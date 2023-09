Os leitores de tela são tecnologias assistivas essenciais que permitem que usuários com deficiência visual ou outras deficiências acessem e interajam com conteúdo digital por meio de aplicativos móveis e da web. Esses programas traduzem informações na tela, como texto, imagens e elementos da interface do usuário, em fala sintetizada ou saída em braille, permitindo que os usuários naveguem, naveguem e interajam com aplicativos sem a necessidade de ver a tela. No contexto do desenvolvimento de aplicativos móveis, designers e desenvolvedores devem garantir que seus aplicativos sejam acessíveis e compatíveis com vários leitores de tela para fornecer uma experiência de usuário inclusiva para todos.

Incorporar leitores de tela no desenvolvimento de aplicativos móveis envolve seguir as melhores práticas, diretrizes e padrões, como as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG) e os recursos de acessibilidade fornecidos pelos sistemas operacionais móveis – iOS e Android. Essas diretrizes e recursos permitem que os desenvolvedores criem aplicativos acessíveis capazes de funcionar perfeitamente com leitores de tela, como VoiceOver para iOS, TalkBack ou Android, e soluções de terceiros, como JAWS ou NVDA em diversas plataformas.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code projetada para desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, capacita os usuários a criar aplicativos acessíveis incorporando melhores práticas e ferramentas para compatibilidade com leitores de tela. AppMaster facilita a criação de interfaces de usuário acessíveis usando recursos drag-and-drop, juntamente com modelos de dados projetados visualmente, lógica de negócios, endpoints de API REST e conexões Web Socket. Os aplicativos móveis gerados são compatíveis com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, dando aos desenvolvedores a flexibilidade para desenvolver aplicativos que funcionem perfeitamente com leitores de tela nativos e tecnologias assistivas.

Ao desenvolver aplicativos móveis compatíveis com leitores de tela, os desenvolvedores devem garantir que os elementos da interface do usuário do aplicativo tenham rótulos, descrições e funções significativas. Isso permite que os leitores de tela anunciem e interpretem corretamente as informações para o usuário. O uso adequado de HTML semântico, funções ARIA (Aplicativos Ricos para Internet Acessíveis) e a ordenação apropriada dos elementos da UI impactam significativamente a capacidade do leitor de tela de compreender e transmitir o conteúdo aos usuários de forma eficiente.

O conteúdo dinâmico, como notificações, mensagens de status ou atualizações ao vivo, deve ser acessível por meio de anúncios claros por leitores de tela, garantindo que os usuários não fiquem de fora das atualizações essenciais que acontecem no aplicativo. Além disso, os desenvolvedores devem projetar aplicativos com interfaces de fácil navegação, como permitir a navegação baseada em guias ou fornecer controles de gestos personalizados, melhorando a acessibilidade para indivíduos com deficiências motoras.

Também é essencial acomodar vários métodos de entrada ao projetar aplicativos móveis compatíveis com leitores de tela. Os usuários que dependem de leitores de tela podem usar uma combinação de toque, entrada de teclado ou dispositivos adaptativos externos (por exemplo, linhas braille, interruptores) para interagir com o aplicativo. Garantir a compatibilidade com estas diversas modalidades de insumos contribui muito para melhorar a acessibilidade geral.

Além de incorporar as melhores práticas no design e desenvolvimento de aplicativos, os criadores de aplicativos devem testar seus aplicativos quanto à compatibilidade, usabilidade e acessibilidade do leitor de tela. Isso inclui testes com vários leitores de tela, sistemas operacionais e dispositivos para identificar e resolver quaisquer problemas relacionados à acessibilidade antes da implantação. Testes regulares e contínuos de acessibilidade e atualização do aplicativo em resposta ao feedback do usuário e aos avanços tecnológicos são cruciais para manter a compatibilidade do leitor de tela.

Num inquérito recente, o Statista relatou 4,66 mil milhões de utilizadores activos da Internet em todo o mundo, entre os quais cerca de 15% têm algum tipo de deficiência. Ao projetar e desenvolver aplicativos móveis compatíveis com leitores de tela, os desenvolvedores podem aproveitar essa vasta base de usuários em potencial, aumentar a taxa de adoção de seus aplicativos e garantir a inclusão de seus produtos digitais.

No geral, os leitores de tela desempenham um papel fundamental ao permitir que indivíduos com deficiência acessem conteúdo digital e interajam com aplicativos móveis. Ao criar aplicativos acessíveis usando plataformas como AppMaster e aderindo às melhores práticas de acessibilidade, os desenvolvedores podem criar aplicativos móveis inclusivos e fáceis de usar que atendem a uma base diversificada de usuários, garantindo que ninguém fique para trás no mundo digital.