公共 API，即公共应用程序编程接口，是软件应用程序或服务提供的一组特定协议、例程和工具，用于以明确定义的标准化方式促进与其他软件应用程序或服务的交互、集成和通信。公共 API 的主要目的是公开外部开发人员可以轻松访问和使用的功能或服务，以构建和增强其应用程序，而无需直接访问或操作底层源代码。

在 API 开发领域中，公共 API 可以被视为 API 提供者和打算使用它的开发人员之间的合同。该合同通常定义有关如何使用 API 以及发出特定调用或请求时可以预期什么结果的规则和指南。 API 提供商必须保持其 API 的稳定性、安全性和性能，并不断完善和改进开发人员体验和文档。一致的更新、及时的变更沟通以及路线图的修订被认为是公共 API 管理的最佳实践。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，它严重依赖公共 API 来实现与各种服务和应用程序的无缝集成和交互，最终为应用程序开发提供灵活的模块化方法。 AppMaster的业务流程（BP），用于直观地定义应用程序的逻辑，与REST API和WSS endpoints交互，允许应用程序和外部服务之间的高效通信，极大地改善客户的开发流程。

公共 API 在范围和功能上可能存在显着差异，从提供简单数据检索或处理的 API 到提供人工智能或数据分析等复杂服务的 API。例如，天气 API 可能提供对实时天气信息和历史数据的访问，而支付 API 可能允许开发人员将支付处理功能安全地集成到他们的应用程序中。

使用公共 API 的开发人员通常需要注册 API 密钥，该密钥充当标识符和访问控制机制。此密钥必须包含在每个 API 调用中，为 API 提供商提供有关开发人员和使用 API 的应用程序的信息。这种做法可确保正确的跟踪、访问控制和使用情况监控，这有助于维护 API 的稳定性和安全性。可以施加使用限制和速率限制以防止系统滥用或过载。

公共 API 不仅有利于应用程序开发人员，而且还有利于应用程序开发人员。它们对 API 提供商也特别有利。公共 API 可以通过促进与不同应用程序生态系统的互操作性和集成来间接影响软件或服务平台的采用和发展。此外，通过鼓励外部开发人员在其平台上进行构建，API 提供商可以利用更广泛的开发人员社区的创造力和专业知识，推动创新并为其产品或服务创造新的可能性。

然而，值得注意的是，设计、构建和维护公共 API 并非没有挑战。 API 提供商必须处理潜在的安全漏洞、向后兼容性、文档、版本控制等问题。他们还必须考虑各种开发人员的需求和期望，其中一些开发人员可能具有不同水平的技术专业知识或对 API 预期用途的熟悉程度。鉴于这些复杂性，精心设计的 API 策略（包括持续维护、文档、支持和沟通）的重要性怎么强调也不为过。

为了确保公共 API 的有效和安全使用， AppMaster等组织采用了严格的行业标准，例如 OpenAPI 规范（以前称为 Swagger），它允许轻松生成服务器endpoints 、数据库架构迁移脚本和交互式 API 文档，改善整体开发人员体验。此外， AppMaster的底层技术，如后端应用的Go、Web应用的Vue3、移动应用的Kotlin等，为公共API的使用和集成提供了强有力的支持，从而保证了API提供商的高性能、可扩展性和可靠性。和消费者。

总之，公共 API 通过为应用程序和服务之间的交互和通信提供标准化机制，在现代软件开发中发挥着至关重要的作用。通过利用公共 API 的强大功能， AppMaster等平台可以快速、经济高效地开发各种应用程序，满足各种需求和用例。因此，公共 API 是在快速发展的技术领域促进创新、增长和协作的宝贵资产。