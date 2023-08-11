No-Code Web 开发人员是专业构建响应式 Web 应用程序和软件解决方案的个人，无需编写任何传统编程代码，利用大量可视化开发工具和组件来创建用户友好且高效的应用程序。像AppMaster这样的无代码开发平台已经改变了 Web 开发的格局，使其变得易于访问，并彻底改变了应用程序的构建和维护方式。

No-Code Web 开发利用创新技术的力量，能够在更短的时间内从头开始创建 Web 应用程序，并且没有与传统编程工具相关的典型学习曲线。这种方法使 Web 应用程序开发民主化，使非技术用户和缺乏编码技能的用户能够创建通常只能通过传统编码方法才能实现的 Web 体验。

作为一名No-Code Web 开发人员，可以利用AppMaster平台的功能来构建高度可扩展、健壮且高效的 Web 应用程序。该平台提供了一系列功能，使其成为一个全面的 IDE（集成开发环境），允许开发人员部署满足小型企业和大型企业需求的解决方案。此外， AppMaster平台还可以创建后端和移动应用程序，为完整的软件解决方案提供技术的无缝集成。

使用AppMaster的核心优势之一是能够直观地设计和管理数据模型、业务流程和应用程序接口。此功能提供了更直观和协作的开发体验。作为No-Code Web 开发人员，您可以创建具有drag-and-drop功能的视觉上吸引人的交互式 UI，并使用 Web BP 设计器和移动 BP 设计器精心设计每个组件的业务逻辑。这使得开发过程显着加快，同时还确保应用程序易于理解和更新。

AppMaster的另一个关键优势是它能够从头开始生成应用程序，消除技术债务并确保应用程序始终根据最新要求构建。这种快速的应用程序开发和部署过程可确保应用程序以最小的延迟交付给最终用户，从而在不断发展的数字环境中保持竞争优势。

AppMaster本身支持 Postgresql 兼容数据库的集成，允许No-Code Web 开发人员利用现有数据存储并满足其独特的项目需求。对于后端应用程序， AppMaster使用 Go（golang）生成源代码，而 Vue3 框架和 JS/TS 用于 Web 应用程序，用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于 iOS 的SwiftUI用于移动应用程序。这可确保生成的应用程序针对每个平台进行优化并符合行业标准。

通过移动应用程序的服务器驱动框架方法， No-Code Web 开发人员可以轻松修改和更新其移动应用程序，而无需重新提交到 App Store 或 Play Market。这可确保应用程序用户快速收到更新，这在快节奏的移动应用程序世界中至关重要。

为了支持可维护性和互操作性， AppMaster自动生成服务器endpoints必要的文档，包括Swagger（开放API）文档和数据库架构迁移脚本。随着项目的发展和变化， AppMaster可以在 30 秒内重新生成应用程序，确保不存在技术债务或过时的文档。

No-Code Web 开发人员是一位专家，他们利用自己对AppMaster等no-code平台的熟练程度，以显着更快的速度和更低的成本开发 Web 应用程序，同时确保高标准的质量和可扩展性。通过采用可视化开发工具并在不编写传统编程代码的情况下创建应用程序， No-Code Web 开发人员处于软件开发领域范式转变的最前沿，利用创新技术和强大的平台快速交付满足不断变化的需求的应用程序的现代企业。