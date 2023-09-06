تعد قارئات الشاشة من التقنيات المساعدة الأساسية التي تمكن المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية أو الإعاقات الأخرى من الوصول إلى المحتوى الرقمي والتفاعل معه من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والويب. تقوم هذه البرامج بترجمة المعلومات التي تظهر على الشاشة، مثل النصوص والصور وعناصر واجهة المستخدم، إلى كلام مركب أو مخرجات بطريقة برايل، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل والتصفح والتفاعل مع التطبيقات دون الحاجة إلى رؤية الشاشة. في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يجب على المصممين والمطورين التأكد من إمكانية الوصول إلى تطبيقاتهم وتوافقها مع العديد من برامج قراءة الشاشة لتوفير تجربة مستخدم شاملة للجميع.

يتضمن دمج برامج قراءة الشاشة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة اتباع أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير، مثل إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) وميزات إمكانية الوصول التي توفرها أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة - iOS وAndroid. تتيح هذه الإرشادات والميزات للمطورين إنشاء تطبيقات يمكن الوصول إليها وقادرة على العمل بسلاسة مع برامج قراءة الشاشة، مثل VoiceOver لنظام التشغيل iOS أو TalkBack أو Android، وحلول الجهات الخارجية مثل JAWS أو NVDA على منصات مختلفة.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code برمجية مصممة لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تعمل على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات يمكن الوصول إليها من خلال دمج أفضل الممارسات والأدوات اللازمة لتوافق قارئ الشاشة. يسهل AppMaster إنشاء واجهات مستخدم يمكن الوصول إليها باستخدام إمكانات drag-and-drop ، إلى جانب نماذج البيانات المصممة بشكل مرئي، ومنطق الأعمال، endpoints REST API، واتصالات مقبس الويب. تتوافق تطبيقات الهاتف المحمول التي تم إنشاؤها مع Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يمنح المطورين المرونة اللازمة لتطوير التطبيقات التي تعمل بسلاسة مع برامج قراءة الشاشة الأصلية والتقنيات المساعدة.

عند تطوير تطبيقات الهاتف المحمول المتوافقة مع برامج قراءة الشاشة، يجب على المطورين التأكد من أن عناصر واجهة مستخدم التطبيق تحتوي على تسميات وأوصاف وأدوار ذات معنى. يتيح ذلك لقارئي الشاشة الإعلان عن المعلومات وتفسيرها للمستخدم بشكل صحيح. يؤثر الاستخدام السليم لأدوار HTML الدلالية وARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية التي يمكن الوصول إليها) والترتيب المناسب لعناصر واجهة المستخدم بشكل كبير على قدرة قارئ الشاشة على فهم المحتوى ونقله إلى المستخدمين بكفاءة.

ينبغي الوصول إلى المحتوى الديناميكي، مثل الإشعارات أو رسائل الحالة أو التحديثات المباشرة، من خلال إعلانات واضحة بواسطة قارئات الشاشة، مما يضمن عدم استبعاد المستخدمين من التحديثات الأساسية التي تحدث داخل التطبيق. علاوة على ذلك، يجب على المطورين تصميم تطبيقات ذات واجهات يمكن التنقل فيها بسهولة، مثل تمكين التنقل القائم على علامات التبويب أو توفير عناصر تحكم مخصصة للإيماءات، مما يعزز إمكانية الوصول للأفراد الذين يعانون من إعاقات في المهارات الحركية.

ومن الضروري أيضًا استيعاب طرق الإدخال المختلفة عند تصميم تطبيقات الهاتف المحمول المتوافقة مع قارئات الشاشة. قد يستخدم المستخدمون الذين يعتمدون على قارئات الشاشة مجموعة من اللمس، أو إدخال لوحة المفاتيح، أو أجهزة التكيف الخارجية (على سبيل المثال، شاشات برايل، والمفاتيح) للتفاعل مع التطبيق. إن ضمان التوافق مع طرائق الإدخال المختلفة هذه يقطع شوطًا طويلًا في تحسين إمكانية الوصول بشكل عام.

بالإضافة إلى دمج أفضل الممارسات في تصميم التطبيقات وتطويرها، يجب على منشئي التطبيقات اختبار تطبيقاتهم للتأكد من توافقها مع قارئ الشاشة وسهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. يتضمن ذلك الاختبار باستخدام العديد من برامج قراءة الشاشة وأنظمة التشغيل والأجهزة لتحديد وحل أي مشكلات متعلقة بإمكانية الوصول قبل النشر. يعد اختبار إمكانية الوصول بشكل منتظم ومستمر وتحديث التطبيق استجابة لتعليقات المستخدمين والتقدم التكنولوجي أمرًا ضروريًا للحفاظ على توافق قارئ الشاشة.

في دراسة حديثة، أفادت Statista أن هناك 4.66 مليار مستخدم نشط للإنترنت في جميع أنحاء العالم، من بينهم ما يقدر بنحو 15% يعانون من شكل من أشكال الإعاقة. ومن خلال تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول المتوافقة مع برامج قراءة الشاشة، يمكن للمطورين الاستفادة من قاعدة المستخدمين المحتملة الواسعة هذه، وتعزيز معدل اعتماد تطبيقاتهم، وضمان شمولية منتجاتهم الرقمية.

بشكل عام، تلعب قارئات الشاشة دورًا حاسمًا في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إلى المحتوى الرقمي والتفاعل مع تطبيقات الهاتف المحمول. من خلال إنشاء تطبيقات يمكن الوصول إليها باستخدام منصات مثل AppMaster والالتزام بأفضل ممارسات إمكانية الوصول، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات جوال شاملة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات قاعدة متنوعة من المستخدمين، مما يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب في العالم الرقمي.