في تصميم وإنشاء التطبيقات.

حالات استخدام تطوير الكود الصفري

يمكن تطبيق تطوير الرمز الصفري على مختلف الصناعات والسيناريوهات من خلال قدرته على تبسيط عملية تطوير التطبيق. فيما يلي بعض حالات الاستخدام الشائعة حيث يمكن أن يضيف تطوير الرمز الصفري قيمة كبيرة:

النماذج الأولية السريعة: يعد تطوير الرمز Zerocode خيارًا مثاليًا لإنشاء النماذج الأولية واختبارها بسرعة. يمكن للشركات البناء والتكرار بسرعة على مفاهيم التطبيق بأقل قدر من الاستثمار ، مما يسمح لهم بالتحقق من صحة أفكارهم بشكل أكثر كفاءة قبل تخصيص موارد كبيرة للتطوير الشامل.

يعد تطوير الرمز Zerocode خيارًا مثاليًا لإنشاء النماذج الأولية واختبارها بسرعة. يمكن للشركات البناء والتكرار بسرعة على مفاهيم التطبيق بأقل قدر من الاستثمار ، مما يسمح لهم بالتحقق من صحة أفكارهم بشكل أكثر كفاءة قبل تخصيص موارد كبيرة للتطوير الشامل. تطوير التطبيقات لغير المبرمجين: مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز ، يمكّن تطوير الرمز الصفري غير المطورين من المشاركة في إنشاء حلول برمجية. وهذا يمكّن رواد الأعمال غير البارعين في مجال التكنولوجيا أو أصحاب الأعمال الصغيرة من تطوير تطبيقاتهم الخاصة دون الاعتماد على وكالات البرامج الخارجية ، مما يقلل التكاليف والاعتمادية.

مع الحد الأدنى من متطلبات الترميز ، يمكّن تطوير الرمز الصفري غير المطورين من المشاركة في إنشاء حلول برمجية. وهذا يمكّن رواد الأعمال غير البارعين في مجال التكنولوجيا أو أصحاب الأعمال الصغيرة من تطوير تطبيقاتهم الخاصة دون الاعتماد على وكالات البرامج الخارجية ، مما يقلل التكاليف والاعتمادية. أتمتة المهام المتكررة: يمكن الاستفادة من تطوير الرمز الصفري لأتمتة المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً ، وتحرير الموظفين للقيام بأنشطة ذات قيمة أعلى. على سبيل المثال ، يمكن للشركات استخدام أدوات تطوير الكود الصفري لإنشاء تطبيقات تعمل على أتمتة جمع البيانات وتحويلها وعرضها من مصادر متعددة ، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا ويعزز الكفاءة التشغيلية.

يمكن الاستفادة من تطوير الرمز الصفري لأتمتة المهام المتكررة التي تستغرق وقتًا طويلاً ، وتحرير الموظفين للقيام بأنشطة ذات قيمة أعلى. على سبيل المثال ، يمكن للشركات استخدام أدوات تطوير الكود الصفري لإنشاء تطبيقات تعمل على أتمتة جمع البيانات وتحويلها وعرضها من مصادر متعددة ، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا ويعزز الكفاءة التشغيلية. تكامل التطبيقات المتعددة أو مصادر البيانات: يمكن لمنصات تطوير الرمز الصفري تسهيل التكامل السلس بين التطبيقات المختلفة ومصادر البيانات. من خلال تقديم موصلات مسبقة الصنع وإمكانيات تكامل API ، تسمح هذه الأنظمة الأساسية للمطورين بدمج الأنظمة المختلفة بسرعة وسهولة ، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة للبيانات والاتصال في جميع أنحاء المؤسسة.

أفضل أدوات التطوير بدون رمز / Low-code

العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية تسهل تطوير الكود الصفري وبدون كود / low-code ، مما يسمح للمطورين والمؤسسات بإنشاء وتصميم ونشر التطبيقات بأقل ترميز أو بدون تشفير. فيما يلي بعض من أفضل أدوات تطوير الكود الصفري في السوق:

AppMaster .io: باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا بدون تعليمات برمجية ، يسهل AppMaster تطوير التطبيقات المبسطة للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال بيئة نمذجة البيانات المرئية ، ومصمم عمليات الأعمال ، وإمكانيات drag-and-drop لواجهة المستخدم ، يقدم AppMaster.io حلاً شاملاً للنهوض بأهداف تطوير الرمز الصفري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قدرتها على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتسليم الملفات الثنائية تجعلها مناسبة لاستضافة التطبيقات في أماكن العمل ، وتلبية متطلبات العمل المختلفة وحالات الاستخدام.

باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا بدون تعليمات برمجية ، يسهل تطوير التطبيقات المبسطة للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. من خلال بيئة نمذجة البيانات المرئية ، ومصمم عمليات الأعمال ، وإمكانيات لواجهة المستخدم ، يقدم AppMaster.io حلاً شاملاً للنهوض بأهداف تطوير الرمز الصفري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن قدرتها على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتسليم الملفات الثنائية تجعلها مناسبة لاستضافة التطبيقات في أماكن العمل ، وتلبية متطلبات العمل المختلفة وحالات الاستخدام. Bubble : Bubble هو منشئ تطبيقات الويب الشهير الذي no-code والذي يسهل إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة لغات البرمجة. يوفر واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ، وقوالب مسبقة الصنع ، ومجموعة واسعة من المكونات الإضافية وإمكانيات التكامل ، مما يجعلها مناسبة لسيناريوهات تطوير التطبيقات المتنوعة.

هو منشئ تطبيقات الويب الشهير الذي والذي يسهل إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة لغات البرمجة. يوفر واجهة سهلة الاستخدام ، وقوالب مسبقة الصنع ، ومجموعة واسعة من المكونات الإضافية وإمكانيات التكامل ، مما يجعلها مناسبة لسيناريوهات تطوير التطبيقات المتنوعة. OutSystems : OutSystems هي عبارة عن نظام low-code يتيح للمطورين تصميم مكونات التطبيقات وإنشائها ونشرها بسرعة وبأقل قدر من الترميز. تجعله البيئة المرئية والواجهة البديهية وخيارات التكامل الشاملة خيارًا مثاليًا لكل من المطورين المهرة والمستخدمين غير التقنيين.

هي عبارة عن نظام يتيح للمطورين تصميم مكونات التطبيقات وإنشائها ونشرها بسرعة وبأقل قدر من الترميز. تجعله البيئة المرئية والواجهة البديهية وخيارات التكامل الشاملة خيارًا مثاليًا لكل من المطورين المهرة والمستخدمين غير التقنيين. Mendix : باعتباره نظامًا أساسيًا قويًا low-code ، يتيح Mendix للمطورين إنشاء تطبيقات من خلال نهج التطوير المستند إلى النموذج. من خلال ميزات مثل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) ، ومكونات التطبيق القابلة لإعادة الاستخدام ، وأدوات التعاون الشاملة ، تقدم Mendix حلاً شاملاً لتسليم التطبيقات بسرعة.

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في حين أن كل أداة من هذه الأدوات قد تلبي متطلبات التطوير المختلفة ، يظل الهدف كما هو: لتقليل أو إلغاء الحاجة إلى الترميز وتبسيط عملية تطوير التطبيق. ونتيجة لذلك ، أصبحت قوة تطوير الرمز الصفري أكثر سهولة في الوصول إليها وانتشارها ، مما يمكّن الشركات من إنشاء ونشر التطبيقات بسرعة وكفاءة أكبر من أي وقت مضى.

دور AppMaster .io في نظام الكود الصفري

يلعب AppMaster.io دورًا مهمًا في تعزيز مبادئ تطوير الرمز الصفري من خلال توفير نظام أساسي شامل no-code لتصميم ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول دون كتابة أي رمز. تم إنشاء النظام الأساسي في عام 2020 ، واكتسب منذ ذلك الحين أكثر من 60.000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023. ويمكن أن يُعزى نجاح AppMaster.io إلى عملية تصميم التطبيق سهلة الاستخدام. من خلال واجهة drag-and-drop المرئية ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء مكونات واجهة المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال.

ينشئ AppMaster.io أيضًا endpoints REST API و WSS للتطبيقات ، مما يضمن التكامل السلس عبر الأنظمة الأساسية. علاوة على ذلك ، يدعم AppMaster.io قاعدة البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ومناسبة لمجموعة واسعة من المؤسسات وحالات الاستخدام عالية التحميل. النظام الأساسي قادر أيضًا على التعامل مع العديد من الخدمات الصغيرة الخلفية ، وإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا ونصوص لترحيل مخطط قاعدة البيانات لكل مشروع مع الحفاظ على الديون الفنية في وضع حرج.

من خلال تقديم خطط اشتراك مختلفة تلبي احتياجات العملاء المختلفة ، يتيح AppMaster.io للشركات ورجال الأعمال وحتى غير المبرمجين الاستفادة من مزايا تطوير الرمز الصفري. كما تلقت المنصة اعترافًا من G2 باعتبارها ذات أداء عالٍ وقائدة زخم في منصات تطوير No-code.

مستقبل تطوير Zerocode

مع استمرار تزايد الطلب على تطوير البرامج بشكل أسرع وأسهل ، من المتوقع أن يزداد اعتماد تطوير الكود الصفري بسرعة. من المرجح أن يشهد مستقبل تطوير الرمز الصفري الاتجاهات التالية:

اعتماد أكبر عبر الصناعات: ستدرك المزيد من الشركات عبر مختلف القطاعات إمكانات تطوير الرمز الصفري وتبدأ في الاستفادة منها لإنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها بسهولة.

ستدرك المزيد من الشركات عبر مختلف القطاعات إمكانات تطوير الرمز الصفري وتبدأ في الاستفادة منها لإنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها بسهولة. تكامل التقنيات الناشئة: ستستمر منصات تطوير الرمز Zerocode في استكشاف ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT) ، مما يسهل على الشركات دمج الميزات المتطورة في تطبيقاتهم.

ستستمر منصات تطوير الرمز Zerocode في استكشاف ودمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IoT) ، مما يسهل على الشركات دمج الميزات المتطورة في تطبيقاتهم. تحسين التعاون بين المطورين وغير المطورين: يعزز تطوير Zerocode بيئة أكثر شمولاً ، حيث يمكن للأشخاص ذوي المهارات المتنوعة التعاون والمساهمة في عملية تطوير التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تمكين المزيد من الأفراد والإدارات والشركات من المشاركة بنشاط في مبادرات تطوير البرمجيات.

يعزز تطوير Zerocode بيئة أكثر شمولاً ، حيث يمكن للأشخاص ذوي المهارات المتنوعة التعاون والمساهمة في عملية تطوير التطبيق. سيؤدي ذلك إلى تمكين المزيد من الأفراد والإدارات والشركات من المشاركة بنشاط في مبادرات تطوير البرمجيات. زيادة التركيز على الأمان والتحسين: نظرًا لأن تطوير الكود الصفري أصبح أكثر انتشارًا ، فإن موفري الأنظمة الأساسية مثل AppMaster .io سيستمرون في الاستثمار في تعزيز إجراءات الأمان وتقنيات تحسين الأداء لضمان أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أنظمتهم آمنة وفعالة.

مستقبل تطوير الكود الصفري مشرق ، مع إمكانية تعطيل تطوير البرامج التقليدية. تقود منصات مثل AppMaster.io المسؤولية في تعزيز اعتماد مبادئ الرمز الصفري ، مما يمكّن المزيد من المؤسسات والأفراد من جني فوائد هذا النهج الرائد لتصميم التطبيقات وتطويرها.