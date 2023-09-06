Программы чтения с экрана — это важные вспомогательные технологии, которые позволяют пользователям с нарушениями зрения или другими ограниченными возможностями получать доступ к цифровому контенту и взаимодействовать с ним через мобильные и веб-приложения. Эти программы преобразуют информацию на экране, такую ​​как текст, изображения и элементы пользовательского интерфейса, в синтезированную речь или вывод Брайля, позволяя пользователям перемещаться, просматривать приложения и взаимодействовать с ними без необходимости видеть экран. В контексте разработки мобильных приложений дизайнеры и разработчики должны гарантировать, что их приложения доступны и совместимы с различными программами чтения с экрана, чтобы обеспечить инклюзивный пользовательский опыт для всех.

Включение программ чтения с экрана в разработку мобильных приложений предполагает соблюдение лучших практик, рекомендаций и стандартов, таких как Рекомендации по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) и специальные возможности, предоставляемые мобильными операционными системами — iOS и Android. Эти рекомендации и функции позволяют разработчикам создавать доступные приложения, способные беспрепятственно работать с устройствами чтения с экрана, такими как VoiceOver для iOS, TalkBack или Android, а также сторонними решениями, такими как JAWS или NVDA, на различных платформах.

AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, позволяет пользователям создавать доступные приложения, используя лучшие практики и инструменты для совместимости программ чтения с экрана. AppMaster упрощает создание доступных пользовательских интерфейсов с использованием возможностей drag-and-drop в сочетании с визуально разработанными моделями данных, бизнес-логикой, endpoints REST API и соединениями через веб-сокеты. Созданные мобильные приложения совместимы с Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, что дает разработчикам гибкость в разработке приложений, которые без проблем работают с собственными программами чтения с экрана и вспомогательными технологиями.

При разработке мобильных приложений, совместимых с программами чтения с экрана, разработчики должны убедиться, что элементы пользовательского интерфейса приложения имеют значимые метки, описания и роли. Это позволяет программам чтения с экрана правильно объявлять и интерпретировать информацию пользователю. Правильное использование семантического HTML, ролей ARIA (доступные насыщенные интернет-приложения) и соответствующий порядок элементов пользовательского интерфейса существенно влияют на способность программы чтения с экрана понимать и эффективно передавать контент пользователям.

Динамический контент, такой как уведомления, сообщения о состоянии или обновления в режиме реального времени, должен быть доступен через четкие объявления программ чтения с экрана, гарантируя, что пользователи не останутся в стороне от важных обновлений, происходящих в приложении. Кроме того, разработчикам следует разрабатывать приложения с удобными для навигации интерфейсами, такими как возможность навигации с помощью вкладок или предоставление настраиваемых элементов управления жестами, что повышает доступность для людей с нарушениями двигательных навыков.

Также важно учитывать различные методы ввода при разработке мобильных приложений, совместимых с программами чтения с экрана. Пользователи, которые полагаются на программы чтения с экрана, могут использовать комбинацию сенсорного ввода, ввода с клавиатуры или внешних адаптивных устройств (например, дисплеев Брайля, переключателей) для взаимодействия с приложением. Обеспечение совместимости с этими различными способами ввода имеет большое значение для улучшения общей доступности.

Помимо внедрения лучших практик в дизайне и разработке приложений, создатели приложений должны тестировать свои приложения на совместимость с программами чтения с экрана, удобство использования и доступность. Это включает в себя тестирование с различными программами чтения с экрана, операционными системами и устройствами для выявления и устранения любых проблем, связанных с доступностью, перед развертыванием. Регулярное постоянное тестирование доступности и обновление приложения в ответ на отзывы пользователей и технологические достижения имеют решающее значение для обеспечения совместимости программ чтения с экрана.

По данным недавнего опроса Statista, во всем мире насчитывается 4,66 миллиарда активных интернет-пользователей, среди которых, по оценкам, 15% имеют ту или иную форму инвалидности. Проектируя и разрабатывая мобильные приложения, совместимые со средствами чтения с экрана, разработчики могут задействовать эту обширную базу потенциальных пользователей, повысить уровень принятия своих приложений и обеспечить инклюзивность своих цифровых продуктов.

В целом, программы чтения с экрана играют решающую роль в предоставлении людям с ограниченными возможностями доступа к цифровому контенту и взаимодействия с мобильными приложениями. Создавая доступные приложения с использованием таких платформ, как AppMaster, и придерживаясь лучших практик обеспечения специальных возможностей, разработчики могут создавать инклюзивные и удобные для пользователя мобильные приложения, которые обслуживают разнообразную базу пользователей, гарантируя, что никто не останется позади в цифровом мире.