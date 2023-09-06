屏幕阅读器是重要的辅助技术，使有视觉障碍或其他残疾的用户能够通过移动和网络应用程序访问数字内容并与之交互。这些程序将文本、图像和用户界面元素等屏幕信息转换为合成语音或盲文输出，使用户无需查看屏幕即可导航、浏览应用程序并与应用程序交互。在移动应用程序开发的背景下，设计人员和开发人员必须确保他们的应用程序可访问并与各种屏幕阅读器兼容，以便为所有人提供包容性的用户体验。

将屏幕阅读器纳入移动应用程序开发需要遵循最佳实践、指南和标准，例如 Web 内容辅助功能指南 (WCAG) 以及移动操作系统（iOS 和 Android）提供的辅助功能。这些指南和功能使开发人员能够创建能够与屏幕阅读器无缝协作的可访问应用程序，例如适用于 iOS、TalkBack 或 Android 的 VoiceOver，以及各种平台上的 JAWS 或 NVDA 等第三方解决方案。

AppMaster是一个强大的no-code平台，专为后端、Web 和移动应用程序开发而设计，使用户能够通过结合屏幕阅读器兼容性的最佳实践和工具来创建可访问的应用程序。 AppMaster使用drag-and-drop可视化设计的数据模型、业务逻辑、REST API endpoints和 Web Socket 连接来促进创建可访问的用户界面。生成的移动应用程序与适用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及适用于 iOS 的SwiftUI兼容，使开发人员能够灵活地开发与本机屏幕阅读器和辅助技术无缝协作的应用程序。

在开发与屏幕阅读器兼容的移动应用程序时，开发人员必须确保应用程序的用户界面元素具有有意义的标签、描述和角色。这使得屏幕阅读器能够正确地向用户宣布和解释信息。正确使用语义 HTML、ARIA（可访问的富互联网应用程序）角色以及 UI 元素的适当排序会显着影响屏幕阅读器有效理解内容并向用户传达内容的能力。

动态内容，例如通知、状态消息或实时更新，应该可以通过屏幕阅读器的清晰公告来访问，确保用户不会被排除在应用程序内发生的重要更新之外。此外，开发人员应该设计具有易于导航的界面的应用程序，例如启用基于选项卡的导航或提供自定义手势控制，从而增强有运动技能障碍的个人的可访问性。

在设计与屏幕阅读器兼容的移动应用程序时，适应各种输入方法也很重要。依赖屏幕阅读器的用户可能会使用触摸、键盘输入或外部自适应设备（例如盲文显示器、开关）的组合来与应用程序交互。确保与这些不同输入方式的兼容性对于提高整体可访问性大有帮助。

除了在应用程序设计和开发中纳入最佳实践之外，应用程序创建者还必须测试其应用程序的屏幕阅读器兼容性、可用性和可访问性。这包括使用各种屏幕阅读器、操作系统和设备进行测试，以在部署之前识别并解决任何与辅助功能相关的问题。定期、持续的辅助功能测试和更新应用程序以响应用户反馈和技术进步对于保持屏幕阅读器兼容性至关重要。

在最近的一项调查中，Statista 报告称，全球有 46.6 亿活跃互联网用户，其中估计有 15% 患有某种形式的残疾。通过设计和开发与屏幕阅读器兼容的移动应用程序，开发人员可以挖掘这一巨大的潜在用户群，提高应用程序的采用率，并确保其数字产品的包容性。

总体而言，屏幕阅读器在使残疾人能够访问数字内容并与移动应用程序交互方面发挥着至关重要的作用。通过使用AppMaster等平台构建可访问的应用程序并遵循可访问性最佳实践，开发人员可以创建包容性且用户友好的移动应用程序，以满足不同的用户群，确保没有人在数字世界中落伍。